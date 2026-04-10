Instagram पर अब नहीं चलेंगे 'ये' वीडियो! टीनएजर्स सेफ्टी के लिए Meta ने उठाया बड़ा कदम, बदल गया पूरी दुनिया में नियम

Instagram New Safety Guidelines: सोशल मीडिया के दौर में अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर हर माता-पिता चिंतित हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कम उम्र के बच्चे भी खूब कर रहे हैं? ऐसे में टीनएजर्स की सुरक्षा और मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर को देखते हुए इंस्टाग्राम ने अपना सबसे बड़ा सेफ्टी अपडेट जारी कर दिया है. इंस्टाग्राम के नए सेफ्टी अपडेट के तहत अब कम उम्र के बच्चों के इंस्टाग्राम फीड में खतरनाक और सेंसिटिव कंटेंट नहीं दिखेगा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने इंस्टाग्राम पर टीनएजर्स की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है. कानूनी दबाव और यूजर्स की सेफ्टी को देखते हुए कंपनी ने 18 साल से कम उम्र लोगों के लिए कंटेंट फिल्टरिंग को और सख्त कर दिया है. मेटा ने यह कदम अमेरिका में चल रही कानूनी कार्रवाई और सोशल मीडिया के बच्चों पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों की बढ़ती चिंताओं के बाद उठाया गया है.

क्या है नया अपडेट?

मेटा के इस सेफ्टी अपडेट का मुख्य उद्देश्य सेंसिटिव कंटेंट को कम उम्र के बच्चों तक पहुंचने को रोकना है. नए ग्लोबल कंटेंट फिल्टर्स के लागू होने के बाद टीनएजर्स को मार-पीट वाले कंटेंट, न्यूडिटी, ड्रग्स और खतरनाक स्टंट वाले वीडियो या पोस्ट आसानी से नहीं दिखाई देंगे. मेटा ने यह भी साफ किया है कि सिस्टम अब उन पोस्ट की विजिबिलिटी को कम कर देगा जिनमें अभद्र भाषा या जोखिम भरे कामों को दिखाया गया है. यानी भले ही कोई टीनएजर ऐसे कंटेंट को सर्च करने की कोशिश करे, एल्गोरिदम उसे रोकने या छुपाने का काम करेगा. इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट में ये नई सेटिंग्स अपने आप लागू हो जाएंगी. खास बात यह है कि बच्चे इसे खुद से नहीं बदल पाएंगे, सेटिंग्स बदलने के लिए पैरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी.

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लिमिटेड कंटेंट सेटिंग की शुरुआत

इंस्टाग्राम एक नया लिमिटेड कंटेंट फीचर भी ला रहा है. यह फीचर डिफॉल्ट रूप से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट पर लागू होगा. इसके तहत न सिर्फ खतरनाक कंटेंट कम दिखेगा बल्कि अनजान लोगों के साथ बातचीत और कमेंट्स पर भी प्रतिबंध लगेगा, जिससे ऑनलाइन बुलिंग और दूसरे खतरों को कम किया जा सके.

कंपनी पर कानूनी दबाव

बच्चों की सेफ्टी को लेकर मेटा का यह नया फीचर न्यू मेक्सिको और लॉस एंजिल्स में चल रही कानूनी लड़ाइयों के बाद आया है, जहां कंपनी पर बच्चों के मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे.

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समय के साथ होता रहेगा बदलाव

मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जैसे 13+ रेटिंग वाली फिल्मों में कभी-कभी कुछ आपत्तिजनक भाषा या सीन दिख जाते हैं, वैसा किशोरों को इंस्टाग्राम पर भी कभी-कभार दिख सकता है. लेकिन हम अपनी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा बिलकुल हो सके. मेटा का कहना हैकि कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं होता लेकिन हम समय के साथ इसमें बदलाव करते रहेंगे जिससे इसे और बेहतर बनाया जा सके.

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