Mark Zuckerberg का नया मास्टरप्लान! अब गले में लटकेगा Meta का ये अनोखा AI गैजेट, जानें क्या होगा इसमें खास

Meta AI Pendant: AI की रेस अब सिर्फ मोबाइल ऐप्स और चैटबॉट्स तक सीमित नहीं रही. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta अब एक ऐसे स्मार्ट गैजेट पर काम कर रही है, जिसे यूजर्स गले में पहन सकेंगे और जो हर समय AI असिस्टेंट की तरह उनकी मदद करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी AI Pendant नाम के एक खास वियरेबल डिवाइस को तैयार कर रही है.
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Meta AI Pendant: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेा अब सिर्फ ऐप्स तक सीमित नहीं रहना चाहती है. मार्क जुकरबर्ग की कंपनी अब ऐप के साथ ही गैजेट में भी आगे निकलना चाहती है. मेटा Ray-Ban चश्मे के बाद के बाद अब एक AI Pendant यानी गले में पहनने वाला लॉकेट जैसा डिवाइस पर काम कर रहा है. मेटा के इस लॉकेट में AI का इस्तेमाल होगा, जो ढेर सारे फीचर्स के साथ लोगों के काम को आसान बनाएगा.
द इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा अपने रियलिटी लैब्स डिवीजन को घाटे से निकालने के लिए और हार्डवेयर मारेकेट पर कब्जा जमाने के लिए एक बड़ा मास्टरप्लान बना रहा है. इस प्लान के तहत कंपनी कई स्मार्ट वियरेबल्स और एआई डिवाइसेज पर काम कर रही है, जिनमें यह एआई पेंडेंट सबसे खास है.
मेटा का यह डिवाइस एक वॉयस-बेस्ड डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जिसे यूजर आसानी से अपने गले में पहन सकेंगे.
यह डिवाइस हमेशा एक्टिव रहेगा. यानी यह यूजर्स को एक पर्सनल और हमेशा एक्टिव रहने वाला AI एक्सपीरियंस देगा.
हालांकि, अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि इस पेंडेंट में कैमरा या कोई दूसरा सेंसर होगा या नहीं.
मेटा का यह नया प्लान साल 2025 में एआई स्टार्टअप Limitless के अधिग्रहण से ही जुड़ा हुआ है. Limitless कंपनी ने दो साल पहले ही 99 डॉलर की कीमत में एक क्लिप-ऑन पेंडेंट लॉन्च किया था. यह छोटा सा डिवाइस बातचीत को रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब यानी लिख सकता था. इतना ही नहीं जेनरेटिव AI एआई की मदद से उसकी समरी भी तैयार कर देता था. अब मेटा इसी टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाकर अपने नए एआई पेंडेंट में इस्तेमाल कर सकती है.
मेटा सिर्फ आम यूजर्स के लिए ही नहीं, बल्कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए भी खास तैयारी कर रहा है. लीक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी Wearables for Work नाम के एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जिसका मकसद एंटरप्राइज यूजर्स को टारगेट करना है.
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इन दिनों टेक जगत में बिना स्क्रीन वाले पर्सलन एआई असिस्टेंट्स और वियरेबल्स की ट्रेंड बढ़ रहा है. मेटा का सीधा मुकाबला OpenAI, Google और Apple जैसी दिग्गज कंपनियों से है. मेटा पहले ही बाजार में Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लास ला चुका है. अब देखना यह होगा कि मेटा का यह नया AI Pendant मार्केट में कब तक एंट्री मारता है और इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे.
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