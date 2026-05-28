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Meta Plus Plans लॉन्च: अब Instagram-Facebook और WhatsApp के प्रीमियम फीचर्स के लिए देने होंगे पैसे, हर महीने ढीली होगी जेब

Meta Plus Subscription: दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप्स Facebook, Instagram और WhatsApp अब पहले जैसे पूरी तरह फ्री नहीं रहेंगे! Meta ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए Plus सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं, जिनके जरिए प्रीमियम फीचर्स का फायदा उठाने के लिए हर महीने पैसे देने पड़ेंगे. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 28, 2026, 07:05 AM IST
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Meta Plus Plans लॉन्च: अब Instagram-Facebook और WhatsApp के प्रीमियम फीचर्स के लिए देने होंगे पैसे, हर महीने ढीली होगी जेब

WhatsApp Plus Price: सोशल मीडिया की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Meta ने अब अपने Facebook, Instagram और WhatsApp के फ्री सर्विस पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए Plus सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिए हैं. यानी अब आपको Facebook, Instagram और WhatsApp जैसे ऐप्स पर स्पेशल फीचर्स के लिए हर मीने पैसे देने होंगे. सोशल मीडिया का नया बदलाव आपके और हमारे चैटिंग और रील्स देखने के अंदाज को पूरी तरह से बदलने वाला है. आइए जानते हैं क्या है मेटा का पूरा प्लान और इसके लिए आपको कितने पैसे देने होंगे...

Meta ने भारत सहित दुनिया भर के अपने यूजर्स के लिए नए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान प्लस पेस कर दिए हैं. अब आपको Facebook, Instagram और WhatsApp पर कुछ खास और एक्सक्लूसिव फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए पैसे हर महीने खर्च करने होंगे. मेटा का यह फैसला बताता है कि कंपनी अब सिर्फ ऐड से होने वाली कमाई पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती है, बल्कि प्रीमियम फीचर्स के जरिए डायरेक्ट रेवेन्यू मॉडल पर फोकस कर रही है.

कितनी होगी कीमत?

Instagram Plus और Facebook Plus की मंथली कीमत 3.99 डॉलर यानी करीब ₹387.

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WhatsApp Plus की 2.99 डॉलर यानी करीब ₹290 प्रति महीना.

बता दें कि मेटा ने अभी तक भारत के लिए आधिकारिक कीमतों का खुलासा नहीं किया है, ये कीमतें डॉलर के मुकाबले अनुमानित हैं.

Instagram और Facebook Plus में क्या मिलेगा खास?

टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम प्लस सब्सक्राइबर्स को कई कमाल के फीचर्स मिलेंगे-

स्टोरी सीक्रेट्स
यूजर्स देख सकेंगे कि उनकी स्टोरीज को किसने दोबारा देखा. साथ ही बिना व्यूअर लिस्ट में आए दूसरों की स्टोरी चुपके से प्रीव्यू कर सकेंगे.

स्टोरी कस्टमाइजेशन
क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही अनलिमिटेड स्टोरी ऑडियंस लिस्ट बना सकेंगे. स्टोरीज को 24 घंटे के बाद भी बढ़ा सकेंगे और हर हफ्ते एक स्टोरी को ज्यादा रीच के लिए स्पॉटलाइट भी कर सकेंगे.

फीड कंट्रोल
बिना मेन फीड या हाइलाइट्स में दिखे, सीधे प्रोफाइल पर पोस्ट करने की सुविधा मिलेगी.

लुक और फील
एनिमेटेड सुपर हार्ट रिएक्शंस, कस्टम ऐप आइकन्स, बायो के लिए स्पेशल फॉन्ट्स और ज्यादा प्रोफाइल पिन्स मिलेंगे. फेसबुक प्लस में भी करीब इसी तरह के फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

WhatsApp Plus में मिलेंगे ये बदलाव

WhatsApp Plus मुख्य रूप से चैटिंग को पर्सनल और मजेदार बनाने पर फोकस करेगा. इसके तहत यूजर्स को कस्टम थीम्स, यूनिक रिंगटोन्स, प्रीमियम स्टिकर्स, ज्यादा चैट्स को पिन करने की सुविधा और एडवांस लिस्ट कस्टमाइजेशन टूल्स मिलेंगे.

मेटा की हेड ऑफ प्रोडक्ट नाओमी ग्लीत ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इसमें और भी नए और दमदार फीचर्स जोड़े जाएंगे. कंपनी ने साफ किया है कि यह प्लस सब्सक्रिप्शन उनके पुराने मेटा वेरीफाइड प्लान से पूरी तरह से अलग है.

AI लवर्स के लिए आया Meta One प्लान

मेटा सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स तक ही सीमित नहीं रह रहा है. कंपनी ने Meta One नाम से एआई, क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए भी प्लान पेश किया है. मेटा एआई का इस्तेमाल तो यूजर्स के लिए फ्री रहेगा, लेकिन जो लोग इमेज जनरेशन, वीडियो क्रिएशन के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लिमिट तय होगी. इस लिमिट से बचने के लिए दो प्लान लाए गए हैं-

(ये भी पढ़ेंः 500 से कम के रिचार्ज में 84 दिनों की होगी छुट्टी, इस कंपनी ने लाया बजट वाला प्लान)

Meta One Plus
7.99 डॉलर यानी करीब ₹775 प्रति महीना.

Meta One Premium
19.99 डॉलर यानी करीब ₹1,939 प्रति महीना 

यह एआई सब्सक्रिप्शन फिलहाल सिंगापुर, ग्वाटेमाला और बोलीविया में लॉन्च किया जा रहा है.  

(ये भी पढ़ेंः AC खरीदने से पहले जान लें Copper और Aluminium कॉइल का ये सच, वरना बाद में पछताएंगे!)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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