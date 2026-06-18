WhatsApp Paid Subscription: क्या आप भी हर दिन एक ही जैसे WhatsApp चलाते-चलाते ऊब गए हैं और कुछ नया फीचर चाहते हैं, तो अब आप वॉट्सऐप का लुक भी बदल सकते हैं. यूजर्स को नए फीचर्स और एक्सपीरियंस देने के लिए मेटा ने भारत में वॉट्सऐप के नए पेड़ सर्विस WhatsApp Plus का ट्रायल शुरू कर दिया है. यह नया अपडेट मोबाइल और वेब दोनों यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है इसके तहत यूजर्स को कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिल रहे हैं, जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था. हालांकि, इसके लिए आपको मेटा का मंथली फीस देनी होगी. आइए जानते हैं कि आप WhatsApp Plus को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे.
मेटा इस सर्विस के लिए भारतीय यूजर्स से ₹79 प्रति महीना चार्ज कर रही है. यह एक रीकरिंग प्लान है, यानी हर महीने आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमैटिक कटेंगे जब तक कि आप इसे कैंसल नहीं करते. अच्छी बात यह है कि कंपनी 1 महीने का फ्री ट्रायल भी दे रही है.
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp पर जाना होगा.
अब यहां ऊपर दाईं ओर दिख रहे थ्री-डॉट पर क्लिक कर दें.
क्लिक करते ही Settings खुल जाएगी.
यहां आपको Subscriptions का नया ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करें.
WhatsApp Plus को सिलेक्ट करें और अपना 1 महीने का फ्री ट्रायल शुरू करें.
Meta ने यह साफ किया है कि यह एक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है. जो यूजर्स अपने चैट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना चाहते हैं, वे इसे ले सकते हैं. इसके तहत आपको ये एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे, जैसे-
कस्टम ऐप आइकॉन
आप वॉट्सऐप के लोगो को अपनी पसंद के मुताबिक बदल सकेंगे.
ऐप का पूरा लुक और थीम बदलने का ऑप्शन मिलेगा.
इस प्लान में आपको कुछ खास स्टिकर्स और रिंगटोन्स मिलेंगे जो नॉर्मल यूजर्स के पास नहीं होंगे.
अपग्रेडेड चैट लिस्ट का भी फीचर मिलेगा, जो चैट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने की सुविधा देता है.
इससे आप स्क्रीन पर अपनी जरूरी चैट्स को पहले से ज्यादा संख्या में टॉप पर पिन कर पाएंगे.
इसके साथ ही WhatsApp ने यह साफ किया है कि इस सब्सक्रिप्शन के बाद भी आपकी चैट्स और कॉल्स की सिक्योरिटी वैसी ही रहेगी. सभी मैसेज End-to-End Encrypted रहेंगे. हालांकि, इस पेड वर्जन में भी आपको स्टेनस अपडेट्स में दिखने वाले विज्ञापन से छुटकारा नहीं मिलेगा.