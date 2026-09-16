/क्या अब फ्री नहीं रहेगा इंस्टाग्राम और वॉट्सएप? Meta ने लॉन्च किया नया सब्सक्रिप्शन प्लान, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर

अगर आप भी दिन का बड़ा हिस्सा इंस्टाग्राम पर रील्स देखने, वॉट्सएप पर दोस्तों से चैट करने या फेसबुक पर स्क्रॉल करने में बिताते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और धमाकेदार ऑल-इन-वन सब्सक्रिप्शन सर्विस Meta One लॉन्च कर दिया है. इस नए सर्विस की सबसे खास बात यह है कि यह आपके पसंदीदा सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और वॉट्सएप को Meta AI के पावरफुल टूल्स के साथ जोड़ देता है. अगर आप अपनी तस्वीरों को एआई से नया लुक देना चाहते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो Meta One आपके बहुत काम आने वाला है. आइए जानते हैं कि इस नए सब्सक्रिप्शन में आपको क्या-क्या खास मिलने वाला है और इसके लिए आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे.
सबसे पहले तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Meta ने यह साफ कर दिया है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सएप और Meta AI का बेसिक वर्जन पहले की तरह ही बिल्कुल फ्री रहेगा. यानी अगर आप कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप नॉर्मल तरीके से ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जो लोग अपनी रील्स और फोटोज को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं या ज्यादा एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए Meta One एक प्रीमियम ऑप्शन के रूप में आया है.
Meta One असल में एक ऐसा बंडल पैक है जो कंपनी की अलग-अलग सर्विस को एक जगह ले आता है. इसमें यूजर्स को 50 से ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और एआई टूल्स का एक्सेस मिलता है. कंपनी का प्लान आगे चलकर इसमें नए प्रोडक्ट्स जैसे एनिमेटेड एडिट्स और एआई ग्लासेस के फीचर्स को भी जोड़ने का है. यानी एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हर ऐप के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
आम यूजर्स और युवाओं को ध्यान में रखते हुए Meta ने दो खास प्लान पेश किए हैं, जिनके नाम Core और Premium हैं. Core प्लान की कीमत $7.99 (लगभग 766 रुपये) प्रति महीना रखी गई है. इस प्लान में यूजर्स को Instagram Plus, WhatsApp Plus और Facebook Plus का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसके साथ ही यूजर्स को Meta AI का इस्तेमाल करने की ज्यादा छूट मिलती है, जिससे वे बेहतरीन फोटोज और वीडियोज जनरेट कर सकते हैं.
अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट बनाते हैं और आपको और भी ज्यादा एआई लिमिट चाहिए, तो आपके लिए Premium प्लान बनाया गया है. इस प्लान की कीमत $19.99 (लगभग 1,917 रुपये) प्रति महीना है. इसमें Core प्लान के सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही एआई टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़ी लिमिट मिल जाती है. जैसे इंस्टाग्राम पर फोटो का स्टाइल बदलने वाला 'Restyle' टूल या वॉइस इफेक्ट्स का यूज आप बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं.
कंपनी ने बताया कि जब इस बंडल प्लान की टेस्टिंग की जा रही थी, तब आधे से ज्यादा यूजर्स ने एआई और एक्सप्रेशन फीचर्स का जमकर इस्तेमाल किया. खासतौर पर इंस्टाग्राम का Restyle टूल और अलग-अलग वॉइस इफेक्ट्स यूथ के बीच काफी पॉपुलर रहे. लोग अपनी सिंपल फोटोज को एआई की मदद से फंकी और कूल लुक्स में बदलने के लिए इन टूल्स का सहारा ले रहे हैं.
अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर हैं या अपना कोई बिजनेस चलाते हैं, तो Meta One आपके लिए स्पेशल प्लान्स लेकर आया है. इनके लिए शुरुआती प्लान Essential है जिसकी कीमत $14.99 (लगभग 1,437 रुपये) प्रति महीना है. वहीं बड़ा Advanced प्लान $49.99 (लगभग 4,794 रुपये) में आता है. इसके अलावा बड़े ब्रांड्स के लिए Expert ($149 या 14,290 रुपये) और Max ($499 या 47,860 रुपये) जैसे हैवी प्लान्स भी उपलब्ध कराए गए हैं.
बिजनेस और क्रिएटर प्लान्स लेने वाले यूजर्स को कई तरह के वीआईपी फीचर्स दिए जा रहे हैं. इसमें सबसे मुख्य है Verified Badge यानी ब्लू टिक का मिलना. इसके अलावा आपकी असली प्रोफाइल को कोई डुप्लीकेट न बना सके, इसके लिए Impersonation Protection मिलता है. साथ ही आपकी प्रोफाइल पर एक बोल्ड फॉलो बटन, एन्हांस प्रोफाइल लुक और वॉट्सएप पर Meta Business Agent का ज्यादा सपोर्ट मिलता है ताकि आप ग्राहकों से आसानी से डील कर सकें.
Advanced प्लान लेने वाले क्रिएटर्स को और भी ज्यादा आजादी मिलती है. अब वे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को 30 दिन पहले से ही शेड्यूल करके रख सकते हैं. इसके अलावा अपनी नॉर्मल पोस्ट्स और रील्स में डायरेक्ट लिंक्स जोड़ सकते हैं, जिससे ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना आसान हो जाएगा. इतना ही नहीं, आपको यह जानने के लिए डीप एनालिटिक्स मिलेगी कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है. बिजनेस ओनर बिना अपना पासवर्ड शेयर किए अपनी टीम को भी इसका एक्सेस दे सकेंगे.
Meta का कहना है कि Meta One के फीचर्स, कीमतें और उपलब्धता अलग-अलग देशों, ऐप्स और अकाउंट्स के हिसाब से थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं. कंपनी समय के साथ इस सर्विस में और भी नए फीचर्स और मजेदार एआई एबिलिटीज जोड़ने वाली है. अगर आप भी अपने सोशल मीडिया गेम को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो Meta One आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.