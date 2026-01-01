Instagram पर अब कुछ भी 'असली' नहीं बचेगा? खुद हेड मोसेसी ने खोल दी पोल! करोड़ों यूजर्स हैरान

Advertisement
AI Fake Content Warning: AI पर अरबों डॉलर खर्च करने के बाद  Instagram की मदर कंपनी Meta को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है! Instagram के हेड एडम मोसेरी ने खुद स्वीकार किया है कि AI से बने फोटो और वीडियो को पहचानना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है. उनके इस खुलासे ने करोड़ों यूजर्स को हैरान और परेशान कर दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:17 PM IST
Adam Mosseri AI Warning: सोशल मीडिया की दुनिया हर दिन एडवांस होते हुए तेजी से बदल रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें एक बड़ा मोड़ भी ला दिया है. AI के बढ़ते प्रभाव ने Instagram के हेड एडम मोसेरी (Adam Mosseri) को भी चिंता में डाल दिया है. एडम मोसेरी का मानना है कि AI के बढ़ते असर से प्लेटफॉर्म पर असली और फेक कंटेंट के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है. इसके साथ ही उन्होंने यूजर्स को चेतावनी दी है कि परफेक्ट और पॉलिश्ड फोटोज का दौर अब लगभग-लगभग समाप्त हो गया है और आने वाला समय Instagram के लिए बड़ी चुनौती वाला होगा कि यूजर्स का भरोसा और कंटेंट की ऑथेंटिसिटी बनाए रखना.

Instagram के हेड एडम मोसेरी (Adam Mosseri) ने स्वीकार किया है कि तेजी से बदलती तकनीक के बीच प्लेटफॉर्म के लिए 'असली' और 'नकली' के बीच का अंतर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. मोसेरी के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से अब किसी की भी नकल करना बेहद आसान हो गया है, जिससे इंस्टाग्राम की प्रामाणिकता (Authenticity) खतरे में है.

AI के आगे बेबस हुआ मेटा?
Instagram के हेड एडम मोसेरी ने अपने न्यू ईयर पोस्ट में एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. उन्होंने यह माना है कि AI द्वारा बनाई गई तस्वीरों और वीडियो को पहचानना अब बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि जहां Meta एआई को और एडवांस बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है वहीं मोसेरी ने माना कि वे खुद फेक कंटेंट को पूरी तरह पकड़ने में सक्षम नहीं हैं.

इस दौरान उन्होंने समाधान के रूप में भी सुझाव दिया कि AI को पकड़ने के बजाय असली मीडिया की पहचान करना ज्यादा आसान हो जाएगा. उन्होंने कैमरा कंपनियों से अपील की है कि वे फोटो क्लिक करते समय उमसें डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें जिससे पता चल सक कि यह असली कैमरे से ली गई फोटो है या फिर फेक इमेज है.

खत्म हो रहा परफेक्ट फीड का दौर?
अभी तक Instagram  परफेक्ट दिखने वाली इमेज के लिए जाना जाता है लेकिन मोसेरी ने यह साफ कर दिया है कि अब यह दौर लगभग समाप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि AI के दौर में अब लोग पॉलिश और फिल्टर्ड फोटो के बजाय Raw और अनफिल्टर्ड वाली इमेज पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं.

 एडम मोसेरी का मानना है कि आने वाले समय में  Instagram फीड पर सिंथेटिक यानी AI वाले कंटेंट का कब्जा हो सकता है. इसके साथ ही अब Instagram AI कंटेंट लेबलिंग और ओरिजिनल कंटेंट को बेहतर रैंकिंग देने पर भी काम शुरू कर दिया है.

