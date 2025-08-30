23 साल के मनोज को Meta में मिली 3.36 करोड़ की नौकरी! जानें कैसे चमकी किस्मत, दिया सक्सेस मंत्र

23 साल की उम्र में बच्चे अभी इस सोच में ही होते हैं कि उन्हें करियर में आगे करना क्या है. वहीं, इस उम्र में किसी को अपनी ड्रीम जॉब मिल जाना किसी सपने से कम नहीं है. लेकिन हाल ही में एक 23 साल के भारतीय अमेरिकी इंजीनियर मनोज तुमु को वो मुकाम हासिल हो गया है, जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं. दरअसल, मनोज को META कंपनी में नौकरी मिली है. यहां वह एडवर्टाइजिंग रिसर्च टीम का हिस्सा बनकर काम करेंगे. इस बारे में जानकारी देते हुए तुमु ने बताया कि इसके लिए उन्हें 4 लाख डॉलर, यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 3.6 करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज दिया जा रहा है.

Amazon की नौकरी छोड़ Meta का हिस्सा बने मनोज

Meta का हिस्सा बनने से पहले मनोज Amazon के साथ काम कर रहे थे. अब उन्होंने बिजनेस इंसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह मेटा के मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करेंगे. मनोज ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने इस ऑफर के बाद जून में ही अमेजन से रिजाइन कर दिया था. मनोज ने कहा कि उन्होंने अमेजन में रहकर काफी कुछ सीखा, अब वह मेटा में अपना सफर शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. यहां उनका काम रिसर्च करना और उसे असल जिंदगी में लागू करने का होगा, ताकि कंपनी इस क्षेत्र में सबसे आगे रह पाए.

AI की दुनिया में हो रहे बदलाव

वहीं, मनोज ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वक्त में AI और मशीन लर्निंग फील्ड में काफी बदलाव हुए हैं. उन्होंने कहा कि मशीन लर्निंग अब पुराने तरीकों से आगे बढ़ गया है. इस फील्ड को ChatGPT जैसे टूल्स ने और मुश्किल बना दिया है. इसके अलावा अब जॉब टाइटल्स भी बदल चुके हैं, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट और एप्लाइड साइंटिस्ट जैसे नए रोल्स देखने को मिल रहे हैं.

डिग्री लेते ही की AI की दुनिया में एंट्री

मनोज का कहना है कि जो लोग AI और मशीन लर्निंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें कॉलेज के दौरान ही इनमें इंटर्नशिप करने की कोशिश करनी चाहिए. इंटर्नशिप भी मशीन लर्निंग में करियर बनाने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. शुरुआत में सैलरी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए. बता दें कि 2022 में जब मनोज ने मास्टर की डिग्री ली तभी उन्होंने AI के सेक्टर में काम भी करना शुरू कर दिया था, जो आज उनके लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है.