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Hindi NewsटेकMeta Layoffs 2026: मार्क जुकरबर्ग ने फिर चलाई छंटनी की कैंची, 700 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता; वजह बना...

Meta Layoffs 2026: मार्क जुकरबर्ग ने फिर चलाई छंटनी की कैंची, 700 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता; वजह बना...

Meta Layoffs 2026: मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने एक बार फिर से दुनिया भर के टेक जगत को चौंका दिया है! मेटा ने एक बार फिर से 700 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा मेटावर्स प्रोजेक्ट को भुगतना पड़ा है. लेकिन इस खबर का सबसे हैरान करने वाला पहलू इसकी टाइमिंग है. जहां एक ओर सैकड़ों लोग बेरोजगार हुए, वहीं दूसरी ओर टॉप अधिकारियों पर जमकर बोनस का ऐलान किया गया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:32 PM IST
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Meta Layoffs 2026: मार्क जुकरबर्ग ने फिर चलाई छंटनी की कैंची, 700 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता; वजह बना...

Meta Layoffs 2026: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta ने एका बार फिर से छंटनी की कैंची लगाई है. मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली कंपनी ने अपने विभिन्न विभागों से 700 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया है. मेटा में छंटनी की खबर से टेक जगह में हलचल है. इस बार छटनी के पीछे की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बना है. कंपनी का यह फैसला उस रणनीतिक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वह मेटावर्स से ध्यान हटाकर पूरी तरह से AI पर दांव लगाना चाह रही है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मेटा ने अपने अलग-अलग विभागों से 700 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस बार छंटनी, कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए भारी-भरकम स्टॉक ऑप्शन की घोषणा के मात्र कुछ ही घंटों बाद की गई है जिससे कंपनी के भीतर और बाहर विवाद खड़ा हो गया है.

रियलटी लैप पर गिरी गाज
इस छंटनी का सबसे बड़ा असर मेटा के रियलटी लैब पर पड़ा है, यह वही डिजीवन है जो मेटावर्स के सपनों को हकीकत बनाने में लगा हुआ था. सूत्रों की मानें तो मेटा ने आने वाले साल में VR हेडसेट्स के लिए मेटावर्स डेवलपमेंट को बंद करने की योजना बनाई है. बता दें कि रियलटी पॉवर की वजह से कंपनी को अब तक 80 बिलियन डॉलर यानी करीब 6.7 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

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रियलटी लैब के साथ ही रिक्रूटिंग, सेल्स और फेसबुक डिवीजन में भी मेटा ने कटौती की है. हालांकि कंपनी कुछ प्रभावित कर्मचारियों को दूसरे विभागों में रोल ऑफर कर रही है लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी लोकेशन बदलनी पड़ सकती है.

अधिकारियों पर बरसेगा पैसा 
जहां एक ओर 700 लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं तो वहीं दूसरे ओर कंपनी के टॉप अधिकारियों के लिए चांदी होने वाली है! मेटा ने एक नया स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम लाया है. इसमें अगर मेटा साल 2031 तक 9 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू हासिल कर लेती है, तो वहीं कुछ अधिकारियों को अगले 5 सालों में 921 मिलियन डॉलर यानी लगभग 8,660 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त मुआवजा मिल सकता है. कंपनी के मुताबिक AI के दौर में टैलेंट को रोके रखने के लिए यह कदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है.

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अब AI पर टिकी हैं जुकरबर्ग की उम्मीदें
मेटा अब अपना पूरा ध्यान और पैसा AI पर लगाना चाह रही है. कंपनी ने हाल ही में Moltbook और Manus AI जैसे स्टार्टअप्स को भी इसी विजन के लिए खरीदा है. मेटा 2026 में AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स पर 162 बिलियन डॉलर से 169 बिलियन डॉलर खर्च करने की तैयारी में है.   

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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