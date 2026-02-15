Advertisement
trendingNow13110524
Hindi Newsटेकलोगों की प्राइवेसी से ये कैसा खिलवाड़? Meta स्मार्ट चश्में में ला रहा खतरनाक फीचर, जानिए क्या है पूरा मामला

लोगों की प्राइवेसी से ये कैसा खिलवाड़? Meta स्मार्ट चश्में में ला रहा खतरनाक फीचर, जानिए क्या है पूरा मामला

Meta Smart Glasses: दुनिया की बड़ी टेक कंपनी Meta एक बार फिर नई टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा में है. रिपोर्ट है कि कंपनी अपने आने वाले स्मार्ट ग्लास में फेशियल रिकग्निशन वाला फीचर लाने पर काम कर रही है. इसका मतलब अगर आप यह चश्मा पहनेंगे तो सामने खड़े व्यक्ति की पहचान कुछ ही सेकंड में हो सकती है. अब इसको लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लोगों की प्राइवेसी से ये कैसा खिलवाड़? Meta स्मार्ट चश्में में ला रहा खतरनाक फीचर, जानिए क्या है पूरा मामला

Meta Smart Glasses: आपको आज भी उस समय की थोड़ी-थोड़ी याद जरूर होगी, जब जासूसी फिल्मों में हीरो एक खास तरह का चश्मा लगाता था. वह इस चश्मे से सामने वाले की पूरी कुंडली निकालने का दावा करता था. तब दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी या नहीं यह जांच की विषय हैं. लेकिन आज के समय में मार्केट ऐसे टेक्नोलॉजी वाले चश्मों से भरा पड़ा है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta ने इस फिल्मी कहानी को हकीकत में बदल दिया है. अब कंपनी ने दावा किया है कि वह अपने स्मार्ट ग्लासेस में फेशियल रिकग्निशन वापस लाने की तैयारी कर रही है. इस खबर ने लोगों में उत्सुकता बढ़ाने के साथ कई प्रकार की चिंताएं भी पैदा कर रही है. आइए जानते हैं....

क्या है मेटा का नेम टैग प्रोजेक्ट?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेटा एक इंटरनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका कोडनेम 'Name Tag' रखा गया है. इस प्रोजेक्ट में मेटा अपने चश्मे में ऐसी AI टेक्नोलॉजी लगाने की बात कह रहा है, जो सामने खड़े व्यक्ति को पहचान सकता है. इस टेक्नोलॉजी में न केवल उसका नाम आपको पता चलेगा, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद उसकी प्रोफाइल और अन्य जानकारी भी आपकी आंखों के सामने ला सकती है. मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इसे स्मार्ट ग्लासेस के मार्केट में एक गेम-चेंजर के रूप में देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- अब भारत में भी होगा अपना 'सिलिकॉन वैली'! इस राज्य में AI डेटा सिटी बनाने की तैयारी..

Add Zee News as a Preferred Source

5 साल बाद फिर वापसी
दिलचस्प बात यह है कि करीब पांच साल पहले मेटा ने प्राइवेसी विवादों और कानूनी पचड़ों के कारण फेसबुक से फेशियल रिकग्निशन फीचर को हटा दिया था. लेकिन अब कंपनी को लगता है कि AI के दौर में इसकी वापसी का सही समय आ गया है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसे इसी साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है. 

किसे होगा फायदा, किसे डर?
मेटा का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी बीना ऑख वाले लोगों (Visually Impaired) के लिए वरदान साबित होगी. इस चश्में की मदद से उन्हें पता चल पाएगा कि उनके सामने कौन खड़ा है या आसपास क्या हो रहा है? इसके अलावा चश्में से बिजनेस मीटिंग्स या सोशल इवेंट्स में लोगों को पहचानने में आसानी होगी. वहीं दूसरी तरफ इससे प्राइवेसी को लेकर एक्सपर्ट्स की नींद उड़ी हुई है. अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) जैसे संगठनों का कहना है कि सड़क पर चलते हुए किसी की भी पहचान पता करना प्राइवेसी का सरेआम कत्ल है. लोगों का डर है कि इसका इस्तेमाल किसी का पीछा करने या सरकारी निगरानी के लिए किया जा सकता है.

सिक्योरिटी के लिए क्या है खास?
विवादों को भांपते हुए मेटा इस बार फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. कंपनी का कहना है कि जब भी चश्मा रिकॉर्डिंग करेगा या किसी को स्कैन करेगा, उसमें एक एलईडी लाइट जलेगी ताकि सामने वाले को पता चल सके. इसके साथ शुरुआत में इसे केवल पब्लिक प्रोफाइल या आपके जान-पहचान वालों तक ही सीमित रखा जा सकता है. 

पुराने विवादों का साया
मेटा के लिए फेशियल रिकग्निशन वाली राह आसान नहीं होगी. कंपनी पहले भी प्राइवेसी उल्लंघन के लिए अरबों डॉलर का जुर्माना भर चुकी है. ऐसे में यह स्मार्ट चश्मा पहनकर किसी के चेहरे को स्कैन करना कानूनी रूप से कितना सही होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा. फिलहाल तो बस इतना समझ लीजिए कि अब राह चलते अनजान बने रहना थोड़ा मुश्किल होने वाला है.

यह भी पढ़ें:- पलटी मार गए सैम ऑल्टमैन? कभी भारत को बताया था नामुमकिन, अब कहा दुनिया का अगला AI बॉस

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Meta smart glassesfacial recognition technologyMark Zuckerberg AI Glasses

Trending news

सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल