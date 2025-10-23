600 लोगों को निकालने के बाद क्या है Mark Zuckerberg का Plan? क्या TBD लैब्स बनाएगा AI King? जानिए 6 प्वाइंट्स में

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों- Facebook, WhatsApp और Instagram की मालिक कंपनी Meta ने अपनी Superintelligence Labs यूनिट से करीब 600 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है. यह कदम कंपनी की AI रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है. Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, यह लेऑफ उन टीमों को प्रभावित करेगा जो Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), प्रोडक्ट बेस्ड AI टीम्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स का हिस्सा थीं.

TBD लैब्स रहेंगे सुरक्षित

Meta ने हाल ही में TBD Lab नाम का नया विभाग बनाया था, जो भविष्य की जनरेशन के AI मॉडल्स पर काम कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस टीम पर छंटनी का कोई असर नहीं पड़ेगा. कंपनी यह रीस्ट्रक्चर इसलिए कर रही है ताकि वह अपने AI ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित (rationalise) कर सके और हाल ही में आई परफॉर्मेंस और लीडरशिप की चुनौतियों के बाद अपने फोकस को दोबारा तय कर सके.

AI डिवीजन में बड़ा रीस्ट्रक्चर

Meta का यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि जून 2025 में कंपनी ने अपनी सभी AI इकाइयों को एक छतरी के नीचे- Superintelligence Labs- में एकीकृत किया था. लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद कई सीनियर AI एक्जीक्यूटिव्स के इस्तीफे, और Llama 4 ओपन-सोर्स मॉडल के फीके लॉन्च ने कंपनी की योजनाओं को झटका दिया. Meta को उम्मीद थी कि Llama 4 बाजार में Google Gemini या OpenAI GPT जैसे मॉडल्स को टक्कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Zuckerberg की मेगा AI प्लान में बदलाव

Meta के CEO Mark Zuckerberg ने पहले कहा था कि कंपनी AI के लिए अरबों डॉलर खर्च कर विशाल डेटा सेंटर्स बनाएगी, ताकि सुपरइंटेलिजेंट सिस्टम तैयार किए जा सकें. लेकिन अब यह लेऑफ बताता है कि कंपनी अपनी AI प्राथमिकताओं को फिर से लिखने (rewrite) की तैयारी में है. यह फैसला संकेत देता है कि Meta अब ज्यादा कुशल (efficient) और व्यावहारिक (practical) AI अप्रोच की तरफ बढ़ रही है.

FAIR से Superintelligence तक Meta का AI सफर

Meta ने अपनी AI यात्रा 2013 में शुरू की थी, जब उसने Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) की नींव रखी. इस यूनिट के चीफ AI साइंटिस्ट बने थे मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक Yann LeCun, जिनके नेतृत्व में Meta ने डीप लर्निंग रिसर्च में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. FAIR की खोजों ने Meta के कई AI टूल्स- जैसे रेकमेंडेशन सिस्टम, कंटेंट रिव्यू और चैटबॉट्स- की नींव रखी. अब कंपनी का फोकस सिर्फ रिसर्च से हटकर कमर्शियल AI डेवलपमेंट और इनोवेशन पर शिफ्ट हो रहा है, ताकि Meta के Facebook, Instagram और Threads जैसे प्लेटफॉर्म्स को और स्मार्ट बनाया जा सके.

AI के अगले फेज की तैयारी

हालांकि छंटनी हुई है, लेकिन Meta का कहना है कि वह अपने AI के दीर्घकालिक (long-term) विजन पर कायम है. Superintelligence Labs अब भी ऐसे फ्यूचरिस्टिक AI सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जो Google DeepMind, OpenAI और Anthropic जैसे दिग्गजों को टक्कर दे सकें. कंपनी अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडल ट्रेनिंग कैपेसिटी को और मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, ताकि उसकी AI टेक्नोलॉजी तेज, स्मार्ट और उपयोगी बन सके.

AI रेस में टिके रहने की कोशिश

यह लेऑफ Meta की AI ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. यह दिखाता है कि AI स्केल करना आसान नहीं है, लेकिन साथ ही Meta यह भी साबित करना चाहती है कि वह ग्लोबल AI रेस में पीछे नहीं हटेगी. Zuckerberg की यह रणनीति कंपनी को प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव बनाए रखने की दिशा में अगला बड़ा कदम है.