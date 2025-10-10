समुद्र के नीचे Meta बिछा रहा है दुनिया का सबसे लंबा अंडरसी केबल, भारत में लैंडिंग के बाद इंटरनेट की होगी 'रॉकेट' जैसी स्पीड!

Meta Waterworth Cable In India: भारत में इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है. फेसबुक, Whatsapp और इंस्ट्राग्राम की पेरेंटिंग कंपनी Meta अपनी मल्टी बिलियन डॉलर की अंडरसी केबल प्रोजेक्ट 'Waterworth' के लिए मुंबई और विशाखापत्तनम को लैंडिंग साइट्स बनाएगा. इस कदम से भारत की इंटरनेट स्पीड और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आ सकता है साथ ही देश ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क में अपनी पहचान और अहमियत और बढ़ा सकता है. सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने केबल को भारत में उतारने यानी लैंडिंग के लिए मुंबई और विजाग (विशाखापत्तनम) को चुना है.

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मदर कंपनी मेटा ने भारत में अपने इस खास प्रोजेक्ट के लिए लैंडिंग पार्टनर के रूप में सिफी टेक्नोलॉजीज (Sify Technologies) को चुना है. सूत्रों के अनुसार यह कॉन्ट्रैक्ट करीब 5 मिलियन डॉलर का हो सकता है.

टेक दिग्गजों का भारत पर भरोसा

मेटा का यह कदम भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक दिग्गजों के बढ़ते निवेश को दर्शाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले Google ने भी अपनी ब्लू-रमन सबसी केबल को भारत में उतारने के लिए सिफी टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप कर चुका है. ये समझौते वैश्विक डेटा कनेक्टिविटी नेटवर्क में भारत की बढ़ती रणनीतिक अहमियत को बताते हैं.

अब जानिए वॉटरवर्थ प्रोजेक्ट की खास बातें

मेटा का वॉटरवर्थ प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे लंबा सबसी केबल प्रणाली 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वॉटरवर्थ प्रोजेक्ट बनने वाली है. यह एक साथ अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को जोड़ने का काम करेगी.

इस प्रोजेक्ट की दूसरी सबसे खास बात यह कि इसका रूट रेड सी कॉरिडोर को बाईपास करेगा. यह केबल 2030 तक चालू हो सकती है.

भारत के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर

जानकारों का मानना है कि मेटा का यह प्रोजेक्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है. ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया स्थित ओपनकेबल्स इंक. के फाउंडर सुनील टगारे के मुताबिक यह प्रोजेक्ट अगले 5-10 सालों में करीब 10 बिलियन डॉलर का निवेश ला सकती है जिसमें एआई डेटा सेंटर क्षमता का निर्माण भी शामिल है.

डेटा सेंटर और भारतीय कंपनियां

भारत का सबसी केबल इकोसिस्टम इस समय एक बड़े विस्तार के दौर से गुजर रहा है. Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी घरेलू टेलीकॉम कंपनियां भी केबल सिस्टम में भारी निवेश कर रही हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेटा और गूगल के बड़े निवेश से देश में डेटा सेंटर बूम आएगा, जिससे घरेलू डेटा कंपनियों और सिफी, लाइटस्टॉर्म जैसी कंपनियों के बीच टक्कर बढ़ सकती है.

TRAI के मुताबिक भारतीय सबमरीन कम्युनिकेशन केबल बाजार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जिसके 2030 तक 78.6 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

