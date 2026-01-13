Meta में मची चीख-पुकार! मार्क जुकरबर्ग दिखाएंगे 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता, जानिए क्यों

Meta एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रही है. इस बार कंपनी का निशाना उसका Reality Labs डिविजन है, जो वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स और एक्सपेरिमेंटल हार्डवेयर पर काम करता है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Meta Reality Labs में करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बना रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी अब अपना ज्यादा पैसा और फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की तरफ शिफ्ट कर रही है.

15 हजार की टीम, हजारों पर खतरा

Reality Labs में इस वक्त करीब 15,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं. ऐसे में 10 प्रतिशत की कटौती का मतलब है कि 1,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है. Meta के कुल वर्कफोर्स, जो लगभग 78,000 कर्मचारियों का है, उसके मुकाबले यह संख्या भले ही कम लगे, लेकिन मेटावर्स यूनिट के अंदर इसका असर काफी गहरा होगा. खासतौर पर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और VR आधारित सोशल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाली टीमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छंटनी का आंकड़ा 10 प्रतिशत से ज्यादा भी हो सकता है.

अहम मीटिंग से पहले बढ़ा तनाव

इस छंटनी की घोषणा बहुत जल्द, संभव है कि मंगलवार को ही कर दी जाए. इसी बीच Reality Labs को लीड करने वाले Meta के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड्रयू बोसवर्थ ने बुधवार के लिए साल की “सबसे अहम” मीटिंग बुलाई है. कर्मचारियों से कहा गया है कि वे इस मीटिंग में पर्सनली मौजूद रहें. हालांकि, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इससे कर्मचारियों के बीच चिंता और अनिश्चितता और बढ़ गई है.

Zuckerberg का बड़ा AI प्लान

इस फैसले के पीछे Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग की बदली हुई प्राथमिकताएं हैं. बीते एक साल में उन्होंने सीनियर लीडरशिप पर दबाव डाला है कि भविष्य के बजट में कटौती की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संसाधन अगली पीढ़ी के AI सिस्टम बनाने में लगाए जा सकें. OpenAI और Google जैसी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने Meta को साफ संकेत दे दिया है कि AI ही आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई है. जुकरबर्ग ने अब AI को Meta की सबसे अहम रणनीतिक प्राथमिकता बना दिया है.

VR से हटकर Wearables पर दांव

AI की तरफ इस शिफ्ट के चलते Meta पारंपरिक वर्चुअल रियलिटी प्रोडक्ट्स से कुछ फंड हटाकर अपने wearables बिजनेस में लगा रही है. इसमें स्मार्ट ग्लासेस और कलाई पर पहने जाने वाले कंप्यूटिंग डिवाइस शामिल हैं, जो AI फीचर्स के साथ आते हैं. अरबों डॉलर के निवेश के बावजूद Meta के VR हेडसेट्स अब तक आम यूजर्स के बीच खास पकड़ नहीं बना पाए हैं. इसके उलट, AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस को बेहतर रिस्पॉन्स मिला है. Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस, जिनमें कैमरा और इनबिल्ट AI असिस्टेंट है, अब तक 20 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं.

AR टीम को राहत, मेटावर्स को झटका

अच्छी खबर यह है कि ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR हार्डवेयर पर काम करने वाली टीमें इस छंटनी से काफी हद तक बची रह सकती हैं. ये टीमें ऐसे ग्लासेस और रिस्टबैंड बना रही हैं, जिनसे यूजर्स आवाज और हाथों के इशारों से डिजिटल मेन्यू कंट्रोल कर सकें. Meta ने हाल ही में यह भी कहा है कि वह एडवांस डिस्प्ले वाले स्मार्ट ग्लासेस का इंटरनेशनल लॉन्च फिलहाल टाल रही है, क्योंकि सप्लाई सीमित है और डिमांड उम्मीद से ज्यादा है.

AI की ओर झुकता Meta का भविष्य

Meta ने इन छंटनियों पर आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया है. कंपनी का कहना है कि वह मेटावर्स को पूरी तरह छोड़ नहीं रही, लेकिन संकेत साफ हैं. Meta का भविष्य अब वर्चुअल दुनिया से ज्यादा AI-ड्रिवन नजर आ रहा है.