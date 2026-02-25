Insta पर बच्चे क्या देख रहे हैं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, गंदी तस्वीरों के सवाल पर कोर्ट में मेटा की बोलती बंद

Instagram Teen Safety: सोशल मीडिया की चमक-धमक के बीच एक कड़वा सच सामने आया है, जो हर माता-पिता की नींद उड़ा सकता है. इसके बाद अब बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी पर बहस और तेज हो गई है. एक ताजा सर्वे (Meta Users Survey) ने इंस्टाग्राम और मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर टीनएजर्स की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के अंदर किए गए एक सर्वे में पता चला कि 13 से 15 साल की उम्र के करीब 19 प्रतिशत टीनएजर्स ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम पर ऐसी अश्लील तस्वीरें दिखीं, जिन्हें वे देखना नहीं चाहते थे. इसका मतलब है कि लगभग हर पांचवें बच्चे ने अनचाही न्यूड तस्वीरें देखने की बात स्वीकार की है.

क्या कहता है यह चौंकाने वाला सर्वे?

मेटा द्वारा कराए गए इस आंतरिक सर्वे के आंकड़े जब सार्वजनिक हुए, तो टेक वर्ल्ड और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स के बीच खलबली मच गई. सर्वे में शामिल यंग टीनएजर्स ने बताया कि उन्हें उनकी मर्जी के बिना ऐसी तस्वीरें भेजी गईं या उनके फीड पर ऐसी चीजें दिखाई दीं, जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थीं. यह आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे तौर पर बच्चों के अनुभव पर आधारित है. इसमें बच्चों से खुद पूछा गया कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर क्या देखने को मिला, जिसमें करीब पांच में से एक बच्चे का कहना था कि उसके सामने ऐसा कंटेंट आया जो असहज करने वाला था.

सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, और भी चिंताएं

सर्वे में कुछ बच्चों ने यह भी बताया कि उन्हें ऐसे पोस्ट भी दिखे, जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या जैसी बातें की गई थीं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के मटेरियल का असर टीनएजर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. कम उम्र में ऐसी चीजें देखना बच्चों के व्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव डाल सकता है.

सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक भी निशाने पर

रिपोर्ट में केवल इंस्टाग्राम ही नहीं, बल्कि मेटा के अन्य ऐप्स का भी जिक्र है. डेटा बताता है कि टीनएजर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म्स अब उतने सुरक्षित नहीं रह गए हैं, जितने का दावा कंपनी करती है. हालांकि मेटा ने हाल के दिनों में 'सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल' जैसे कई फीचर्स पेश किए हैं, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि वे जमीन पर कितने असरदार हैं.

कंपनी की सफाई

Meta का कहना है कि वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और पिछले कुछ समय में कई नए कदम उठाए गए हैं. कंपनी के अनुसार, टीनएजर्स के अकाउंट पर सख्त प्राइवेसी सेटिंग्स, संदिग्ध लोगों से आने वाले मैसेज पर रोक और आपत्तिजनक तस्वीरों को पहचानने वाले टूल लगाए गए हैं. कंपनी यह भी कहती है कि कई बार इस तरह का कंटेंट प्राइवेट संदेशों के जरिए भेजा जाता है, जिसे पूरी तरह रोक पाना आसान नहीं होता. इसके साथ ही यूजर्स की प्राइवेसी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी प्राइवेट चैट सुरक्षित रहे.

माता-पिता की बढ़ी चिंता

इस खुलासे के बाद बच्चों के माता-पिता की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर बच्चे कम उम्र में ही सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं? वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ कंपनी पर जिम्मेदारी डालना काफी नहीं है. माता-पिता को भी बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए और उनसे खुलकर बात करनी चाहिए.

सावधानी ही बचाव है

टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो जाए, अपराधी और गलत कंटेंट कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं. ऐसे में बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों के प्रति जागरूक करना और उनके ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है. इस मामले के बाद प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर पुरानी बहस एक बार फिर जिंदा हो गई है. जहां एक तरफ डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी जरूरी है, वहीं बच्चों को सुरक्षित रखना भी उतना ही अहम हो जाता है.

