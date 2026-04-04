मार्क जुकरबर्ग की 'क्लीनिंग ड्राइव'! फेसबुक-इंस्टाग्राम से फिर निकाले गए कर्मचारी; जानें कंपनी का अगला कदम

Meta एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है. कंपनी के CEO Mark Zuckerberg आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर तेजी से फोकस कर रहे हैं, जिसके चलते यह कदम उठाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी सिलिकॉन वैली में सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर रही है. कैलिफोर्निया के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, Burlingame में 124 और Sunnyvale में 74 नौकरियां खत्म की जा रही हैं. ये छंटनी मई के अंत तक लागू होगी और स्थायी मानी जा रही है.

पहले भी हो चुकी है बड़ी कटौती

यह पहली बार नहीं है जब Meta ने इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों को निकाला है. मार्च 2026 में भी कंपनी करीब 700 कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है. इससे पहले जनवरी 2026 में कंपनी के Reality Labs डिवीजन में लगभग 1,500 लोगों की नौकरी गई थी. इन छंटनियों का असर भर्ती, सेल्स, ऑपरेशंस और टेक्निकल टीम्स पर पड़ा है. हालांकि, कुछ कर्मचारियों को कंपनी के अंदर दूसरी भूमिकाएं ऑफर की जा रही हैं, लेकिन कई मामलों में उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ सकता है.

AI पर बढ़ता फोकस

Mark Zuckerberg का मानना है कि 2026 वह साल होगा जब AI काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. इसी वजह से कंपनी अपनी टीम्स को छोटा और ज्यादा एफिशिएंट बना रही है. Meta अब AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है ताकि कम लोगों में ज्यादा काम हो सके. यही कारण है कि कंपनी बड़े स्तर पर रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है.

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AI में भारी निवेश

Meta इस साल AI पर भारी खर्च करने की योजना बना रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 115 अरब डॉलर से 135 अरब डॉलर तक निवेश कर सकती है. यह खर्च मुख्य रूप से डेटा सेंटर्स, सर्वर्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा. इसके अलावा कंपनी ऑपरेटिंग खर्च में भी करीब 40% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है, जिसमें टेक्निकल टैलेंट की सैलरी भी शामिल है. Meta ने पिछले कुछ समय में कई बड़े टेक टैलेंट को हायर किया है, जिनमें Alexander Wang जैसे नाम शामिल हैं.

20% कर्मचारियों की छंटनी की खबर

एक रिपोर्ट के अनुसार, Meta अपनी कुल वर्कफोर्स का लगभग 20% तक कम करने पर विचार कर रही है. हालांकि कंपनी ने इस रिपोर्ट को “सिर्फ अटकल” बताया है और कहा है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. अगर ऐसा होता है, तो यह 2022 और 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी होगी. नवंबर 2022 में Meta ने करीब 11,000 कर्मचारियों को निकाला था, जो उस समय उसकी कुल वर्कफोर्स का 13% था.

कंपनी का क्या कहना है?

Meta के अनुसार, कंपनी समय-समय पर अपनी टीम्स में बदलाव करती रहती है ताकि अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर सके. कंपनी ने यह भी कहा है कि जहां संभव होगा, प्रभावित कर्मचारियों को दूसरी भूमिकाएं देने की कोशिश की जाएगी. Meta, जो Facebook, Instagram और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म्स की मालिक है, 2025 के अंत तक करीब 79,000 कर्मचारियों को रोजगार दे रही थी.