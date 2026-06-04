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Hindi NewsटेकInstagram-Facebook पर रील्स देखने का मजा होगा दोगुना! आ रहा है नेटफ्लिक्स जैसा कमाल का Series फीचर

Instagram-Facebook पर रील्स देखने का मजा होगा दोगुना! आ रहा है नेटफ्लिक्स जैसा कमाल का Series फीचर

Instagram Reels Series Feature: Instagram और Facebook पर Reels देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही जल्द पहले से ज्यादा मजेदार होने जा रहा है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा एक नए Series फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जिसके जरिए क्रिएटर्स अपने कई रील्स वीडियो को एक ही सीरीज के अलग-अलग एपिसोड के रूप में शामिल कर सकेंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:17 AM IST
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Instagram-Facebook पर रील्स देखने का मजा होगा दोगुना! आ रहा है नेटफ्लिक्स जैसा कमाल का Series फीचर

Meta New Series Feature: अगर आप भी हर दिन घंटों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर Reels स्क्रॉल करते हैं, तो आपके लिए मेटा एक बहुत ही कमाल का फीचर लाने वाला है! इंस्टाग्राम और फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा अब आपके रील देखने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर रहा है. जल्द ही आपको अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के वीडियो खोजने के लिए उनकी प्रोफाइल को बार-बार चेक करने की जरूरत नहीं होगी. मेटा एक ऐसे नए Series फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो रील्स को नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो की वेब सीरीज की तरह एपिसोड्स में बदल देगा. इस नए फीचर की मदद से क्रिएटर्स अपनी अलग-अलग रील्स को एक ही सीरीज के एपिसोड की तरह जोड़ सकेंगे.

टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा अभी कुछ यूजर्स के साथ इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. इस फीचर से मेटा यूजर्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स देखने के तरीके को बदलना चाहता है. कंपनी चाहती है कि लोग सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करके आगे न बढ़ जाएं, बल्कि एक के बाद एक जुड़े हुए वीडियो एपिसोड्स की तरह देखें, जैसे कोई वेब सीरीज देखी जाती है.

इसी तरह का सीरीज फीचर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok पर साल 2023 से ही सीरीज फीचर मौजूद है.

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कैसे काम करेगा Series फीचर?

इस फीचर के आने के बाद यूजर्स के लिए किसी क्रिएटर के एक जैसे या जुड़े हुए वीडियो सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा.

क्रिएटर्स अपनी रील्स को मिलाकर एक सीरीज बना सकेंगे, जो उनकी प्रोफाइल पर एक अलग सेक्शन में दिखाई देगी.

पुराने वीडियो भी होंगे शामिल

जैसे, कोई क्रिएटर 10 डेज ऑफ हेल्दी बेकिंग नाम से रील्स बना रहा है, तो वह उन सभी 10 वीडियो को एक सेट में रख सकता है. इसमें नई रील्स के साथ-साथ पुरानी अपलोड की गई रील्स को भी शामिल किया जा सकेगा.

अगर आपको अपनी फीड पर कोई ऐसी रील दिखाई देती है जो किसी सीरीज का हिस्सा है, तो आपको वहीं पर पूरी सीरीज देखने का ऑप्शन भी मिल जाएगा.

(ये भी पढ़ेंः AI के चक्कर में खत्म हो रही क्रिएटिविटी? एक-एक शब्द का पर्दाफाश कर रहा AI डिटेक्टर)

कमाई का भी मिलेगा मौका

इसके साथ ही मेटा ने यह भी कन्फर्म किया है कि वह इस नए फीचर से कमाई के तरीकों पर भी विचार कर रही है. लेकिन अभी इसकी पूरी डिटेल्स सामने नहीं आई है.

(ये भी पढ़ेंः माइक्रोसॉफ्ट ने एक साथ लॉन्च किए 7 नए धांसू AI मॉडल्स, खुद करेंगे कोडिंग और रीजनिंग)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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