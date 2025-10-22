Advertisement
Meta का बड़ा अपग्रेड: अब Face ID और Fingerprint से होगा WhatsApp लॉगिन, सिक्योरिटी होगी डबल

इन टूल्स का मकसद खासतौर पर सीनियर सिटीज़न्स (बुज़ुर्ग यूज़र्स) को सुरक्षित रखना है, जो आजकल डिजिटल फ्रॉड का सबसे बड़ा टारगेट बन रहे हैं. ये फीचर्स WhatsApp, Messenger, Facebook और Instagram पर लागू किए जा रहे हैं.

Oct 22, 2025
Meta का बड़ा अपग्रेड: अब Face ID और Fingerprint से होगा WhatsApp लॉगिन, सिक्योरिटी होगी डबल

सोशल मीडिया कंपनी Meta ने ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए Anti-Scam फीचर्स और Awareness Programmes की घोषणा की है. इन टूल्स का मकसद खासतौर पर सीनियर सिटीज़न्स (बुज़ुर्ग यूज़र्स) को सुरक्षित रखना है, जो आजकल डिजिटल फ्रॉड का सबसे बड़ा टारगेट बन रहे हैं. ये फीचर्स WhatsApp, Messenger, Facebook और Instagram पर लागू किए जा रहे हैं, ताकि बढ़ते सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स पर लगाम लगाई जा सके.

Meta के सभी ऐप्स पर नए सेफ्टी अपडेट्स

1. WhatsApp पर Screen-Sharing अलर्ट
अब अगर कोई यूज़र किसी अनजान कॉलर के साथ वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करेगा, तो उसे तुरंत सिक्योरिटी अलर्ट मिलेगा. यह फीचर खास तौर पर इसलिए लाया गया है क्योंकि ठग (scammers) अक्सर इसी तरीके से बैंक डीटेल्स, पासवर्ड या OTP चोरी करते हैं.

2. Messenger में AI Scam Detection
Meta ने Messenger में AI आधारित स्कैम डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया है. अगर आप किसी नए कॉन्टैक्ट से चैट कर रहे हैं, तो यह सिस्टम चैट को स्कैन करके देखेगा कि उसमें कोई रिस्क सिग्नल तो नहीं है. अगर कुछ संदिग्ध पाया गया तो यूज़र को गार्डेंस मैसेज मिलेगा — जैसे कि “इस यूज़र से सावधान रहें” या “इसे रिपोर्ट करें” का ऑप्शन.

3. Passkeys से बढ़ेगी सुरक्षा
अब Facebook, WhatsApp और Messenger पर Passkey Login System उपलब्ध है.इसका मतलब है कि अब आप अपने फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन से सुरक्षित तरीके से साइन-इन कर पाएंगे. साथ ही, Meta यूज़र्स को Security Checkup (Facebook & Instagram) और Privacy Checkup (WhatsApp) का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है, ताकि वे एक ही जगह से अपने अकाउंट एक्सेस और प्राइवेसी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकें.

भारत में सीनियर्स के लिए खास कैंपेन – “Scams Se Bacho”
Meta ने बताया कि वह भारत में कई गवर्नमेंट एजेंसियों और NGOs के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सीनियर सिटीज़न्स को डिजिटल फ्रॉड से बचाया जा सके. भारत में कंपनी ने Department of Telecommunications (DoT) के साथ मिलकर “Scams Se Bacho” नाम का एक अभियान शुरू किया है. इस कैंपेन में कई भारतीय भाषाओं में वीडियो कंटेंट बनाया गया है ताकि बुज़ुर्ग लोग ठगी के पैटर्न पहचान सकें और सही समय पर सावधान हो सकें.

Saksham Senior Initiative – बुज़ुर्गों के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम
Meta अब Saksham Senior नाम की पहल को भी सपोर्ट कर रहा है. इस कार्यक्रम के तहत बुज़ुर्गों के लिए Digital Literacy & Safety Sessions आयोजित किए जा रहे हैं – जिनमें बताया जाता है कि कैसे फेक लिंक, झूठी खबरें, और ऑनलाइन स्कैम्स की पहचान करें. यह ट्रेनिंग सेशन Senior Living Homes, RWAs, क्लबस और ऑनलाइन ग्रुप्स में चलाए जा रहे हैं.

Meta ने हटाए लाखों फ्रॉड अकाउंट्स
Meta ने रिपोर्ट किया है कि 2025 की पहली छमाही में उसने लगभग 80 लाख फ्रॉड अकाउंट्स को हटाया है, जो Myanmar, Laos, Cambodia, UAE और Philippines से ऑपरेट हो रहे थे. इसके अलावा कंपनी ने 21,000 से ज़्यादा पेज और अकाउंट्स भी हटाए जो फर्जी कस्टमर सपोर्ट बनकर लोगों से संवेदनशील जानकारी (Sensitive Data) निकालने की कोशिश कर रहे थे.

सीनियर सिटीज़न्स और परिवारों के लिए सुरक्षा टिप्स
Meta ने बुज़ुर्ग यूज़र्स और उनके परिवारों के लिए कुछ ज़रूरी सेफ्टी टिप्स भी साझा किए हैं –
• किसी अनजान व्यक्ति से आए लिंक या कॉल पर भरोसा न करें.
• कभी भी बैंक अकाउंट नंबर, PIN या OTP साझा न करें.
• अगर कोई तुरंत एक्शन लेने के लिए कहे, तो पहले कन्फर्म करें और ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से सलाह लें.
• हमेशा ऑफिशियल कस्टमर केयर चैनल्स का ही इस्तेमाल करें, न कि सोशल मीडिया पर आए किसी रिप्लाई लिंक का.

