वाह! अब आपके लिखते ही Instagram खुद एडिट करेगा फोटो-वीडियो, Story होगी इतनी शानदार कि लोग देखते रह जाएंगे

Instagram Stories AI Effects: क्या आप भी Instagram पर शानदार स्टोरी लगाना चाहते हैं और आपको एडिटिंग नहीं आती है? जवाब अगर हां है तो मेटा ने आपके इस समस्या को दूर कर दिया है. अब Instagram और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया है! Meta ने प्लेटफॉर्म में ऐसे नए AI फीचर्स जोड़ दिए हैं जो स्टोरीज और पोस्ट बनाना पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो गया है. नए फीचर्स की सहायता से अब यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट लिखकर फोटो और वीडियो एडिट कर सकेंगे. यानी क्रिएटिविटी के लिए अब किसी ऐप या एक्सपर्ट की जरूरत नहीं. आइए जानते हैं क्या है नया फीचर और कैसे करता है यह काम.

AI के आने के बाद एडिटिंग हो या बड़े से बड़ा काम सब बड़े आसानी से मिनटों में होने लगे हैं. इसी क्रम में अब आपके Instagram में भी एआई ने एंट्री कर ली है. Instagram Stories में AI वाले एडिटिंग टूल्स आ गए हैं. इस टूल की सहायता से यूजर्स सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालकर अपनी फोटो या वीडियो को इडिट कर सकते हैं. इस अपडेट में 'Restyle' जैसे फीचर और कुछ तैयार इफेक्ट्स ऐड किये गए हैं.

यूज करने का तरीका जान लीजिए

Instagram का नया AI एडिटिंग टूल इस्तेमाल करना काफी आसान है. जब आप कोई फोटो या वीडियो अपनी स्टोरी में अपलोड करने जाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको ब्रश का आइकन (Paintbrush Icon) दिखाई देगा. इस पर टैप करते ही खुलेगा नया Restyle मेनू, जहां कई AI फीचर्स मिलेंगे. यहां आप add, remove या change जैसे ऑप्शन चुनकर सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर अपनी फोटो या वीडियो को एडिट कर सकते हैं. यानी अब कुछ सेकंड में ही आप अपनी स्टोरीज़ को प्रोफेशनल टच दे सकते हैं वो भी बिना किसी एडिटिंग ऐप के!

इस नए Instagram अपडेट में सिर्फ AI एडिटिंग ही नहीं बल्कि कई प्रीसेट इफेक्ट्स भी लाए गए हैं. जिनसे फोटो और वीडियो को तुरंत नया लुक दिया जा सकता है. अब यूजर्स अपनी तस्वीरों में सनग्लासेज, बाइकर जैकेट या वॉटरकलर जैसे इफेक्ट्स लगा सकते हैं. वहीं वीडियो के लिए बर्फबारी, आग की लपटें जैसे स्पेशल इफेक्ट्स भी शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही दिवाली, छठ पूजा जैसे त्यौहारों पर खास थीम वाले फिल्टर और इफेक्ट्स जोड़े गए हैं जिससे आपकी स्टोरीज़ हर मौके पर अलग और खास दिखे.

Meta हर दिन हो रहा है स्मार्ट

Meta लगातार अपने प्लेटफॉर्म्स में AI फीचर्स को और बेहतर बना रहा है. हाल ही में कंपनी ने Write with Meta AI नाम का नया फीचर टेस्ट किया है जो Instagram पोस्ट्स के लिए मजेदार और स्मार्ट कमेंट्स सजेस्ट करता है. इसके साथ ही Meta ने अपनी AI ऐप में Vibes नाम का नया AI-जनरेटेड वीडियो फीड भी लाया है जिसे काफी तेजी से यूजर्स अपना रहे हैं.

