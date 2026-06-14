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एक रिचार्ज और WhatsApp, FB, Instagram सब प्रीमियम! Meta लाने जा रहा All-in-One प्लान, जानिए कीमत और फीचर्स की डिटेल्स

Meta One Subscription: मेटा अपने प्लेटफॉर्म WhatsApp, Facebook और Instagram के लिए Meta One नाम से एक नए ऑल-इन-वन सब्सक्रिप्शन प्लान की टेस्टिंग कर रहा है. इस प्लान के जरिए यूजर्स को सभी ऐप्स में प्रीमियम फीचर्स एक ही रिचार्ज में मिलने की सुविधा मिल सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:02 AM IST
एक रिचार्ज और WhatsApp, FB, Instagram सब प्रीमियम! Meta लाने जा रहा All-in-One प्लान, जानिए कीमत और फीचर्स की डिटेल्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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