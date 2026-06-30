/बिना बोले, बिना स्क्रीन टच किए... सिर्फ दिमाग में सोचने से ही टाइप हो जाएगा मैसेज! Meta का ये कौन सा जादू है?

Brain to Text AI Technology: जरा सोचिए, आप दिमाग में कुछ सोचे और वह बिना बोले या टाइप किए ही स्क्रीन पर छप जाए तो कितना अच्छा होगा! सुनने में तो यह किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन अब यह हकीकत में होने जा रहा है. सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने एक ऐसा ही कमाल का सिस्टम तैयार कर लिया है, जो आपके मन की बात को पढ़कर उसे सीधे टेक्स्ट में बदल देगा. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए एलन मस्क की कंपनी की तरह दिमाग में कोई चिप या सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह काम सिर्फ एक हेलमेट पहनने से हो जाएगा. आइए जानते हैं क्या है मेटा का यह ब्रेन गेम और यह कैसे काम करता है...
मेटा ने एक नया AI सिस्टम Brain2Qwerty v2 तैयार कर लिया है, जो आपके दिमाग की हलचल यानी ब्रेन एक्टिविटी को पकड़कर उसे टेकस्ट यानी शब्दों में बदल सकता है. मेटा का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए वरदान बनेंगी जो पैरालिसिस, ब्रेन इंजरी या दूसरी बीमारियों के कारण बोल या लिख नहीं पाते हैं. इस सिस्टम की सहायता से ऐसे लोग सिर्फ सोचकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकेंगे. यह मेटा के पिछले साल आए Brain2Qwerty रिसर्च प्रोजेक्ट का दूसरा और बेहद एडवांस वर्जन है.
एक ओर एलन मस्क की कंपनी Neuralink दिमाग के अंदर चिप ब्रेन सर्जरी से लगाने पर काम कर रही है, वहीं मेटा का यह सिस्टम पूरी तरह नॉन-इनवेसिव यानी बिना सर्जरी वाला है.
इसके लिए यूजर को एक खास हेलमेट पहनना होगा, जो दिखने में किसी बड़े हेयरड्रायर जैसा दिखाई देता है. इस हेलमेट में MEG यानी मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यह तकनीक दिमाग की न्यूरल एक्टिविटी से पैदा होने वाले बहुत ही कमजोर चुंबकीय क्षेत्रों को आसानी से पकड़ लेती है. अभी उपलब्ध दूसरे तरीके काफी महंगे और जोखिम भरे हैं क्योंकि उनमें दिमागी सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन मेटा का यह हेलमेट सुरक्षित और आसान है.
We’re sharing the next major milestone in our non-invasive brain-to-text decoder research: Brain2Qwerty
Building on v1, which was published today in @Nature, Brain2Qwerty v2 is the highest-performing end-to-end pipeline capable of real-time sentence decoding from raw brain… pic.twitter.com/qJ8qrrgTaF
AI at Meta (@AIatMeta) June 29, 2026
मेटा ने इस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए 9 वॉलेंटियर्स की हेल्प दी है, जिन्होंने हेलमेट पहनकर लगभग 10 घंटे तक टाइपिंग की. इस दौरान एआई को करीब 22,000 वाक्यों का डेटा मिला.
मेटा अपने पुराने वर्जन के तुलना में Brain2Qwerty v2 सीदे दिमाग के कच्चे सिग्नलों को एनालाइज करके खुद पैटर्न पहचान लेता है.
आम तौर पर बिना सर्जरी वाले तरीकों की सटीकता सिर्फ 8% तक होती है, लेकिन मेटा के इस सिस्टम ने 61% की सटीकता हासिल की है. वहीं, सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले यूजर के मामले में यह सटीकता 78% तक देखी गई.
सिग्नलों में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए मेटा ने इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का प्रयोग किया है, जो किसी स्मार्टफोन के ऑटोकॉरेक्ट की तरह काम करता है और व्याकरण के हिसाब से सही शब्द चुन लेता है.
यह रिसर्च मेटा के डिजिटल ब्रेन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी ओपन न्यूरोसाइंस डेटासेट के लिए 5 मिलियन डॉलर लगभग 41 करोड़ रुपये का फंड दे रही है. वैसे, मेटा अकेली ऐसी कंपनी नहीं है; सिलिकॉन वैली का एक स्टार्टअप Sabi भी एक ऐसा ही कैप बनाने पर का कर रही है, जो दिमाग के सिग्नल्स को पहचान सके.