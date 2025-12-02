Advertisement
Meta ने भारत में लॉन्च किए Ray-Ban Meta Gen 2 स्मार्ट ग्लासेज! सिर्फ ₹39,900 में मिलेंगे 3K कैमरा और 8 घंटे की बैटरी

Ray-Ban Meta Gen 2 पूरी तरह पिछले मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसमें काफी सुधार किए गए हैं. नए स्मार्ट ग्लास अब ज्यादा पावरफुल कैमरा सिस्टम, अपग्रेडेड Meta AI सपोर्ट और मॉडर्न डिजाइन के साथ आते हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:50 AM IST
Meta ने अपने Ray-Ban Meta Gen 2 स्मार्ट ग्लासेज आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिए हैं. वैश्विक लॉन्च के बाद भारतीय मार्केट में इनकी एंट्री कंपनी के वियरेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ाने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह नया मॉडल पिछले जेनरेशन की तुलना में बेहतर कैमरा, ज्यादा बैटरी बैकअप और नए फ्रेम विकल्पों के साथ आता है, जिससे यूजर्स को बेहतर अनुभव मिल सके.

डिजाइन और टेक्नोलॉजी का बेहतर कॉम्बिनेशन
Ray-Ban Meta Gen 2 पूरी तरह पिछले मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसमें काफी सुधार किए गए हैं. नए स्मार्ट ग्लास अब ज्यादा पावरफुल कैमरा सिस्टम, अपग्रेडेड Meta AI सपोर्ट और मॉडर्न डिजाइन के साथ आते हैं. ये ग्लास खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाए गए हैं जिन्हें फोटो और वीडियो को बिना फोन निकाले कैप्चर करना पसंद है और जो वॉइस कमांड और ऐप के जरिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं.

भारत में कीमत
भारत में Ray-Ban Meta Gen 2 स्मार्ट ग्लासेज की शुरुआती कीमत ₹39,900 रखी गई है. कंपनी ने फ्रेम के कई स्टाइल, कलर और लेंस विकल्प दिए हैं. इसके साथ ही, अधिकृत Ray-Ban पार्टनर्स से प्रिस्क्रिप्शन लेंस का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.

उपलब्धता
कंपनी ने घोषणा की है कि ये स्मार्ट ग्लास आज से ही Ray-Ban इंडिया स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स और देशभर के चुनिंदा ऑप्टिकल आउटलेट्स पर उपलब्ध होंगे. यूजर्स अलग से लेंस, केस और अन्य एक्सेसरीज भी खरीद सकते हैं.

शानदार फीचर्स और 3K वीडियो कैमरा
Ray-Ban Meta Gen 2 में नया 3K Ultra HD वीडियो कैमरा दिया गया है जो बेहतर स्टेबलाइजेशन और कम रोशनी में भी शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग करता है. नया अल्ट्रावाइड HDR सिस्टम हाई-कॉन्ट्रास्ट सीन में भी क्लियर वीडियो देता है. कंपनी ने बताया है कि हाइपरलैप्स और स्लो-मोशन जैसे मोड आने वाले सॉफ़्टवेयर अपडेट के साथ मिल जाएंगे.

लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग
ये स्मार्ट ग्लास 8 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ग्लास सिर्फ 20 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाते हैं. जो केस इसके साथ मिलता है, वह 48 घंटे तक का अतिरिक्त बैकअप प्रदान करता है. कंटेंट को मैनेज करने, सिंक करने और Meta AI फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए Meta View ऐप उपलब्ध है.

नए फ्रेम और कलर्स
Meta ने Gen 2 मॉडल में स्टाइलिंग को भी रिफ्रेश किया है. इस सीरीज में Wayfarer, Headliner और Skyler जैसे फ्रेम विकल्प मिलते हैं. नए कलर विकल्पों में Shiny Cosmic Blue, Shiny Mystic Violet और Shiny Asteroid Grey शामिल हैं. इससे यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार स्टाइल चुन सकते हैं.

Meta की वियरेबल रणनीति का नया कदम
Ray-Ban Meta Gen 2 कंपनी की वियरेबल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें खास ध्यान प्रैक्टिकल और रोजमर्रा के उपयोग पर दिया गया है. ज्यादा बैटरी, बेहतर कैमरा और नए स्टाइल ऑप्शन के साथ Meta का लक्ष्य है कि यूजर्स को ऐसे स्मार्ट ग्लास मिलें जो हल्के हों और कैमरा-फर्स्ट एक्सपीरियंस दें, बिना किसी भारी हेडसेट के.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

