/23 लाख व्यूज, हजारों कमेंट और महिला को खबर तक नहीं! Meta के स्मार्ट चश्मे की रिकॉर्डिंग ने खड़ा किया बड़ा सवाल

आजकल टेक्नोलॉजी जितनी स्मार्ट होती जा रही है, उससे लोगों की परेशानियां भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मेटा के स्मार्ट चश्मे भले ही फोटो, वीडियो, कॉलिंग और AI जैसे फीचर्स के लिए चर्चा में हों, लेकिन अब इनकी प्राइवेसी को लेकर खड़े होने लगे हैं. दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोगों की जानकारी के बिना इन स्मार्ट चश्मों से वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं. खासकर महिलाओं से सड़क पर बातचीत के दौरान चुपके से रिकॉर्डिंग और फिर उसे वायरल करने के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. भारत में भी ऐसे एक मामले को लेकर Meta के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज दिया गया है, जिसके बाद स्मार्ट चश्मों की प्राइवेसी और रिकॉर्डिंग फीचर पर नई बहस शुरू हो गई है.
ऐसा ही एक मामला भारत के कोलकाता का है. 35 साल की प्रोफेसर यामिनी को जून की एक शाम घर जाते समय एक अनजान व्यक्ति ने सड़क पर रोक लिया. यह जगह ज्यादा भीड़भाड़ वाली नहीं थी और समय लगभग रात 8:15 बजे का था. इसलिए यामिनी को पहले लगा कि शायद कोई खतरा हो सकता है. अनजान शख्स ने यामिनी से कहा कि वे काफी क्यूट हैं. यामिनी को उस समय लगा कि शायद वह किसी खतरे में हैं. उन्होंने किसी तरह बात खत्म की और वहां से निकल गईं.
लेकिन, उन्हें तब इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह शख्स अपनी रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेज से उनका चुपके से वीडियो भी बना रहा है. अगले दिन उनके एक छात्र ने उन्हें बताया कि वह उस व्यक्ति के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो में नजर आ रही हैं. वह शख्स खुद को पिक-अप आर्टिस्ट बताता था और सड़क पर महिलाओं से बातचीत करने के अपने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था.
यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसे 2.3 मिलियन यानी 23 लाख से ज्यादा बार देखा गया. वीडियो पर लोगों ने उनके रूप-रंग और चलने के तरीके को लेकर भी गंदे कमेंट्स किए.
यह कोई पहला मामला नहीं है. ब्रिटेन से लेकर भारत तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां स्मार्ट चश्मों की सहायता से महिलाओं के बिना जानकारी के उनके वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं.
भारत में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी IFF ने यामिनी की ओर से मेटा कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजा है. इस नोटिस में वीडियो हटाने, आरोपी का अकाउंट और डिवाइस की जानकारी शेयर करने, सबूत सुरक्षित रखने और करीब 2.05 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है.
मेटा कंपनी का दावा है कि इन स्मार्ट चश्मों में सेफ्टी के पूरे इंतजाम किए गए हैं. कंपनी के मुताबिक, जब भी कोई फोटो या वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, तो चश्मे पर एक एलईडी लाइट जलती है जिसे बंद नहीं किया जा सकता. अगर कोई इस लाइट को छिपाने की कोशिश करता है, तो कैमरा काम करना बंद कर देता है.
हालांकि, पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उस समय कोई लाइट जलती हुई नहीं दिखी और आम दिखने वाले चश्मे में कैमरा होने के कारण उन्हें शक करने का मौका भी नहीं मिला. इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने पहले ही इस तरह के हर्रासमेंट वाले वीडियो पर लगाम लगाने की बात कही थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अब भी ऐसे वीडियो धड़ल्ले से प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहे हैं.