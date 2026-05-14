Google Chrome वाला 'Incognito Mode' अब आपके WhatsApp में! इस नए फीचर से जुकरबर्ग भी नहीं पढ़ पाएंगे आपके प्राइवेट मैसेज

WhatsApp Incognito Mode: इंटरनेट की दुनिया में जब भी कुछ सीक्रेट या प्राइवेट सर्च करना होता है, तो सबसे पहले गूगल क्रोम के Incognito Mode की याद आती है. लेकिन अब यही प्राइवेसी वाली आजादी आपके मैसेजिंग ऐप WhatsAp पर भी मिलने जा रही है! मार्क जुकरबर्ग ने मेटा AI के लिए एक ऐसा Incognito Chat फीचर पेश किया है जो चैटिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाला है. अब आप WhatsAp पर एआई से वो सब पूछ सकेंगे जो आप अब तक रिकॉर्ड होने के डर से नहीं पूछ पाते थे. जानिए कैसे WhatsAp का यह नया मोड क्रोम की तरह आपकी पहचान को प्राइवेट रखेगा.

क्या है मेटा एआई इन्कॉग्निटो चैट?

मार्क जुकरबर्ग ने अपने WhatsAp चैनल के जरिए से इस फीचर की डिटेल्स शेयर की है. जुकरबर्ग के मुताबिक यह फीचर ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे WhatsAp के सामान्य मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं. यानी यूजर और एआई के बीच होने वाली बातचीत को मेटा या WhatsAp का कोई भी कर्मचारी, यहां तक कि खुद जुकरबर्ग भी नहीं देख पाएंगे.

Today, we're launching Incognito Chat with Meta AI on WhatsApp and the Meta AI app, a new way to have completely private conversations with AI.https://t.co/VZWbAx60th pic.twitter.com/BmeWmgfvl Add Zee News as a Preferred Source Meta Newsroom (@MetaNewsroom) May 13, 2026

टेक्नोलॉजी जो इसे बनाती है खास

मेटा के मुताबिक इन्कॉग्निटो चैट Trusted Execution Environment यानी TEE टेक्नोलॉजी पर आधारित है. यह टेक्नोलॉजी एआई रिक्वेस्ट को एक सेफ आइसोलेशन में प्रोसेस करती है, जिससे डेटा कंपनी के मेन सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाता.

इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जैसे ही यूजर अपना चैट सेशन बंद करेगा, बातचीत यूजर के फोन से अपने आप ही गायब हो जाएगी. जुकरबर्ग ने दावा किया कि यह अन्य कंपनियों के डिसेपियरिंग मोड से काफी अलग है, क्योंकि दूसरी सेवाओं में लॉग्स हफ्तों तक सर्वर पर रह सकते हैं, लेकिन यहां सर्वर पर कुछ भी स्टोर नहीं होगा.

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

जुकरबर्ग ने भविष्य की AI टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए कहा कि जैसे-जैसे एआई हमारे जीवन और काम का हिस्सा बनता जा रहा है, हमें पर्सनल और प्राइवेट चीजों पर बात करने के लिए पर्सनल स्पेस की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस का पूरा लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि यूजर्स बिना किसी डर के पर्सनल बातें भी शेयर कर सकें.

मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब्स दुनिया की पहली एआई लैब है, जिसने बिना सर्वर-साइड लॉग रिटेंशन के पूरी तरह से प्राइवेट AI इंटरेक्शन की सुविधा दी है.

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कब तक मिलेगा यह फीचर?

मेटा ने इस फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. फिलहाल यह WhatsAp और मेटा एआई ऐप के कुछ बीटा और शुरुआती यूजर्स के लिए उपलब्ध है. हालांकि, भारत सहित दूसरे देशों में इसक फीचर के शुरुआत का समय अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में यह फीचर सभी के लिए उपलब्ध होगा.

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