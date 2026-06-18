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WhatsApp Plus की भारत में एंट्री! मात्र ₹79 में मिलेंगे ये 5 कमाल के कमाल के फीचर्स, जानिए कैसे करें एक्टिवेट

WhatsApp Plus India: WhatsApp यूजर्स के लिए Meta ने भारत में अपने नए सब्सक्रिप्शन प्लान WhatsApp Plus का ट्रायल शुरू कर दिया है. मात्र ₹79 महीने में यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे. आइए जानते हैं इस फीचर्स को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:18 PM IST
WhatsApp Plus की भारत में एंट्री! मात्र ₹79 में मिलेंगे ये 5 कमाल के कमाल के फीचर्स, जानिए कैसे करें एक्टिवेट

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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