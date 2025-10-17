Meta बंद कर रहा है Mac और Windows के लिए Messenger App, जानिए आपके चैट्स का क्या होगा!

सोशल मीडिया दिग्गज Meta (पहले Facebook) ने घोषणा की है कि अब वह Mac और Windows के लिए Messenger ऐप को बंद करने जा रहा है. कंपनी ने यूजर्स को नोटिफाई करना शुरू कर दिया है कि आने वाले 60 दिनों में यह ऐप पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा. इसके बाद Messenger का इस्तेमाल केवल Facebook साइट या Messenger.com के जरिए ही किया जा सकेगा.

दो महीने का समय मिलेगा यूजर्स को

Meta के मुताबिक, ऐप को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होते ही यूजर्स को इन-ऐप नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे. उसके बाद दो महीने का ट्रांजिशन टाइम दिया जाएगा ताकि सभी लोग वेब वर्जन पर शिफ्ट हो सकें. इस अवधि के बाद, डेस्कटॉप ऐप से लॉगिन करना बंद हो जाएगा और कंपनी ने सुझाव दिया है कि यूजर्स ऐप को डिलीट कर दें.

क्या आपके पुराने मैसेज डिलीट हो जाएंगे?

कई यूजर्स के मन में यह सवाल है कि ऐप बंद होने के बाद पुराने चैट्स का क्या होगा. Meta का कहना है कि अगर आपने Secure Storage ऑन कर रखा है तो आपकी सारी चैट हिस्ट्री सुरक्षित रहेगी. यह फीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है जिससे आपके मैसेज सुरक्षित रूप से सेव और डिवाइस पर सिंक रहते हैं.

इस फीचर को चेक करने के लिए आपको जाना होगा –

Settings → Privacy & Safety → End-to-end Encrypted Chats → Message Storage और यह देखना होगा कि Secure Storage ऑन है या नहीं.

Facebook अकाउंट के बिना भी मिलेगा एक्सेस

अगर आप Messenger-only यूजर हैं यानी आपका Facebook अकाउंट नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. Meta ने बताया कि ऐसे यूजर्स को Messenger.com पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां वे बिना Facebook प्रोफाइल के भी चैटिंग जारी रख सकते हैं.

क्यों बंद किया जा रहा है Desktop Messenger?

Meta के मुताबिक, यह कदम उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह डेस्कटॉप अनुभव को सरल और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को एक जगह लाने की कोशिश कर रही है.

Mac के लिए Messenger ऐप 2020 में लॉन्च किया गया था और कुछ समय बाद इसका Windows वर्जन भी आया. हालांकि, इन दोनों का इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया क्योंकि ज्यादातर यूजर्स मोबाइल ऐप या ब्राउजर पर ही चैट करते हैं.

नया फोकस – वेब और मोबाइल पर सिक्योर चैटिंग

Meta अब अपने डेस्कटॉप क्लाइंट्स को धीरे-धीरे बंद कर रही है ताकि वह वेब-बेस्ड एन्क्रिप्टेड एक्सपीरियंस पर ज्यादा ध्यान दे सके. अब Messenger.com पर सिक्योर PIN सेटअप, चैट बैकअप और सिंक फीचर जैसे नए अपडेट भी मिल रहे हैं. इससे यूजर्स को सुरक्षित और आसान चैटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा.