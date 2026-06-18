WhatsApp Paid Subscription: क्या आप भी हर दिन एक ही जैसे WhatsApp चलाते-चलाते ऊब गए हैं और कुछ नया फीचर चाहते हैं, तो अब आप वॉट्सऐप का लुक भी बदल सकते हैं. यूजर्स को नए फीचर्स और एक्सपीरियंस देने के लिए मेटा ने भारत में वॉट्सऐप के नए पेड़ सर्विस WhatsApp Plus का ट्रायल शुरू कर दिया है. यह नया अपडेट मोबाइल और वेब दोनों यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है इसके तहत यूजर्स को कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिल रहे हैं, जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था. हालांकि, इसके लिए आपको मेटा का मंथली फीस देनी होगी. आइए जानते हैं कि आप WhatsApp Plus को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे.