Meta ने एक झटके में BAN किए 5.5 लाख बच्चों के अकाउंट, फिर दी डरावनी चेतावनी, कहा- इससे कुछ नहीं होने वाला

Meta ने अपने ब्लॉग पोस्ट में साफ किया कि बंद किए गए अकाउंट्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े थे. कंपनी ने लगभग 3 लाख 30 हजार Instagram अकाउंट्स, 1 लाख 73 हजार Facebook अकाउंट्स और करीब 40 हजार Threads अकाउंट्स को हटाया है. Meta का कहना है कि ये सभी अकाउंट्स ऐसे यूजर्स के थे, जिनकी उम्र 16 साल से कम होने की आशंका थी

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:09 AM IST
Meta Platforms ने जानकारी दी है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में करीब 5 लाख 50 हजार सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं. यह कदम देश में लागू हुए उस नए कानून के तहत उठाया गया है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखने का आदेश दिया गया है. Meta के मुताबिक, यह कार्रवाई कानून का पालन करने के लिए जरूरी थी, हालांकि कंपनी का मानना है कि इस तरह का सीधा प्रतिबंध अपने असली मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा है.

किन प्लेटफॉर्म्स पर कितने अकाउंट्स हुए बंद
Meta ने अपने ब्लॉग पोस्ट में साफ किया कि बंद किए गए अकाउंट्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े थे. कंपनी ने लगभग 3 लाख 30 हजार Instagram अकाउंट्स, 1 लाख 73 हजार Facebook अकाउंट्स और करीब 40 हजार Threads अकाउंट्स को हटाया है. Meta का कहना है कि ये सभी अकाउंट्स ऐसे यूजर्स के थे, जिनकी उम्र 16 साल से कम होने की आशंका थी. यह आंकड़ा बताता है कि बच्चों और किशोरों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी कितनी बड़ी है.

क्या है ऑस्ट्रेलिया का नया सोशल मीडिया कानून
ऑस्ट्रेलिया में यह कानून 10 दिसंबर से लागू हुआ है. इसके तहत TikTok, Instagram और अन्य बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे उनकी सेवाओं का इस्तेमाल न करें. अगर कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है, तो उस पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इस कानून के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश बन गया है, जिसने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर इतनी सख्त कार्रवाई की है.

बच्चों की सुरक्षा बनाम सोशल मीडिया की भूमिका
इस फैसले के पीछे सरकार की चिंता सोशल मीडिया से बच्चों को होने वाले मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक नुकसान हैं. लंबे समय से यह बहस चल रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों पर नकारात्मक असर डालते हैं. इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सीधे बैन का रास्ता चुना. हालांकि Meta का मानना है कि समस्या का समाधान सिर्फ बैन नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म्स को और सुरक्षित और उम्र के हिसाब से बेहतर बनाना ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है.

Meta की आपत्ति और सरकार से अपील
Meta ने कहा है कि वह इस कानून का पूरी तरह पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया सरकार से अपील की है कि वह इंडस्ट्री के साथ मिलकर कोई बेहतर रास्ता निकाले. Meta के मुताबिक, पूरे सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि सभी प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित, प्राइवेसी को ध्यान में रखने वाले और उम्र के हिसाब से सही डिजिटल अनुभव दे सकें. कंपनी का कहना है कि हर जगह एक जैसा बैन लगाने से समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता.

आगे क्या हो सकता है असर
इस कानून और Meta की कार्रवाई का असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहेगा. दुनिया के कई देश पहले से ही बच्चों और सोशल मीडिया को लेकर सख्त नियमों पर विचार कर रहे हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का मॉडल बाकी देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता है. दूसरी ओर, टेक कंपनियां भी अब इस दबाव में हैं कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा जिम्मेदार बनें और नई तकनीकी समाधान पेश करें.

Mohit Chaturvedi

MetaAustralia child ban550000 accounts closed

