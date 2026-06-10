/Facebook-Instagram यूजर्स के लिए Good News! भारत में लगने जा रहा है Meta का पहला AI डेटा सेंटर

भारत के डिजिटल इतिहास में एक नया गोल्डन चैप्टर जुड़ने जा रहा है. दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Meta (फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी) और भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह Reliance Industries ने एक ऐतिहासिक साझेदारी का एलान किया है. मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा, गुजरात के जामनगर में रिलायंस के हाइपरस्केल कैंपस के भीतर भारत का पहला बड़े पैमाने का AI-रेडी डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है. इसके लिए मेटा ने 168 मेगावाट (MW) की विशाल क्षमता को लीज पर लिया है. यह साझेदारी न केवल भारत की डिजिटल ताकत को पूरी दुनिया में स्थापित करेगी, बल्कि देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति के सबसे बड़े केंद्र के रूप में भी उभारेगी.
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस डील पर खुशी जताते हुए कहा है कि जामनगर में बनने वाली यह वर्ल्ड-क्लास फैसिलिटी दुनिया भर में उनके एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगी. रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसे भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक 'बड़ा बदलाव' बताया है. उनका मानना है कि मेटा जैसी वैश्विक कंपनी के लिए भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाना यह साबित करता है कि देश अब वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
इस डेटा सेंटर की सबसे अनोखी बात यह है कि यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा. इस बेहद आधुनिक सेंटर को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ ही, इसके भारी-भरकम सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए डिसेलिनेटेड (नमक मुक्त किए गए) समंदर के पानी का उपयोग किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च मेटा खुद उठाएगी. इसके अलावा, मेटा इस सेंटर को अपनी महत्वाकांक्षी सबसी केबल नेटवर्क 'प्रोजेक्ट वॉटरवर्थ' (Project Waterworth) से भी जोड़ेगी, जो दुनिया का सबसे लंबा सबसी सिस्टम माना जा रहा है.
मेटा केवल जामनगर तक ही सीमित नहीं है. कंपनी भारत में क्लीनमैक्स (CleanMax) और फोर्थ पार्टनर एनर्जी (Fourth Partner Energy) जैसी प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा प्रदाताओं के साथ मिलकर लगभग 1 गीगावाट (1000 MW) रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता तैयार कर रही है. इसके तहत राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नए सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं. इससे इस डेटा सेंटर को लगातार बिना किसी रुकावट के ग्रीन पावर मिलती रहेगी.
रिलायंस और मेटा की दोस्ती साल 2020 में शुरू हुई थी, जब मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.98% हिस्सेदारी के लिए $5.7 बिलियन का निवेश किया था. अब दोनों कंपनियों ने ₹855 करोड़ के निवेश के साथ 'रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड' (REIL) नाम का एक नया एआई जॉइंट वेंचर भी शुरू किया है. मुकेश अंबानी ने साफ कहा है कि भारत बुद्धिमत्ता (Intelligence) को किराए पर लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता. इसलिए रिलायंस आने वाले 7 सालों में एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर पर $110 बिलियन (लगभग ₹10 लाख करोड़) का निवेश करेगी ताकि डेटा की तरह ही एआई की लागत को भी बेहद सस्ता किया जा सके.
भारत के घरेलू डेटा सेंटर उद्योग में इस समय जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. नए डेटा सुरक्षा कानूनों और एआई की बढ़ती मांग के कारण दुनिया भर के टेक दिग्गज भारत का रुख कर रहे हैं. आने वाले 5 से 7 सालों में माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल के साथ-साथ रिलायंस, अडानी, टाटा और एलएंडटी जैसी भारतीय कंपनियां इस सेक्टर में $270 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने वाली हैं. सरकार की नीतियां, जैसे क्लाउड कंपनियों के लिए 20 साल का टैक्स हॉलिडे, भी इस ग्रोथ को रफ्तार दे रही हैं. इस रेस में रिलायंस और मेटा की यह ताजा डील सबको बहुत पीछे छोड़ सकती है.