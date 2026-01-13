कौन हैं दीना पॉवेल? जिन्हें रातों-रात जुकरबर्ग ने बनाया Meta का प्रेसिडेंट, ट्रंप भी सोशल मीडिया पर खुशी से झूम उठे!

Meta New President: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta ने अपने नेतृत्व स्तर पर बड़ा बदलाव किया है. Facebook-Instagram की पैरेंट कंपनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीनियर एडवाइजर रह चुकीं दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. अपने राजनीतिक और स्ट्रैटेजिक अनुभव के लिए जानी जाने वाली दीना अब Meta की नई प्रेसिडेंट के तौर पर कंपनी की कमान संभालेंगी. इस नए बदलाव को टेक और पॉलिटिक्स के बीच बढ़ते तालमेल के रूप में देखा जा रहा है जिससे Meta की ग्लोबल पॉलिसी, बिजनेस प्लानिंग और सरकारी संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है.

Meta ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को कंपनी का नया प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन बनाया है. दीना अब सीधे मार्क जुकरबर्ग को रिपोर्ट करेंगी. मेटा मे य बदलाव ऐसे समय हुआ है जब कंपनी पूरी दुनिया में अपने AI और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने में जुटी है.

कौन हैं दीना पॉवेल मैककॉर्मिक?

दीना के पास ग्लोबल फाइनेंस और नेशनल सिक्योरिटी का 25 वर्षों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम किया था. मिडिल ईस्ट पॉलिसी और अब्राहम अकॉर्ड्स में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है. मेटा में आने से पहले वह मर्चेंट बैंक BDT & MSD Partners में वाइस चेयर और प्रेसिडेंट थीं. इसके साथ ही उन्होंने 16 साल Goldman Sachs में सीनियर लीडरशिप पदों पर भी काम कर चुकी हैं. बता दे कि उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में सहायक विदेश मंत्री के रूप में भी काम कर चुकी हैं.

मार्क जुकरबर्ग ने क्या कहा?

इस नए बदलाव को लेकर मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि दीना का ग्लोबल फाइनेंस और दुनिया भर के देशों के साथ अच्छा रिलेशन मेटा के अगले चरण के विकास के लिए बहुत जरूरी है. वह मेटा के AI और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश और सरकारों के साथ पार्टनरशिप पर ध्यान देंगी.

AI और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

दीना को मेटा में इस बड़ी जिम्मेदारी देने का उद्देश्य कंपनी की AI महत्वाकांक्षाओं को फंड करना और डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी एनर्जी प्रोजेक्ट को मैनेज करना है. उनकी ग्लोबल नेटवर्किंग से मेटा को दुनिया भर की सरकारों और सॉवरेन फंड्स के साथ डील करने में आसानी होगी.

डोनाल्ड ट्रंप भी हुए खुश

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर दीना को बधाई देते हुए लिखा कि मार्क जुकरबर्ग ने एक शानदार चुनाव किया है. दीना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रंप प्रशासन में अपनी नई पहचान बनाई थी.

