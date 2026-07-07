/क्या मेटा पर लगेगा 120 लाख करोड़ का जुर्माना? इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मंडराया अब तक का सबसे बड़ा संकट

टेक जगत की दिग्गज कंपनी मेटा बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदर कंपनी मेटा पर इतिहास का सबसे बड़ा कानूनी संकट मंडरा रहा है. अमेरिका के चार बड़े राज्यों ने मेटा पर बच्चों और युवाओं को जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म का एडिक्ट यानी लत लगाने और मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. 4 राज्यों का आरोप है कि मेटा ने जानबूझकर फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस तरह डिजाइन किया, जिससे बच्चे और युवा स्क्रीन से चिपके रहें, और कंपनी ने इसके खतरों को लेकर जनता से झूठ बोला.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला इसी साल अगस्त में कैलिफोर्निया की कोर्ट में ट्रायल के लिए जाएगा. यहां कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी जैसे राज्य मेटा के खिलाफ अपना केस पेश करेंगे. जुर्माने की यह रकम मेटा की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो यह दिखाती है कि रेगुलेटर्स बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं.
मेटा ने कोर्ट में जो जानकारी दी, उसके अनुसार, इन चार राज्यों ने प्रभावित हुए युवाओं और बच्चों की संख्या के आधार पर अपने यूजर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस भारी-भरकम जुर्माने का आकलन किया है. हालांकि, इसकी सटीक कैलकुलेशन अभी सामने नहीं आई है. दूसरी तरफ, मेटा ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि इस मांग का कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं है. कंपनी का कहना है, यूजर्स प्रोटेक्शन के इतिहास में इतने बड़े जुर्माने का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता.
मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म्स को एडिक्टिव बताते वाले आरोपों को गलत बताया है. अपनी सफाई में कंपनी ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया एडिक्शन को कोई आधिकारिक मानसिक बीमारी नहीं माना गया है.
यह कानूनी लड़ाई अब सिर्फ मेटा तक सीमित नहीं रही है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में डिजिटल एडिक्शन की चिंताएं अब AI प्रोडक्ट्स की तरफ भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि AI चैटबॉट्स अब इंसानों की तरह बातचीत करने और भावनात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम हो रहे हैं.
पिछले महीने ही फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमेयर ने OpenAI और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन के खिलाफ केस दर्ज कराया है. आरोप है कि कंपनी ने ChatGPT को तेजी से फैलाने के चक्कर में सुरक्षा चिंताओं को इग्नोर किया और युवाओं में इसकी बढ़ती निर्भरता और गलत सलाहों के खतरों को ठीक से हैंडल नहीं किया. हालांकि, OpenAI ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे सुरक्षा उपायों में लगातार सुधार कर रहे हैं.
हाल ही में कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जहां लोग AI चैटबॉट्स से रिश्ते में बंधते जा रहे हैं. इसी तरह का एक मामला 66 साल की महिला का भी सामने आया, जो बागवानी और टैक्स की मदद के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करते-करते उससे प्यार कर बैठी. वहीं, कई यूजर्स अकेलेपन और बीमारी के समय AI को अपना सबसे बड़ा सहारा मान रहे हैं.