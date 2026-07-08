/Meta ने पेश किया नया AI टूल Muse Image, लेकिन आते ही प्राइवेसी को लेकर क्यों शुरू हुआ विरोध?

Meta AI Image Generator: AI की दुनिया में मेटा ने अपना नया AI इमेज जेनरेटर Muse Image लॉन्च कर दिया है. बेहतरीन फीचर्स और कमाल की विजुअल क्वालिटी के दावों के साथ लॉन्च हुए इस टूल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के कारण इंटरनेट पर पैर रखते ही एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्राइवेसी वॉर शुरू हो गया है और यूजर्स इसे पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं. आइए जानते हैं कि मेटा के इस नए AI टूल में ऐसा क्या है, जिसने टेक जगत में हड़कंप मचा दिया है...
Meta ने नया AI इमेज जेनरेटर Muse Image लॉन्च कर दिया है. इसे Meta Superintelligence Labs यानी MSL द्वारा तैयार किया गया है और इसका इंटरनल कोड-नेम Mango था. यह नया टूल फिलहाल Meta AI ऐप, WhatsApp और Instagram पर फ्री में उपलब्ध है. लेकिन, लॉन्च होते ही यह फीचर भारी विवादों में घिर गया है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में Meta ने दावा किया गया है कि इन नए इमेज टूल सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकता है. इसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि यह AI आपकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी के आधार पर आपके लिए तस्वीरें बना सकता है.
लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है, तो कोई भी दूसरा यूजर आपके अकाउंट को टैग करके एक ऐसी AI फोटो जनरेट कर सकता है जिसमें आप दिखाई देंगे.
इसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी भड़क गए हैं. एक यूजर ने X पर लिखा कि बिना सहमति के असली यूजर्स को AI तस्वीरों में खींचना प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है.
Meta की पॉलिसी के अनुसार, जब तक आपका अकाउंट पब्लिक है, तब तक लोग Meta के AI फीचर्स का इस्तेमाल करके आपके इंस्टाग्राम कंटेंट से तस्वीरें बना सकते हैं. हालांकि, कंपनी का कहना है कि जब भी आपके कंटेंट से कोई AI इमेज बनाई जाएगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह फीचर पहले से बाय डिफॉल्ट है, लेकिन यूजर्स के पास इसे कंट्रोल करने का विकल्प है.
अपने अकाउंट को प्राइवेट करके भी आप अपनी तस्वीरों को AI में इस्तेमाल होने से रोक सकते हैं.
हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तस्वीरें पहले ही इस तरीके से बनाई जा चुकी हैं, उन्हें डिलीट नहीं किया जाएगा.
प्राइवेसी की चिंताओं के बीच, इस टूल में कई शानदार फीचर्स भी दिए गए हैं-
इससे कार्टून स्टाइल समेत कई तरह की AI तस्वीरें बनाई जा सकती हैं.
इसमें तैयार रेडी-मेड प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं, और आप खुद का प्रॉम्प्ट लिखकर भी इमेज बना सकते हैं.
इसके जरिए अमेरिका में इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए 30 नए AI इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो बाद में दूसरे देशों में भी मिलेंगे.
यह टूल प्रॉम्प्ट लिखकर पुरानी तस्वीरों को एडिट करने और इनविटेशन कार्ड या पोस्टकार्ड जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें बना सकते हैं.
मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के प्रमुख अलेक्जेंड्र वांग के मुताबिक Muse Image काफी समझदार है. यह मेटा के Muse Spark लैंग्वेज मॉडल के साथ मिलकर काम करता है, जिससे यह आपके प्रॉम्प्ट को समझने, वेब सर्च करने और प्लान करने के बाद ही इमेज जनरेट करता है.
बात की जाए रैंकिंग की तो Arena Elo रैंकिंग में टेक्स्ट-टू-इमेज और एडिटिंग के मामले में यह OpenAI के GPT Image 2 के बाद दूसरे नंबर पर है. इसके साथ ही मेटा Muse Video नाम के वीडियो जेनरेटर पर भी काम कर रहा है, जो रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है.
मेटा के मुताबिक Muse Image फ्री है, लेकिन इसकी एक लिमिट तय है. लिमिट खत्म होने पर यूजर्स को या तो इंतजार करना होगा या फिर Meta One जैसी पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा. इसके अलावा, मेटा इसका इस्तेमाल Advantage Plus के जरिए बिजनेस और विज्ञापनों के लिए भी करने जा रहा है.