क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी! Meta ऐप लाया ये धांसू फीचर, चुटकियों में बनेगी AI वीडियो

Meta Launches New AI Feature: मेटा ने अपने Meta AI ऐप में एक नया दिलचस्प फीचर Vibes लॉन्च किया है. जो सोशल मीडिया यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बना देगा. इसमें कंटेंट बनाने और शेयर करने का तरीका पहले के मुकाबले अधिक आसान और पर्सनलाइज्ड करने की सुविधा है. आइए जानते हैं इस नए फीचर के बारे में...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:27 PM IST
Meta Launches Vibes Feed: मेटा ने अपने Meta AI ऐप में 'Vibes' नाम से एक नया फीड पेश किया है. यह AI जनरेटेड शॉर्ट वीडियो पर केंद्रित फीचर है. यह टूल यूजर्स को AI-पावर्ड वीडियोज बनाने, एक्सप्लोर और शेयर करने की बेहतरीन सुविधा देता है. साथ ही वीडियो को रीमिक्स या खुद से क्लिप बना सकते हैं. इन बनाई गई वीडियोज को Vibes Feed, सीधे मैसेज, Facebook और Instagram पर क्रॉस पोस्ट कर सकते हैं. इसमें यूजर्स विजुअल्स, म्यूजिक और स्टाइल्स को एड करके बनाई गई वीडियोज को अपना पर्सनल टच दे सकते हैं. 

Meta ने लॉन्च किया Vibes फीचर

मेटा ने 25 सितंबर को Meta AI ऐप पर एक वर्जन पेश किया है. इसमें Vibes का एक अर्ली प्रीव्यू लॉन्च किया गया है. यह नया फीड फीचर मेटा एआई ऐप और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है. इसमें यूजर्स को शॉर्ट AI जनरेटेड वीडियोज बनाने और शेयर करने फैसिलिटी दी जाती है.

AI जनरेटेड क्लिप्स फीड में दिखेंगी
मेटा के मुताबिक 'Vibes' को ऐसे तैयार किया गया है कि यूजर्स को क्रिएटिव इंस्पिरेशन बिना परेशानी के मिल सके और Meta AI के मीडिया टूल्स के साथ नए एक्सपेरिमेंट कर सके. जब भी यूजर्स फीड को स्क्रॉल करेंगे तो अलग-अलग कंटेंट क्रिएटर्स और कम्युनिटी के एआई जनरेटेड क्लिप्स दिखाई देंगी. कंपनी के अनुसार, फीड स्लोली यूजर्स की एक्टिविटी पर बेस्ड पर्सनलाइज्ड हो जाएगी.

Meta ब्लॉग पर दिखा नया फीचर
Vibes में शुरूआत से वीडियो क्रिएट या फीड से किसी भी वीडियो को रीमिक्स करने की फैसिलिटी मिलती है. इसमें आपको विजुअल्स एड करने, स्टाइल एडजस्ट और म्यूजिक लेयर करने की सुविधा दी गई है. मेटा ने अपने ब्लॉग में AI-जनरेटेड वीडियोज को साझा किया है, जिसमें यह नया फीचर देखने को मिलता है. 

वीडियो Remix करना हुआ और आसान
एआई जनरेटेड वीडियोज को डायरेक्ट Vibes फीड पर शेयर कर पाएंगे और अपने फ्रेंडस को सीधे मैसेज कर सकते हैं. साथ ही Facebook Stories या Instagram Reels पर दोबोरा से पोस्ट कर सकते हैं. यदि कोई यूजर इंस्टाग्राम पर मेटा एआई वीडियो चलाते हैं, तो वे उस वीडियो पर क्लिक करके Meta AI ऐप से Remix कर सकेंगे.

एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे सभी फीचर्स

Meta का कहना है कि कंपनी और भी पावरफुल Creation Tools और मॉडल्स पर वर्क कर रही है. जिसके लिए कई क्रिएट्स और टैलेंटेड विजुअल आर्टिस्ट के साथ में इस पर काम चल रहा है. Meta ऐप AI से संबंधित सभी नई पहल का केंद्र हब रहेगा। यहां  Meta AI असिस्टेंट, स्मार्ट ग्लासेस और बाकी इनोवेशन को एड किया जाएगा, जिसके जरिए यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी फीचर्स मिलेंगे.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

Meta AIVibes feed feature

