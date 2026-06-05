क्या अब पैसे देकर चलाना होगा इंस्टाग्राम? आ गया 'Instagram Plus', जानें मुफ्त वाले अकाउंट का क्या होगा

Instagram Plus Features: सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचाने के लिए इंस्टाग्राम ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी सर्विस 'इंस्टाग्राम प्लस' (Instagram Plus) को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. यह एक नई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सेवा है, जिसे यूजर्स को उनके पसंदीदा प्लेटफॉर्म का अधिक कंट्रोल, डीप इनसाइट्स और कस्टमाइजेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है.

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सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुराना इंस्टाग्राम आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वह पूरी तरह से मुफ्त रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. यह नया 'प्लस' वेरिएंट केवल उन लोगों के लिए एक ऑप्शनल अपग्रेड है जो अपने सोशल मीडिया एक्सपीरियंस को अधिक कस्टमाइज और प्रीमियम बनाना चाहते हैं. इस लॉन्च के साथ ही टेक जगत में प्राइवेसी और नए इनसाइट्स को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है.

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करीबी दोस्तों से जुड़ने का नया अंदाज

इंस्टाग्राम प्लस के तहत कंपनी ने यूजर्स को अपने खास दोस्तों के करीब लाने के लिए कई बेहतरीन फीचर्स जोड़े हैं. इसमें सबसे पहला फीचर 'स्टोरी स्पॉटलाइट' (Story Spotlight) है, जो आपकी स्टोरी को आपके दोस्तों की फीड में सबसे आगे प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देगा.

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इसके अलावा, अब आप 'सुपर हार्ट्स' (Super Hearts) भेज सकेंगे, जो आपके दोस्तों की स्क्रीन पर एक जीवंत और एनिमेटेड धमाके की तरह फूटेंगे. प्राइवेसी को मजबूत करते हुए अब आप 'मल्टीपल स्टोरी ऑडियंस' (Multiple Story Audiences) बना सकते हैं, जिससे आप अलग-अलग कहानियों को अलग-अलग ग्रुप के साथ शेयर कर पाएंगे. साथ ही, 'स्टोरी एक्सटेंड' (Story Extend) के जरिए आपकी स्टोरी अब 24 घंटे के बजाय पूरे 48 घंटे तक लाइव रहेगी.

स्टोरी प्रीव्यू और रीवॉच के छिपे हुए इनसाइट्स

इंस्टाग्राम प्लस का दूसरा सबसे बड़ा और आकर्षक हिस्सा है 'प्रीव्यू और इनसाइट्स'. इस फीचर के जरिए अब यूजर्स किसी भी स्टोरी का 'स्टोरी प्रीव्यू' (Story Preview) बिना किसी दबाव या सामने वाले को पता चले देख सकते हैं. सबसे ज्यादा चर्चा 'स्टोरी रीवॉच इनसाइट्स' (Story Rewatch Insights) की हो रही है, जिससे आप यह ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी स्टोरी को किसी ने कितनी बार दोबारा (Rewatch) देखा है.

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इसके अलावा, अगर आप अपनी व्यूअर लिस्ट में से किसी एक खास व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं, तो 'सर्च व्यूअर लिस्ट' (Search Viewer List) का विकल्प दिया गया है, जहां नाम टाइप करते ही पता चल जाएगा कि उसने स्टोरी देखी है या नहीं.

प्रोफाइल को पूरी तरह अपने रंग में ढालने की आजादी

तीसरी कैटेगरी कस्टमाइजेशन की है, जो आपकी प्रोफाइल को बिल्कुल यूनिक लुक देगी. 'कस्टम ऐप आइकॉन' (Custom App Icon) के जरिए आप इंस्टाग्राम और प्रसिद्ध क्रिएटर्स द्वारा डिजाइन किए गए शानदार आइकॉन्स में से अपनी पसंद का होम स्क्रीन आइकॉन चुन सकते हैं. अपनी प्रोफाइल को स्टाइलिश बनाने के लिए आप 'कस्टम बायो फॉन्ट' (Custom Bio Font) का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, प्रोफाइल ग्रिड पर अब आप 3 के बजाय अधिकतम 6 पोस्ट्स को पिन (Pin) कर सकेंगे. सबसे कमाल का फीचर 'पोस्ट डायरेक्टली टू प्रोफाइल' है, जिसकी मदद से आप कोई भी फोटो या वीडियो सीधे अपनी प्रोफाइल या हाइलाइट्स में पोस्ट कर सकते हैं, और वह आपके दोस्तों की मुख्य होम फीड में दिखाई नहीं देगी.

मुफ्त और प्लस वर्जन का पूरा गणित

इस नए सब्सक्रिप्शन के आने के बाद कई यूजर्स के मन में यह डर था कि क्या अब इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे. कंपनी ने साफ किया है कि वर्तमान का फ्री इंस्टाग्राम वर्जन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आज है. इंस्टाग्राम प्लस केवल उन क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पावर यूजर्स के लिए है जो अपने अकाउंट के डेटा पर बारीक नजर रखना चाहते हैं और अपनी प्रोफाइल को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं. यह सर्विस आज से ही दुनिया भर में रोल आउट होनी शुरू हो गई है और आने वाले महीनों में इसमें कई और नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे.

FAQs

Q1. क्या इंस्टाग्राम प्लस आने के बाद पुराना इंस्टाग्राम बंद या पेड हो जाएगा?

Ans: बिल्कुल नहीं. पुराना और सामान्य इंस्टाग्राम पूरी तरह से मुफ्त रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. इंस्टाग्राम प्लस केवल एक वैकल्पिक (Optional) अपग्रेड है.

Q2. स्टोरी रीवॉच इनसाइट्स फीचर क्या काम करता है?

Ans: इस फीचर की मदद से आप यह देख सकते हैं कि आपकी स्टोरी को आपके फॉलोअर्स या दोस्तों द्वारा कितनी बार दोबारा (Rewatch) क्लिक करके देखा गया है.

Q3. क्या इंस्टाग्राम प्लस में स्टोरी 24 घंटे के बाद भी टिकी रह सकती है?

Ans: हां. इंस्टाग्राम प्लस के 'स्टोरी एक्सटेंड' फीचर की मदद से आप अपनी स्टोरी की समय सीमा को बढ़ाकर पूरे 48 घंटे के लिए सेट कर सकते हैं.

Q4. क्या मैं बिना फीड में दिखाए सीधे अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट कर सकता हूं?

Ans: हां. प्लस सब्सक्रिप्शन के तहत आपको 'पोस्ट डायरेक्टली टू प्रोफाइल' का विकल्प मिलता है, जिससे पोस्ट सीधे आपकी प्रोफाइल ग्रिड या हाइलाइट्स में जाएगी और दोस्तों की होम फीड में फ्लैश नहीं होगी.

Q5. इंस्टाग्राम प्लस में अधिकतम कितने पोस्ट्स को प्रोफाइल पर पिन किया जा सकता है?

Ans: सामान्य इंस्टाग्राम में केवल 3 पोस्ट पिन करने की अनुमति है, लेकिन इंस्टाग्राम प्लस में आप अपनी प्रोफाइल के टॉप पर अधिकतम 6 पोस्ट्स को पिन कर सकते हैं.