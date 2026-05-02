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Hindi Newsटेकमेटा के ऑफिस में अब माउस क्लिक पर भी नजर, जुकरबर्ग बोले कर्मचारी हैं सुपर इंटेलिजेंट, फिर क्यों छंटनी की लटक रही तलवार?

मेटा के ऑफिस में अब माउस क्लिक पर भी नजर, जुकरबर्ग बोले कर्मचारी हैं सुपर इंटेलिजेंट, फिर क्यों छंटनी की लटक रही तलवार?

Meta Employee Tracking: फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदर कंपनी मेटा से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. मार्क जुकरबर्ग ने AI की रेस में गूगल और OpenAI को पछाड़ने के लिए एक ऐसा तरीका चुना है, जिसने टेक जगत को हैरान कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपने ही कर्मचारियों के माउस क्लिक, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और स्क्रीन एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 02, 2026, 07:42 AM IST
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मेटा के ऑफिस में अब माउस क्लिक पर भी नजर, जुकरबर्ग बोले कर्मचारी हैं सुपर इंटेलिजेंट, फिर क्यों छंटनी की लटक रही तलवार?

Meta Employee Tracking: जरा सोचिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हों और आपकी हर हरकत, हर क्लिक और आपकी स्क्रीन का हर हिस्सा कोई चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा हो. मेटा में इन दिनों यह हकीकत बन चुका है. कंपनी AI की रेस में गूगल और OpenAI को पीछे छोड़ने के लिए एक विवादित रास्ता चुने हैं. मार्क जुकरबर्ग ने अपने AI फॉर वर्क प्रोजेक्ट के तहत कर्मचारियों की डिजिटल एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू कर दिया है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि कंपनी उन्हें बेहतरीन तो मानती है, पर साथ रखने की गारंटी नहीं दे रही. आखिर क्यों जुकरबर्ग अपने सबसे काबिल कर्मचारियों को ट्रैक करने के बाद बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में हैं? आइए जानते हैं...

हाल ही में आई एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका स्थित अपने ऑफिस में मेटा कर्मचारियों की कंप्यूटर एक्टिविटी को ट्रैक कर रही है. इसमें माउस मूवमेंट, क्लिक और कीबोर्ड पर दबाई गई हर की का डेटा शामिल है.

कर्मचारियों को ट्रैक क्यों कर रहे हैं जुकरबर्ग?

ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मेटा का इरादा कुछ और ही है. एक इंटरनल मीटिंग के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने साफ किया कि मेटा के कर्मचारियों का डेटा दूसरी कंपनियों के डेटा से कहीं ज्यादा कीमती है.

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जुकरबर्ग का मानना है कि दूसरी AI कंपनियां डेटा जेनरेट करने के लिए बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंड होती हैं. उनके मुताबिक मेटा के कर्मचारियों की औसत बुद्धिमत्ता उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिन्हें बाहरी वेंडर के जरिए काम पर रखा जाता है. जुकरबर्ग को उम्मीद है कि अपने सुपर-इंटेलिजेंट कर्मचारियों के काम करने के तरीके को कॉपी करके मेटा का AI, गूगल और OpenAI जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ देगा.

क्या है यह नया ट्रैकिंग टूल?

मेटा के इस इंटरनल टूल का नाम मॉडल कैपेबिलिटी इनिशिएटिव यानी MCI रखा गया है. यह टूल-

काम के दौरान इस्तेमाल होने वाले ऐप्स और वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखता है.

समय-समय पर कर्मचारियों की स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लेता रहता है.

यह समझने का भी प्रयास करता है कि इंसान ड्रॉपडाउन मेन्यू और कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कैसे करते हैं.

इसको लेकर मेटा के सीटीओ एंड्रयू बोसवर्थ ने इसे एजेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलेरेटर प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य AI को इंसानों की तरह कंप्यूटर चलाना सिखाना है.

(ये भी पढ़ेंः क्या है यह V2X टेक्नोलॉजी? जिससे सड़क हादसों पर लगेगी लगाम! जानिए पूरी डिटेल्स)

छंटनी का खतरा अभी टला नहीं

एक ओर कंपनी AI पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार भी लटक रही है. मेटा की चीफ पीपल ऑफिसर जेनेल गेल ने संकेत दिए हैं कि अगले महीने लगभग 10% कर्मचारियों की छंटनी की जा सकती है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे भविष्य में और छंटनी होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकतीं. वहीं मार्क जुकरबर्ग ने स्पष्ट किया कि इन छंटनी का कारण AI ऑटोमेशन नहीं है, बल्कि बदलती प्राथमिकताएं और दूसरी कंपनियों से कड़ा मुकाबला है.

(ये भी पढ़ेंः मस्क ने निकाला, अब पराग अग्रवाल ने दिया करारा जवाब! खड़ी की ₹19,000 करोड़ की कंपनी)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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