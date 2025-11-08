Advertisement
बैन हो रहा है WhatsApp का ये सीक्रेट फीचर! 15 तारीख के बाद नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, Meta ने लगाया ब्रेक!

WhatsApp Policy Update: आज के समय में WhatsApp हर स्मार्टफोन यूजर की जरूरत बन चुका है! चैटिंग से लेकर पेमेंट और डॉक्यूमेंट शेयरिंग तक लोग इस ऐप पर हर दिन निर्भर रहते हैं. लेकिन अब Meta ने WhatsApp यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. कंपनी 15 तारीख से कुछ सख्त पाबंदियां लागू करने जा रही है जिसका असर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:17 AM IST
बैन हो रहा है WhatsApp का ये सीक्रेट फीचर! 15 तारीख के बाद नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, Meta ने लगाया ब्रेक!

WhatsApp AI Chatbot Ban: आज के समय में लगभग हर कोई WhatsApp का इस्तेमाल जरूर करता है. चाहे चैटिंग हो, वीडियो कॉल या फिर डॉक्यूमेंट शेयर करना ये ऐप लोगों के छोटे-छोटे काम को आसान बना दिया है. लेकिन अब WhatsApp की मदर कंपनी Meta ने यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी 15 तारीख से WhatsApp पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू करने जा रही है जिससे करोड़ों यूजर्स की सुविधा पर बड़ा असर पड़ेगा.

मेटा की नई पॉलिसी के अनुसार कुछ फीचर्स बंद किए जाएंगे. आइए जानते हैं आखिर क्या है Meta का ये बड़ा फैसला और कौन से काम आप अब WhatsApp पर नहीं कर पाएंगे. साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे इस फीचर से जुड़ा डेटा सेव रख सकेंगे.

Meta ने WhatsApp यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है. अभी तक बिजनेस यूजर्स वाट्सऐप पर किसी थर्ड पार्टी चैटबॉट्स जैसे कि ChatGPT, Perplexity AI का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब कंपनी के नई पॉलसी के अनुसार 15 जनवरी 2026 से इस फीचर का इस्तेमाल यूजर्स नहीं कर पाएंगे. ये कदम WhatsApp की सिक्योरिटी और पॉलिसी अपडेट के तहत उठाया गया है, लेकिन इससे कई लोगों की रोजमर्रा की चैटिंग और कम्युनिकेशन पर असर पड़ सकता है. खासकर उनलोगों पर जो  ChatGPT, Perplexity AI का इस्तेमाल करते हैं. 

अब इसी को लेकर ChatGPT ने यूजर्स को बताया है कि कैसे अपना डेटा सेफ रख सकते हैं और हिस्ट्री को डिलीट होने से बचा सकते हैं.

5 करोड़े लोग होंगे प्रभावित
ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने इस बात का खुलासा किया है कि 15 जनवरी 2026 के बाद WhatsApp पर ChatGPT की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि प्लेटफॉर्म पर AI फीचर्स को लेकर यह कदम उठाया गया है. फिलहाल लगभग 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स WhatsApp पर ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे में इस फैसले का असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा.

Meta ने इसलिए लिया ये फैसला
Meta की नई पॉलिसी के अनुसार नए साल 2026 के 15 जनवरी से WhatsApp Business API पर सामान्य AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल बंद हो जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह कदम सिस्टम पर बढ़ते लोड और मैसेज ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है. इस बदलाव के बाद OpenAI जैसे प्लेटफॉर्म्स WhatsApp पर अपनी सर्विस नहीं दे पाएंगे. हालांकि OpenAI ने कहा है कि वह मेटा की पॉलिसी का सम्मान करते हुए यूजर्स के लिए ट्रांजिशन प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम कर रहा है जिससे लोग अपनी चैट हिस्ट्री और डेटा को सेफ रख सकें.

कर लें ये काम नहीं डिलीट होगी चैट हिस्ट्री
ChatGPT यूजर्स अपने WhatsApp की AI चैट्स को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि WhatsApp अभी AI चैटबॉट्स की बातचीत को सीधे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं देता है. इसके लिए OpenAI ने एक ऑप्शनल तरीका भी बताया है. यूजर अपने WhatsApp नंबर को ChatGPT अकाउंट से लिंक कर सकते हैं. ऐसा करने पर जब WhatsApp पर ChatGPT इंटीग्रेशन बंद हो जाएगा तब भी यूजर्स अपने ChatGPT अकाउंट में पुरानी WhatsApp चैट हिस्ट्री देख सकेंगे.

