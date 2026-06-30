/बिना बोले, बिना स्क्रीन टच किए... सिर्फ दिमाग में सोचने से ही टाइप हो जाएगा मैसेज! Meta का ये कौन सा जादू है?

Brain to Text AI Technology: जरा सोचिए, आप दिमाग में कुछ सोचे और वह बिना बोले या टाइप किए ही स्क्रीन पर छप जाए तो कितना अच्छा होगा! सुनने में तो यह किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन अब यह हकीकत में होने जा रहा है. सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने एक ऐसा ही कमाल का सिस्टम तैयार कर लिया है, जो आपके मन की बात को पढ़कर उसे सीधे टेक्स्ट में बदल देगा. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए एलन मस्क की कंपनी की तरह दिमाग में कोई चिप या सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह काम सिर्फ एक हेलमेट पहनने से हो जाएगा. आइए जानते हैं क्या है मेटा का यह ब्रेन गेम और यह कैसे काम करता है...