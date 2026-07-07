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क्या मेटा पर लगेगा 120 लाख करोड़ का जुर्माना? इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मंडराया अब तक का सबसे बड़ा संकट

इंस्टाग्राम और फेसबुक की मदर कंपनी मेटा पर इतिहास का सबसे बड़ा कानूनी संकट मंडरा रहा है. अमेरिका के चार राज्यों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों को एडिक्ट बनाने का आरोप लगाते हुए रिकॉर्ड 1.4 ट्रिलियन डॉलर के जुर्माने की मांग की है, जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:24 PM IST
क्या मेटा पर लगेगा 120 लाख करोड़ का जुर्माना? इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मंडराया अब तक का सबसे बड़ा संकट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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