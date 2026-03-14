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Hindi NewsटेकMeta में महा-छंटनी की तैयारी: मार्क जुकरबर्ग 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता! वजह वही...

Meta में महा-छंटनी की तैयारी: मार्क जुकरबर्ग 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता! वजह वही...

Meta Layoffs 2026: फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta एक बार फिर बड़े फैसले की तैयारी में है. खबर है कि कंपनी अपने इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी करने की तैयारी में है, जिसमें 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है. बताया जा रहा है कि Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग कंपनी को तेजी से AI आधारित सिस्टम की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसके चलते टीम को छोटा करना चाहते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:30 PM IST
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Meta में महा-छंटनी की तैयारी: मार्क जुकरबर्ग 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता! वजह वही...

Meta Layoffs 2026: दुनिया की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा के गलियारों से ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी टेक दुनिया में हलचल मचा दी है. फेसबुक-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा अब तक की अपने इतिहास की सबसे बड़ी छटनी करने की योजना बना रही है. मेटा में छटनी की खबर आते ही टेक जगत में हलचल मच गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार मेटा अपने इतिहास की सबसे बड़ी जॉब कट की तैयारी कर रही है, जिसमें 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है. 

क्यों हो रही है इतनी बड़ी छंटनी?
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार मेटा में इस छटनी के पीछे मुख्य दो बड़े कारण निकल कर सामने आए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहला कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला भारी-भरकम खर्च और दूसरा टीम को छोटा और प्रभावी बनाने की मार्क जुकरबर्ग की जिद.

मेटा AI सेक्टर में खुद को टॉप पर ले जाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है. मेटा ने साल 2028 तक डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 600 बिलियन डॉलर का बजट रखा है. वहीं साल 2026 में कंपनी का खर्च 135 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है जो बीते साल की तुलना में करीब दोगुना है. इस भारी खर्च की भरपाई के लिए कंपनी अब कर्मचारियों की संख्या भी कम कर रही है.

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AI टूल्स लेंगे इंसानों की जगह!
कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग का मानना है कि जो काम पहले ज्यादा लोगों की सहायता से किया जा रहा था वही काम अब AI की मदद से छोटी टीम भी कर सकती है. हाल ही में मेटा ने एक नया AI इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन भी बनाया है जहां मैनेजर और कर्मचारियों का अनुपात 1:50 रखा गया है. यानी अब कम मैनेजमेंट और ज्यादा ऑटोमेशन पर जोर है.

महंगे टैलेंट पर जमकर पैसा लुटा रही मेटा
एक ओर जहां कर्मचारियों की छंटनी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर मेटा ही AI एक्सपर्ट्स को करोड़ों डॉलर के पैकेज पर बुला रही है. कंपनी ने हाल ही में चीनी स्टार्टअप Manus और एआई एजेंट प्लेटफॉर्म Moltbook को भी अरबों डॉलर खर्च करके खरीदा है. साथ ही, स्केल एआई में भी 14.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.

मुसीबत में मेटा के AI प्रोजेक्ट्स?
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने भारी निवेश और टीम छोटी करने के बाद भी मेटा के आंतरिक हालात पूरी तरह ठीक नहीं हैं. कंपनी का नया एआई मॉडल Avocado आंतरिक टेस्टिंग में पास नहीं होता दिख रहा है. यह कोडिंग और रीजनिंग में गूगल के Gemini 3.0 जैसे मॉडल से पिछे रहा है. इससे पहले मेटा अपने Behemoth मॉडल को भी ठंडे बस्ते में डाल चुकी है.

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क्या होगी अब तक की सबसे बड़ी छंटनी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर यह 20% की कटौती होती है तो साल 2022 और 2023 की छंटनी से भी कहीं ज्यादा होगी. उस समय मेटा ने दो चरणों में करीब  21,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था. हालांकि मेटा के प्रवक्ता ने फिलहाल इन खबरों को अटकलें बताया है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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