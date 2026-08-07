सोशल मीडिया के लिए आ गया 1990 वाला 'Big Tobacco' मोमेंट: कोर्ट ने Meta पर ठोका ₹5390 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ जुर्माना

आजकल के डिजिटल दौर में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स हमारे बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. लेकिन क्या यह मनोरंजन उनके मानसिक स्वास्थ्य को चुपचाप तबाही की ओर धकेल रहा है? न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने इस मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने पूरी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री की नींव हिला दी है. बच्चों को पहुंचे गंभीर नुकसान की भरपाई और उनके इलाज के लिए Meta पर $567 मिलियन (लगभग ₹4700 करोड़) का विशाल अबेटमेंट फंड बनाने का सख्त आदेश दिया गया है. कानूनी मामलों के एक्सपर्ट्स इसे सोशल मीडिया इंडस्ट्री का 'Big Tobacco' मोमेंट बता रहे हैं, जहां तंबाकू कंपनियों की तरह अब सोशल मीडिया दिग्गजों को भी अपने प्रॉडक्ट्स के जानलेवा असर का हिसाब चुकाना पड़ रहा है.
'Big Tobacco' मोमेंट का मतलब है- जब किसी बेहद पावरफुल इंडस्ट्री का "पाप का घड़ा भर जाए और उसकी पूरी पोल खुल जाए"; जैसे 90 के दशक में सिगरेट कंपनियों का झूठ पकड़ा गया था और कैंसर के खतरे छिपाने के बदले उन्हें अरबों डॉलर का जुर्माना भरकर अपनी सारी हेकड़ी गंवानी पड़ी थी, ठीक वैसे ही आज इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों का 'रियलिटी चेक' हो रहा है, जहाँ व्यूज और एल्गोरिदम के चक्कर में बच्चों की मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ करने पर अदालतें अब इन्हें भारी जुर्माना ठोककर औकात याद दिला रही हैं.
न्यू मेक्सिको की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए Meta को $567 मिलियन यानी लगभग ₹5390 करोड़ का अबेटमेंट फंड जमा करने का कड़ा निर्देश दिया है. यह फैसला एक पब्लिक न्यूसेंस (सार्वजनिक उपद्रव) केस का हिस्सा है. इससे पहले भी इसी साल Meta पर न्यू मेक्सिको के अनफेयर प्रैक्टिस एक्ट का उल्लंघन करने के लिए $375 मिलियन का सिविल जुर्माना ठोका गया था. जज ब्रायन बीडशेड ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा कि सबूतों से साबित होता है कि Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यू मेक्सिको के युवाओं में फैले मानसिक स्वास्थ्य संकट का एक बहुत बड़ा कारण हैं.
कोर्ट के आदेश के अनुसार इस $567 मिलियन के फंड में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी $420 मिलियन उन बच्चों और युवाओं के इलाज पर खर्च किया जाएगा जो इन ऐप्स की वजह से मानसिक रूप से बीमार हुए हैं. इसके अलावा बाकी बचा पैसा लोगों में जागरूकता फैलाने, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगाया जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला ठीक 1990 के दशक जैसा है जब सिगरेट बनाने वाली तंबाकू कंपनियों ने अपने प्रॉडक्ट्स के खतरे छिपाए थे और बाद में उन्हें अरबों डॉलर का हर्जाना भरना पड़ा था.
इस पूरे कानूनी मामले की शुरुआत 2023 में न्यू मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टॉरेज़ द्वारा किए गए एक खुफिया स्टिंग ऑपरेशन से हुई थी. इस ऑपरेशन में 13 साल की एक फर्जी लड़की का सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया गया था. प्रोफाइल बनते ही उस पर बाल शोषकों और ऑनलाइन शिकारियों के घटिया संदेशों और आपत्तिजनक तस्वीरों की बाढ़ आ गई थी. इस खौफनाक खुलासे के बाद ही अदालत में मामला पहुंचा. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस फैसले से कंपनी को बच्चों, परिवारों और स्कूलों को पहुंचाए गए नुकसान के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है.
कोर्ट ने Meta को आदेश दिया है कि वह AI तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी उम्र जांचने वाले टूल्स को और मजबूत बनाए. इसके साथ ही कंपनी को 2 साल के भीतर 13 साल से कम उम्र के यूजर्स की पहचान करने वाला विशेष प्रेडिक्शन मॉडल विकसित करना होगा. अदालत ने स्कूलों के साथ मिलकर एक ऐसा रिपोर्टिंग पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है जहां स्कूल प्रशासन 13 साल से कम उम्र के संदिग्ध अकाउंट्स की शिकायत कर सके. हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कानून और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों के कारण Meta को अपने एल्गोरिदम में फेरबदल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
दूसरी तरफ Meta के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी इस फैसले से पूरी तरह असहमत है और इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी. Meta का दावा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम करते हैं. आपको बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में यह राहत जरूर दी है कि Meta का वॉट्सऐप इस पब्लिक न्यूसेंस का कारण नहीं है, क्योंकि वॉट्सऐप पर नाबालिगों को खतरनाक कंटेंट या अज्ञात लोगों के प्रोफाइल अपने आप रिकमेंड नहीं किए जाते हैं.