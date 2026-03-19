Zuckerberg का 6.6 लाख करोड़ का सपना चकनाचूर! बंद हुआ Metaverse, जानें क्यों फेल हुआ जुकरबर्ग का दांव

Mark Zuckerberg ने साल 2021 में Metaverse का बड़ा सपना दिखाया था. यह एक वर्चुअल दुनिया थी, जहां लोग मिल सकते थे, काम कर सकते थे और डिजिटल तरीके से अपनी लाइफ जी सकते थे. इस प्रोजेक्ट को लेकर Zuckerberg इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने Facebook का नाम बदलकर Meta Platforms रख दिया. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. कंपनी ने पिछले पांच साल में अरबों डॉलर खर्च करने के बाद Metaverse प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला लिया है.

Horizon Worlds को किया जा रहा बंद

Meta ने अपने VR सोशल प्लेटफॉर्म Horizon Worlds को जून 2026 तक बंद करने का ऐलान किया है. यह प्लेटफॉर्म पहले VR हेडसेट्स, खासकर Quest डिवाइसेज के लिए बनाया गया था. मार्च के अंत तक इसे Quest स्टोर से हटा दिया जाएगा. इसके अलावा, Meta Horizon Plus में मिलने वाले फायदे जैसे डिजिटल कपड़े, अवतार और इन-ऐप खरीदारी भी खत्म कर दी जाएगी. 15 जून 2026 के बाद यह प्लेटफॉर्म VR पर काम नहीं करेगा, हालांकि मोबाइल ऐप के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Metaverse क्या होता है?

Metaverse एक 3D वर्चुअल दुनिया होती है, जहां यूजर्स VR हेडसेट पहनकर डिजिटल स्पेस में एंटर करते हैं. यहां वे काम, गेम खेलना, मीटिंग करना और सोशल इंटरैक्शन जैसे काम कर सकते हैं. Horizon Worlds Meta का ऐसा ही प्लेटफॉर्म था, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था. शुरुआत में यह सिर्फ VR डिवाइसेज पर चलता था, लेकिन बाद में 2023 में इसका मोबाइल वर्जन भी लॉन्च किया गया ताकि ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें.

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यूजर्स की कमी और टेक्निकल दिक्कतें

Horizon Worlds को सबसे बड़ी समस्या यूजर्स की कमी की रही. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म कभी भी कुछ लाख एक्टिव यूजर्स से आगे नहीं बढ़ पाया. इसके अलावा, कई यूजर्स ने इसकी वर्चुअल दुनिया को बोरिंग बताया और टेक्निकल दिक्कतों की भी शिकायत की. यही वजह रही कि यह प्लेटफॉर्म लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हो पाया.

Meta को हुआ भारी नुकसान

Metaverse पर भारी निवेश Meta के लिए नुकसानदायक साबित हुआ. कंपनी के Reality Labs डिवीजन को 2020 से अब तक करीब 80 अरब डॉलर का घाटा हुआ है. जनवरी 2026 में कंपनी ने 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, AI पर बढ़ते खर्च के कारण आगे भी बड़ी छंटनी हो सकती है.

एक्स-एम्प्लॉयी ने बताई असली वजह

Meta के पूर्व कर्मचारी Vasuman Moza ने Metaverse की असफलता के पीछे की वजह बताई. उनके अनुसार, मिडिल मैनेजमेंट को यह समझ ही नहीं आया कि यूजर्स क्या चाहते हैं. उन्होंने कहा कि कई अच्छे और जरूरी प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया, जबकि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कराया गया जिनकी कोई मांग नहीं थी. उन्होंने यह भी बताया कि उनका बनाया एक उपयोगी टूल भी बिना वजह बंद कर दिया गया और उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया जिसकी जरूरत ही नहीं थी. उनका मानना है कि अगर ऐसी गलतियां हर टीम में हुई होंगी, तो यह समझना आसान है कि Metaverse क्यों फेल हुआ और इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ.

अब AI और Smart Glasses पर दांव

VR में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद Meta अब AI और स्मार्ट डिवाइसेज पर फोकस कर रही है. कंपनी के स्मार्ट ग्लासेस, जैसे Meta Ray-Ban Smart Glasses, को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अब तक 70 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं. इसके अलावा, Meta अपने Superintelligence Lab के जरिए नए AI मॉडल्स पर काम कर रही है. हालांकि, कंपनी का एक AI मॉडल “Avocado” टेस्टिंग में फेल होने के कारण अभी लॉन्च नहीं हो पाया है. Meta ने AI बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Moltbook को भी खरीदा है, ताकि उसकी टीम को AI डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सके.