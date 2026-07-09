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CSAM विवाद के बाद Meta की फिर बढ़ीं मुश्किलें, Instagram प्राइवेसी को लेकर बढ़ा विवाद, अब भारत सरकार करेगी जांच

Meta Muse Image Feature: चाइल्ड एब्यूज विज्ञापनों के विवाद के बाद अब सोशल मीडिया दिग्गज Meta की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. इंस्टाग्राम यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर शुरू हुए भारी विवाद के बीच अब भारत सरकार एक्शन में है. केंद्र सरकार अब मेटा के नए एआई-पावर्ड म्यूज इमेज फीचर की कानूनी जांच करने जा रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:32 PM IST
CSAM विवाद के बाद Meta की फिर बढ़ीं मुश्किलें, Instagram प्राइवेसी को लेकर बढ़ा विवाद, अब भारत सरकार करेगी जांच
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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