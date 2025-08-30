23 साल के मनोज को Meta में मिली 3.36 करोड़ की नौकरी! जानें कैसे चमकी किस्मत, दिया सक्सेस मंत्र
Advertisement
trendingNow12902921
Hindi Newsटेक

23 साल के मनोज को Meta में मिली 3.36 करोड़ की नौकरी! जानें कैसे चमकी किस्मत, दिया सक्सेस मंत्र

Meta में अगर किसी को नौकरी मिल जाए तो समझो उसकी तो किस्मत ही चमक उठी. यही मौका मिला है 23 साल के एक भारतीय इंजीनियर मोनज तुमु को, जिसके लिए उन्हें करोड़ो रुपये के पैकेज का ऑफर दिया गया है. चलिए जानते हैं मनोज को कैसे मिली ये नौकरी.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

23 साल के मनोज को Meta में मिली 3.36 करोड़ की नौकरी! जानें कैसे चमकी किस्मत, दिया सक्सेस मंत्र

23 साल की उम्र में बच्चे अभी इस सोच में ही होते हैं कि उन्हें करियर में आगे करना क्या है. वहीं, इस उम्र में किसी को अपनी ड्रीम जॉब मिल जाना किसी सपने से कम नहीं है. लेकिन हाल ही में एक 23 साल के भारतीय अमेरिकी इंजीनियर मनोज तुमु को वो मुकाम हासिल हो गया है, जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं. दरअसल, मनोज को META कंपनी में नौकरी मिली है. यहां वह एडवर्टाइजिंग रिसर्च टीम का हिस्सा बनकर काम करेंगे. इस बारे में जानकारी देते हुए तुमु ने बताया कि इसके लिए उन्हें 4 लाख डॉलर, यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 3.6 करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज दिया जा रहा है.

Amazon की नौकरी छोड़ Meta का हिस्सा बने मनोज 
Meta का हिस्सा बनने से पहले मनोज Amazon के साथ काम कर रहे थे. अब उन्होंने बिजनेस इंसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह मेटा के मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करेंगे. मनोज ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने इस ऑफर के बाद जून में ही अमेजन से रिजाइन कर दिया था. मनोज ने कहा कि उन्होंने अमेजन में रहकर काफी कुछ सीखा, अब वह मेटा में अपना सफर शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. यहां उनका काम रिसर्च करना और उसे असल जिंदगी में लागू करने का होगा, ताकि कंपनी इस क्षेत्र में सबसे आगे रह पाए.

YouTube ने खोला कमाई का नया खजाना, इस फीचर से होगा बंपर कारोबार, जानें तरीका

Add Zee News as a Preferred Source

AI की दुनिया में हो रहे बदलाव
वहीं, मनोज ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वक्त में AI और मशीन लर्निंग फील्ड में काफी बदलाव हुए हैं. उन्होंने कहा कि मशीन लर्निंग अब पुराने तरीकों से आगे बढ़ गया है. इस फील्ड को ChatGPT जैसे टूल्स ने और मुश्किल बना दिया है. इसके अलावा अब जॉब टाइटल्स भी बदल चुके हैं, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट और एप्लाइड साइंटिस्ट जैसे नए रोल्स देखने को मिल रहे हैं.

27 साल के लड़के ने छोड़ी Google की 2.52 करोड़ रुपये की नौकरी, वजह कर देगी हैरान!

डिग्री लेते ही की AI की दुनिया में एंट्री 
मनोज का कहना है कि जो लोग AI और मशीन लर्निंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें कॉलेज के दौरान ही इनमें इंटर्नशिप करने की कोशिश करनी चाहिए. इंटर्नशिप भी मशीन लर्निंग में करियर बनाने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. शुरुआत में सैलरी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए. बता दें कि 2022 में जब मनोज ने मास्टर की डिग्री ली तभी उन्होंने AI के सेक्टर में काम भी करना शुरू कर दिया था, जो आज उनके लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

MetaAmazon

Trending news

भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
operation sindoor
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
;