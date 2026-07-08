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Meta ने पेश किया नया AI टूल Muse Image, लेकिन आते ही प्राइवेसी को लेकर क्यों शुरू हुआ विरोध?

Meta Muse Image AI: Meta ने अपना नया AI इमेज जेनरेटर Muse Image लॉन्च कर दिया है. मेटा का नया एआई टूल आते ही यह विवादों में घिर गया है. आपकी इंस्टाग्राम तस्वीरों से बिना सहमति के AI फोटो बनाने के इसके प्राइवेसी फीचर ने सोशल मीडिया पर भारी हड़कंप मचा दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:33 AM IST
Meta ने पेश किया नया AI टूल Muse Image, लेकिन आते ही प्राइवेसी को लेकर क्यों शुरू हुआ विरोध?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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