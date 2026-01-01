Instagram पर अब कुछ भी 'असली' नहीं बचेगा? खुद हेड मोसेसी ने खोल दी पोल! करोड़ों यूजर्स हैरान

Adam Mosseri AI Warning: सोशल मीडिया की दुनिया हर दिन एडवांस होते हुए तेजी से बदल रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें एक बड़ा मोड़ भी ला दिया है. AI के बढ़ते प्रभाव ने Instagram के हेड एडम मोसेरी (Adam Mosseri) को भी चिंता में डाल दिया है. एडम मोसेरी का मानना है कि AI के बढ़ते असर से प्लेटफॉर्म पर असली और फेक कंटेंट के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है. इसके साथ ही उन्होंने यूजर्स को चेतावनी दी है कि परफेक्ट और पॉलिश्ड फोटोज का दौर अब लगभग-लगभग समाप्त हो गया है और आने वाला समय Instagram के लिए बड़ी चुनौती वाला होगा कि यूजर्स का भरोसा और कंटेंट की ऑथेंटिसिटी बनाए रखना.

Instagram के हेड एडम मोसेरी (Adam Mosseri) ने स्वीकार किया है कि तेजी से बदलती तकनीक के बीच प्लेटफॉर्म के लिए 'असली' और 'नकली' के बीच का अंतर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. मोसेरी के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से अब किसी की भी नकल करना बेहद आसान हो गया है, जिससे इंस्टाग्राम की प्रामाणिकता (Authenticity) खतरे में है.

AI के आगे बेबस हुआ मेटा?

Instagram के हेड एडम मोसेरी ने अपने न्यू ईयर पोस्ट में एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. उन्होंने यह माना है कि AI द्वारा बनाई गई तस्वीरों और वीडियो को पहचानना अब बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि जहां Meta एआई को और एडवांस बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है वहीं मोसेरी ने माना कि वे खुद फेक कंटेंट को पूरी तरह पकड़ने में सक्षम नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान उन्होंने समाधान के रूप में भी सुझाव दिया कि AI को पकड़ने के बजाय असली मीडिया की पहचान करना ज्यादा आसान हो जाएगा. उन्होंने कैमरा कंपनियों से अपील की है कि वे फोटो क्लिक करते समय उमसें डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें जिससे पता चल सक कि यह असली कैमरे से ली गई फोटो है या फिर फेक इमेज है.

ये भी पढे़ंः iPhone चलाने वाले यूजर्स को झटका! Apple ने इस मॉडल को विंटेज लिस्ट में किया शामिल

खत्म हो रहा परफेक्ट फीड का दौर?

अभी तक Instagram परफेक्ट दिखने वाली इमेज के लिए जाना जाता है लेकिन मोसेरी ने यह साफ कर दिया है कि अब यह दौर लगभग समाप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि AI के दौर में अब लोग पॉलिश और फिल्टर्ड फोटो के बजाय Raw और अनफिल्टर्ड वाली इमेज पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं.

एडम मोसेरी का मानना है कि आने वाले समय में Instagram फीड पर सिंथेटिक यानी AI वाले कंटेंट का कब्जा हो सकता है. इसके साथ ही अब Instagram AI कंटेंट लेबलिंग और ओरिजिनल कंटेंट को बेहतर रैंकिंग देने पर भी काम शुरू कर दिया है.

ये भी पढे़ंः पैरालिसिस का होगा अंत? मस्क ने बताया 2026 का महा-प्लान, Neuralink करेगी कमाल