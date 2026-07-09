/CSAM विवाद के बाद Meta की फिर बढ़ीं मुश्किलें, Instagram प्राइवेसी को लेकर बढ़ा विवाद, अब भारत सरकार करेगी जांच

MeitY Notice to Meta: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा की मुश्किलें भारत में लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं. इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े अश्लील विज्ञापनों को लेकर सरकार से नोटिस मिलने के बाद, अब एक और फीचर को लेकर भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है. अब केंद्र सरकार मेटा के हाल में लॉन्च हुए म्यूज इमेज फीचर की भी जांच कर रही है. मेटा का यह नया AI फीचर लोगों को पब्लिक इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स का इस्तेमाल करके एआई कंटेंट जनरेट करने की परमिशन देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फीचर पहले से ही बाय डिफॉल्ट ऑन मिलता है.
गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि सीएसएएम मामले पर मेटा के जवाब की समीक्षा करने के बाद सरकार अपने अगले कदम पर फैसला करेगी. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि सरकार म्यूज इमेज फीचर की भी समीक्षा करेगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णन ने कहा कि हमने जो नोटिस जारी किया है, हम उस पर औपचारिक जवाब का इंतजार करेंगे और उसके बाद उनके जवाब के आधार पर कोई फैसला लेंगे. बीते सप्ताह, भारत सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट वाले विज्ञापन दिखाए जाने के मामले में एक नोटिस भेजा था.
यह मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद, मेटा पर आरोप लगा था कि मेटा का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम सीएसएएम वाले वीडियो को प्रमोट कर रहा था, जिसने इसके सुरक्षा इंतजामों की कमियों को भी सामने लाया था.
मेटा ने हाल ही में नया AI टूल मेटा म्यूज इमेज फीचर लॉन्च किया है, जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए इमेज जनरेट करता है. हालांकि, इस फीचर ने तुरंत ही एआई कंटेंट बनाने के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स का इस्तेमाल करने को लेकर प्राइलेसी की चिंता को और बढ़ा दिया. अब, सरकार ने मेटा म्यूज इमेज जनरेशन फीचर की समीक्षा करने का फैसला किया है. कृष्णन ने कहा कि हमें कानूनी ढांचे और प्रेजेंटेशन के संदर्भ में इसे देखना होगा.
यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या यूजर्स को पता था कि वे दूसरे लोगों को AI-जनरेटेड कंटेंट में अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं. जानकारों का मानना है कि हमेशा संवेदनशील एआई फीचर्स के लिए ऑप्ट-इन यानी यूजर की सहमति से ऑन होने वाला मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उन्हें बाय डिफॉल्ट ऑन रखना चाहिए.
अब सरकार सीएसएएम नोटिस पर मेटा के जवाब और म्यूज इमेज फीचर के कानूनी पहलुओं दोनों की जांच करेगी. इससे मेटा को भारत में बढ़ते रेगुलेटरी दबाव का सामना करना पड़ सकता है. इन समीक्षाओं के नतीजे यह भी तय कर सकते हैं कि देश में यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर निर्भर एआई-पावर्ड फीचर्स को कैसे पेश और कंट्रोल किया जा सकता है.