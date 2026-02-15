लोगों की प्राइवेसी से ये कैसा खिलवाड़? Meta स्मार्ट चश्में में ला रहा खतरनाक फीचर, जानिए क्या है पूरा मामला

Meta Smart Glasses: आपको आज भी उस समय की थोड़ी-थोड़ी याद जरूर होगी, जब जासूसी फिल्मों में हीरो एक खास तरह का चश्मा लगाता था. वह इस चश्मे से सामने वाले की पूरी कुंडली निकालने का दावा करता था. तब दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी या नहीं यह जांच की विषय हैं. लेकिन आज के समय में मार्केट ऐसे टेक्नोलॉजी वाले चश्मों से भरा पड़ा है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta ने इस फिल्मी कहानी को हकीकत में बदल दिया है. अब कंपनी ने दावा किया है कि वह अपने स्मार्ट ग्लासेस में फेशियल रिकग्निशन वापस लाने की तैयारी कर रही है. इस खबर ने लोगों में उत्सुकता बढ़ाने के साथ कई प्रकार की चिंताएं भी पैदा कर रही है. आइए जानते हैं....

क्या है मेटा का नेम टैग प्रोजेक्ट?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेटा एक इंटरनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका कोडनेम 'Name Tag' रखा गया है. इस प्रोजेक्ट में मेटा अपने चश्मे में ऐसी AI टेक्नोलॉजी लगाने की बात कह रहा है, जो सामने खड़े व्यक्ति को पहचान सकता है. इस टेक्नोलॉजी में न केवल उसका नाम आपको पता चलेगा, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद उसकी प्रोफाइल और अन्य जानकारी भी आपकी आंखों के सामने ला सकती है. मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इसे स्मार्ट ग्लासेस के मार्केट में एक गेम-चेंजर के रूप में देख रहे हैं.

5 साल बाद फिर वापसी

दिलचस्प बात यह है कि करीब पांच साल पहले मेटा ने प्राइवेसी विवादों और कानूनी पचड़ों के कारण फेसबुक से फेशियल रिकग्निशन फीचर को हटा दिया था. लेकिन अब कंपनी को लगता है कि AI के दौर में इसकी वापसी का सही समय आ गया है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसे इसी साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है.

किसे होगा फायदा, किसे डर?

मेटा का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी बीना ऑख वाले लोगों (Visually Impaired) के लिए वरदान साबित होगी. इस चश्में की मदद से उन्हें पता चल पाएगा कि उनके सामने कौन खड़ा है या आसपास क्या हो रहा है? इसके अलावा चश्में से बिजनेस मीटिंग्स या सोशल इवेंट्स में लोगों को पहचानने में आसानी होगी. वहीं दूसरी तरफ इससे प्राइवेसी को लेकर एक्सपर्ट्स की नींद उड़ी हुई है. अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) जैसे संगठनों का कहना है कि सड़क पर चलते हुए किसी की भी पहचान पता करना प्राइवेसी का सरेआम कत्ल है. लोगों का डर है कि इसका इस्तेमाल किसी का पीछा करने या सरकारी निगरानी के लिए किया जा सकता है.

सिक्योरिटी के लिए क्या है खास?

विवादों को भांपते हुए मेटा इस बार फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. कंपनी का कहना है कि जब भी चश्मा रिकॉर्डिंग करेगा या किसी को स्कैन करेगा, उसमें एक एलईडी लाइट जलेगी ताकि सामने वाले को पता चल सके. इसके साथ शुरुआत में इसे केवल पब्लिक प्रोफाइल या आपके जान-पहचान वालों तक ही सीमित रखा जा सकता है.

पुराने विवादों का साया

मेटा के लिए फेशियल रिकग्निशन वाली राह आसान नहीं होगी. कंपनी पहले भी प्राइवेसी उल्लंघन के लिए अरबों डॉलर का जुर्माना भर चुकी है. ऐसे में यह स्मार्ट चश्मा पहनकर किसी के चेहरे को स्कैन करना कानूनी रूप से कितना सही होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा. फिलहाल तो बस इतना समझ लीजिए कि अब राह चलते अनजान बने रहना थोड़ा मुश्किल होने वाला है.

