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बिना बोले, बिना स्क्रीन टच किए... सिर्फ दिमाग में सोचने से ही टाइप हो जाएगा मैसेज! Meta का ये कौन सा जादू है?

Meta Brain2Qwerty V2: Meta ने एक नई AI तकनीक पेश की है, जो बिना सर्जरी और बिना ब्रेन चिप के इंसान के दिमागी सिग्नल पढ़कर उन्हें टेक्स्ट में बदल सकती है. कंपनी का दावा है कि यह तकनीक भविष्य में पैरालिसिस और ब्रेन इंजरी से जूझ रहे लोगों के लिए संवाद का नया माध्यम बन सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:26 PM IST
बिना बोले, बिना स्क्रीन टच किए... सिर्फ दिमाग में सोचने से ही टाइप हो जाएगा मैसेज! Meta का ये कौन सा जादू है?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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