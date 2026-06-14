Meta One Plus WhatsApp: क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले WhatsApp चेक करते हैं, फेसबुक पर रील्स स्क्रॉल करते हैं और इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, और इन ऐप्स पर मिलने वाले फीचर्स से बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? अगर जवाब हां है, तो मेटा आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दो नए धमाकेदार सब्सक्रिप्शन प्लान्स की टेस्टिंग कर रहा है. WhatsApp के लेटेस्ट बीटा वर्जन में दिखे मेटा के इन प्लान्स के बाद अब यूजर्स को हर ऐप के लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूत नहीं होगी. मेटा आपके लिए एक ऐसा मल्टीपर्पज वाला ऑफर ला रहा है जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा. आइए जानते हैं मेटा के नए सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे और कितने पैसे खर्च करने होंगे.