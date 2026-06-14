Meta One Plus WhatsApp: क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले WhatsApp चेक करते हैं, फेसबुक पर रील्स स्क्रॉल करते हैं और इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, और इन ऐप्स पर मिलने वाले फीचर्स से बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? अगर जवाब हां है, तो मेटा आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दो नए धमाकेदार सब्सक्रिप्शन प्लान्स की टेस्टिंग कर रहा है. WhatsApp के लेटेस्ट बीटा वर्जन में दिखे मेटा के इन प्लान्स के बाद अब यूजर्स को हर ऐप के लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूत नहीं होगी. मेटा आपके लिए एक ऐसा मल्टीपर्पज वाला ऑफर ला रहा है जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा. आइए जानते हैं मेटा के नए सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे और कितने पैसे खर्च करने होंगे.
मेटा ने हाल ही में Meta One नाम से अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की टेस्टिंग शुरू की है. नई रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप अपने एंड्रॉइड ऐप में सीधे Meta One सब्सक्रिप्शन को जोड़ने की योजना बना रहा है.
यानी यूजर्स सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर मेटा के सभी ऐप्स Facebook, Instagram और WhatsApp पर प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए मेटा दो तरह के प्लान पेश कर सकता है, Meta One Plus और Meta One Premium. बता दें कि Meta ने पिछले महीने Facebook, Instagram और WhatsApp के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स की घोषणा की थी.
वॉट्सऐप के नए फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, इन दोनों नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स को वॉट्सऐप के एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.26.23.10 में पहली बार देखा गया है. जो भी यूजर्स इस सर्विस को सब्सक्राइब करेंगे, उन्हें WhatsApp Plus के फायदों के साथ-साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे.
इस प्लान की कीमत करीब 6.99 यूरो यानी लगभग 700 रुपये प्रति महीना हो सकती है. ध्यान रखें अलग-अलग देश में कीमत भी अलग-अलग होगी. इसमें यूजर्स को वॉट्सऐप प्लस के बेनिफिट्स के साथ-साथ मेटा के खास वीडियो और इमेज क्रिएशनAI टूल्स का भी एक्सेस मिलेगा.
यह मेटा की सर्विस का स्पेशल प्लान होगा, जिसकी कीमत करीब 20.99 यूरो यानी लगभग 2,200 रुपये प्रति महीना हो सकती है. कंपनी इस प्लान के साथ 1 महीने का फ्री ट्रायल भी दे सकती है. फायदों की बात करें तो इसमें One Plus के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए एडवांस AI रीजनिंग, ज्यादा AI यूज लिमिट और बड़ी संख्या में इमेज-वीडियो जनरेट करने की छूट मिलेगी.
भले ही आप मेटा के इस सब्सक्रिप्शन को वॉट्सऐप ऐप के अंदर से खरीदेंगे, लेकिन यह आपके Meta Account Center से लिंक हो जाएगा. जैसे ही आप वॉट्सऐप पर पेमेंट करके Meta One प्लान लेंगे, आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी जो आपके उसी मेटा अकाउंट से जुड़ी होंगी पर भी प्रीमियम फीचर्स अपने आप अनलॉक हो जाएंगे. इस प्लान में आपको एडवांस प्राइवेसी कंट्रोल्स, बड़ी फाइल शेयरिंग, बिजनेस और प्रोफेशनल टूल्स, AI वीडियो और इमेज क्रिएशन, Ad-Free एक्सपीरियंस, एडवांस AI रीजनिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.
फिलहाल कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है, और आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है.