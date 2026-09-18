/23 लाख व्यूज, हजारों कमेंट और महिला को खबर तक नहीं! Meta के स्मार्ट चश्मे की रिकॉर्डिंग ने खड़ा किया बड़ा सवाल

आजकल टेक्नोलॉजी जितनी स्मार्ट होती जा रही है, उससे लोगों की परेशानियां भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मेटा के स्मार्ट चश्मे भले ही फोटो, वीडियो, कॉलिंग और AI जैसे फीचर्स के लिए चर्चा में हों, लेकिन अब इनकी प्राइवेसी को लेकर खड़े होने लगे हैं. दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोगों की जानकारी के बिना इन स्मार्ट चश्मों से वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं. खासकर महिलाओं से सड़क पर बातचीत के दौरान चुपके से रिकॉर्डिंग और फिर उसे वायरल करने के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. भारत में भी ऐसे एक मामले को लेकर Meta के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज दिया गया है, जिसके बाद स्मार्ट चश्मों की प्राइवेसी और रिकॉर्डिंग फीचर पर नई बहस शुरू हो गई है.