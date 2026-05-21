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Hindi Newsटेकआपकी नौकरी खत्म... सुबह 4 बजे आया एक ईमेल और उड़ गई हजारों कर्मचारियों की नींद! Meta ने एक झटके में निकाल दिया बाहर

'आपकी नौकरी खत्म...' सुबह 4 बजे आया एक ईमेल और उड़ गई हजारों कर्मचारियों की नींद! Meta ने एक झटके में निकाल दिया बाहर

रिपोर्ट के मुताबिक यह ईमेल सुबह करीब 4 बजे कर्मचारियों तक पहुंचा, जिससे कई लोग हैरान रह गए. कंपनी ने यह भी बताया कि कर्मचारियों का सिस्टम एक्सेस तुरंत बंद कर दिया जाएगा और वे अब Meta के इंटरनल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 21, 2026, 07:22 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

Meta ने एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी शुरू कर दी है. 20 मई से शुरू हुई इस प्रक्रिया में दुनियाभर के हजारों कर्मचारियों को अचानक ईमेल भेजकर बताया गया कि उनकी नौकरी खत्म कर दी गई है. इस ईमेल में कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया, लेकिन साथ ही साफ कहा गया कि कंपनी की नई रीऑर्गेनाइजेशन प्रक्रिया के तहत उनका रोल अब खत्म किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक यह ईमेल सुबह करीब 4 बजे कर्मचारियों तक पहुंचा, जिससे कई लोग हैरान रह गए. कंपनी ने यह भी बताया कि कर्मचारियों का सिस्टम एक्सेस तुरंत बंद कर दिया जाएगा और वे अब Meta के इंटरनल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

AI पर फोकस के लिए लिया गया बड़ा फैसला

Meta ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कंपनी अब AI सेक्टर पर ज्यादा निवेश करने जा रही है. कंपनी की हेड ऑफ पीपल Janelle Gale ने एक मेमो में कहा था कि अब छोटी और तेज टीमों के साथ काम करने का मॉडल अपनाया जा रहा है, ताकि कंपनी ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके. इसी रणनीति के तहत करीब 7,000 कर्मचारियों को नई AI टीमों में शिफ्ट किया गया है. ये टीमें AI एजेंट्स और नए AI प्रोडक्ट्स पर काम करेंगी. माना जा रहा है कि Meta आने वाले समय में AI की रेस में OpenAI और दूसरी बड़ी कंपनियों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है.

कर्मचारियों को क्या बताया गया?

Meta द्वारा भेजे गए ईमेल में लिखा गया कि कंपनी अपने खर्च कम करने और नए निवेशों को बैलेंस करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटा रही है. कंपनी ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नौकरी गई है, उन्हें “Non-Working Notice Period” पर रखा जाएगा. इसका मतलब है कि वे अब कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय तक उन्हें सैलरी मिलती रहेगी. कर्मचारियों को बताया गया कि उनकी छुट्टियों का पैसा फाइनल पेमेंट में दिया जाएगा. साथ ही उनकी सैलरी और अन्य फायदे टर्मिनेशन डेट तक जारी रहेंगे. जिन कर्मचारियों को कंपनी के RSU यानी शेयर बेस्ड बेनिफिट्स मिले हुए थे, उन्हें भी तय नियमों के तहत भुगतान मिलेगा.

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Severance Package में क्या मिलेगा?

Meta ने प्रभावित कर्मचारियों को अच्छा Severance Package देने की बात कही है. कंपनी के मुताबिक कर्मचारियों को 16 हफ्तों की बेस पे दी जाएगी. इसके अलावा हर पूरे साल की नौकरी के बदले अतिरिक्त दो हफ्तों की सैलरी भी मिलेगी. इतना ही नहीं, कंपनी 18 महीनों तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी देगी. नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए प्रोफेशनल आउटप्लेसमेंट सर्विस की सुविधा भी मिलेगी.

Visa और ऑफिस एक्सेस को लेकर भी बड़ा अपडेट

जिन कर्मचारियों का वीजा Meta द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, उनके लिए कंपनी ने अलग गाइडेंस जारी की है. कंपनी ने कहा कि प्रभावित कर्मचारी Alumni Portal के जरिए अपनी इमिग्रेशन और वर्क परमिट से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं. Meta ने कर्मचारियों का ऑफिस बैज भी तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया. ईमेल में साफ लिखा गया कि अगर कोई कर्मचारी उस समय ऑफिस में मौजूद है, तो वह अपनी निजी चीजें लेकर घर चला जाए.

टेक इंडस्ट्री में जारी है छंटनी का दौर

पिछले कुछ सालों से टेक इंडस्ट्री में लगातार छंटनी देखने को मिल रही है. AI और ऑटोमेशन पर बढ़ते फोकस की वजह से कंपनियां अपनी टीम स्ट्रक्चर बदल रही हैं. Meta का यह फैसला भी उसी ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है. हालांकि कंपनी का कहना है कि यह कदम उसे ज्यादा तेज, फोकस्ड और भविष्य के लिए तैयार बनाएगा. लेकिन हजारों कर्मचारियों के लिए यह फैसला अचानक आए बड़े झटके जैसा साबित हुआ है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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