Meta में फिर आई छंटनी की बारी, 600 कर्मचारियों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता, मचा हड़कंप!

दुनियाभर में टेक्नोलॉजी की वजह से जहां एक ओर काफी हायरिंग की जा रही हैं, वहीं इस कारण ही लोगों को निकाला भी जा रहा है. अब खबर आई है कि Meta भी छंटनी करने जा रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:29 PM IST
दुनियाभर में कई बड़ी कंपनियां भारी-भरकम छंटनी कर रही है. इस लिस्ट में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं. इसकी वजह तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी को माना जा सकता है. वहीं, खबर आ रही है कि अब अमेरिकी टेक कंपनी Meta से भी कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि कंपनी अपनी सुपरइंटेलिजेंस लैब्स AI यूनिट में करीब 600 नौकरियों में कटौती कर रही है. इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर Facebook की AI रिसर्च यूनिट (FAIR), प्रोडक्ट से जुड़ी AI टीम और AI इंफ्रास्ट्रक्चर टीम पर देखने को मिलेगा. हालांकि, इसका असर Meta की नई बनाई गई TBD लैब पर नहीं होगा और वह पहले की तरह काम करती रहेगी.

जून में संगठित हुई थी AI टीम
जून में Meta ने अपनी AI टीम को फिर से संगठित किया था और उसे Superintelligence Labs के तहत रखा गया था. यह बदलाव तब किया गया जब कंपनी के कुछ सीनियर कर्मचारी चले गए और उसके ओपन-सोर्स मॉडल Llama 4 को लोगों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. उस वक्त लिए गए इस फैसले का मकसद था AI कामों को बेहतर तरीके से संभालना और टीम को ज्यादा असरदार बनाना.

2013 में हुई थी Meta में AI की शुरुआत
बता दें कि Meta ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अपनी शुरुआत वर्ष 2013 में की थी. उसी समय कंपनी ने FAIR (Facebook AI Research) लॉन्च किया था. इसके अलावा इसी साल में कंपनी ने Yann LeCun को अपना चीफ साइंटिस्ट भी बनाया, जिनकी मदद से Superintelligence के लिए बड़े AI डेटा सेंटर्स तैयार किए गए.

Meta की प्लानिंग
इस साल फरवरी में Meta ने लगभग 3,000 नौकरियों में कटौती करने की प्लानिंग का ऐलान किया था. इसके बाद इस छंटनी की शुरुआत 10 फरवरी से हुई, जिसकी जानकारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज Janelle Gale ने एक इंटरनल मेमो में दी थी. लीक हुए मेमो के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की नौकरी जा रही थी, उन्हें अगले सोमवार सुबह ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई.

मेटा ने दी थी जानकारी
द इंफोर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबित, जनवरी में Meta ने यह भी साफ किया था कि वह अपनी कुल वर्कफोर्स का 5% हिस्सा कम करने जा रही है. कंपनी ने बताया कि यह छंटनी उन कर्मचारियों में से की जा रही है जिनकी परफॉर्मेंस कंपनी में सबसे निचले स्तर पर रही है. हालांकि, कुछ पदों पर दोबारा भर्ती हो सकती है, लेकिन कंपनी ने इन छंटनियों को परफॉर्मेंस टर्मिनेशन यानी प्रदर्शन के आधार पर नौकरी से हटाने का नाम दिया.

इन जगहों पर नहीं खतरा
कंपनी के इंटरनल कम्युनिकेशन से आई जानकारी के अनुसार, जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड्स में काम करने वाले कर्मचारियों को इन छंटनियों से छूट दी गई है. इसमें उन्हें वहां के स्थानीय नियमों का काफी फायदा मिला, जो उन्हें इससे सुरक्षा देते हैं. वहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई दूसरे देशों में काम करने वाले कर्मचारियों को 11 फरवरी से 18 फरवरी के बीच छंटनी की सूचना दी जानी थी.

