600 लोगों को निकालने के बाद भी थमे नहीं Mark Zuckerberg! फिर होंगी छंटनियां, अब मशीनें करेंगी ये काम

सोशल मीडिया कंपनी Meta (Facebook की पेरेंट कंपनी) ने हाल ही में लगभग 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. अब खबर है कि कंपनी अपनी "Risk Organisation" टीम में और नौकरियां कम करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक आंतरिक मेमो (internal memo) भेजकर बताया है कि कुछ काम अब AI और ऑटोमेशन सिस्टम खुद कर सकते हैं, इसलिए कुछ पदों की अब जरूरत नहीं है.

क्यों हो रही है छंटनी?

Meta ने बताया कि उसने पिछले कुछ सालों में टेक्निकल सिस्टम और ऑटोमेशन पर काफी निवेश किया है. अब कंपनी के पास ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो पहले इंसान करते थे — जैसे डेटा चेक करना, रिपोर्ट बनाना और सुरक्षा जांच करना. इन सिस्टम्स की वजह से काम तेज, सटीक और सस्ता हो गया है. इसलिए अब Meta को उतने ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत नहीं रही.

कौन-कौन सी टीम पर असर पड़ेगा

कंपनी के अनुसार, ये बदलाव खासतौर पर तीन टीमों में होंगे:

* Product Risk Program Management

* Shared Services

* Global Security & Privacy (GSP)

इन विभागों में कई रोल्स को खत्म किया जा रहा है. Meta ने यह भी बताया है कि अब कुछ काम लंदन ऑफिस में शिफ्ट किए जाएंगे, जहाँ इंजीनियरिंग और लीडरशिप टीम मजबूत है. GSP टीम को भी रीऑर्गनाइज किया जा रहा है और उसे नए नाम Regulatory Compliance Programs से जोड़ा जाएगा.

Meta का कहना क्या है?

Meta ने कहा कि यह फैसला आसान नहीं था. मेमो में लिखा है – “हमने पिछले कुछ सालों में अपने सिस्टम को ज्यादा ऑटोमेटेड और स्टैंडर्ड बनाया है. अब कई रूटीन काम टेक्नोलॉजी से अपने आप हो जाते हैं. इससे हमारे लोग अब कठिन और जरूरी कामों पर ध्यान दे सकते हैं.” कंपनी ने कहा कि इससे Meta का काम और तेज, सुरक्षित और प्रभावी हो गया है.

ऑटोमेशन से बदलती दुनिया

Meta सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही नहीं, अब अपने आंतरिक कामों में भी AI का इस्तेमाल बढ़ा रहा है. कंपनी ने Superintelligence Labs Unit में भी पहले छंटनी की थी और अब Hiring और Employee Evaluation जैसे कामों में भी ऑटोमेशन ला रही है. यह साफ दिखाता है कि अब Meta जैसे बड़े टेक कंपनियाँ AI को इंसानों की जगह इस्तेमाल कर रही हैं.

आगे की योजना

Meta का कहना है कि ये बदलाव कंपनी की नियम और सुरक्षा (compliance) की नीतियों को नहीं बदलेंगे. कंपनी ने लिखा- “हम अभी भी कानून और नीतियों का पालन करेंगे. ऑटोमेशन से हमारा काम बेहतर होगा, लेकिन इंसानों का निर्णय हमेशा जरूरी रहेगा.” Meta ने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों की नौकरियाँ जा रही हैं, उन्हें नई नौकरी ढूंढने में मदद दी जाएगी, चाहे वह Meta के अंदर हो या किसी दूसरी कंपनी में.

कर्मचारियों के लिए मुश्किल समय

Meta ने माना कि यह समय उनके कर्मचारियों के लिए कठिन है. मेमो में लिखा गया है कि कंपनी उनके मैनेजरों और टीम लीडर्स को ट्रेनिंग दे रही है ताकि वे प्रभावित कर्मचारियों की मदद कर सकें. कंपनी ने सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया और कहा कि यह बदलाव Meta की अगली यात्रा का जरूरी कदम है, जहां मशीनें और इंसान मिलकर काम करेंगे.