Advertisement
trendingNow13131562
Hindi Newsटेकस्टाइल के चक्कर में लुटी प्राइवेसी! Meta AI चश्मे ने बेडरूम के प्राइवेट वीडियो लीक किए, कंपनी पर मुकदमा

स्टाइल के चक्कर में लुटी प्राइवेसी! Meta AI चश्मे ने बेडरूम के प्राइवेट वीडियो लीक किए, कंपनी पर मुकदमा

Meta AI Smart Glasses Privacy Lawsuit: सोशल मीडिया कंपनी मेटा फिर विवादों में घिर गई है. इस बार मामला उनके AI स्मार्ट चश्मों से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि इन चश्मों से रिकॉर्ड हुई कुछ प्राइवेट वीडियो एम्पलाईज और ठेकेदारों ने देख रखी हैं. इसके बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है कि क्या उनकी पर्सनल जिंदगी पर निगरानी की जा रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 06, 2026, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्टाइल के चक्कर में लुटी प्राइवेसी! Meta AI चश्मे ने बेडरूम के प्राइवेट वीडियो लीक किए, कंपनी पर मुकदमा

Meta AI Smart Glasses Privacy Lawsuit: क्या आप भी रे-बैन मेटा (Ray-Ban Meta) का स्मार्ट चश्मा पहनकर बेडरूम या बाथरूम में बेफिक्र होकर रहते हैं? अगर हां, तो अब सावधान हो जाइए! फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा पर अमेरिका में एक बेहद गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ है. इसमें मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा पर आरोप है कि उसने प्राइवेसी का वादा तो किया, लेकिन पर्दे के पीछे हजारों एम्पलाईज आपके घर के सबसे प्राइवेट पल पर भी नजर रखे हुए हैं. वे सभी आपको लाइव देख रहे हैं. इसके बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है कि क्या उनकी पर्सनल जिंदगी पर निगरानी की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, स्वीडिश अखबारों और मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के एआई (AI) को ट्रेनिंग देने के नाम पर आपके चश्मे का डेटा केन्या की राजधानी नैरोबी भेजा जा रहा है. यहां मेटा ने समा (Sama) नाम की एक कंपनी को डेटा लेबलिंग का काम दिया है. वहां काम करने वाले एम्पलाईज ने खुलासा किया कि उन्हें ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें लोग कपड़े बदल रहे होते हैं, बाथरूम जा रहे होते हैं या अपना प्राइवेट पल बिता रहे होते हैं. कई बार चश्मा उतारकर मेज पर रख देने के बाद भी वह ऑन रहता है और घर की सभी बातें और वीडियो रिकॉर्ड करके सीधे मेटा के सर्वर पर भेज देता है.

यह भी पढ़ें:- नया SIM या eSIM लेते ही लगेगा शॉक! 24 घंटे तक बंद रहेंगे UPI और बैंक ट्रांजैक्शन....

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट में क्या है यूजर्स की शिकायत?

यह कानूनी शिकायत न्यू जर्सी की जीना बार्टन और कैलिफोर्निया के माटेओ कानो ने दायर की है. उनका कहना है कि मेटा ने ऐड दिया था कि यह चश्मा प्राइवेसी के लिए सिक्योर है, जबकि हकीकत में यह एक चलता-फिरता जासूसी कैमरा साबित हो रहा है. मेटा का दावा था कि वह चेहरों को धुंधला कर देता है, लेकिन उनके कर्मचारियों का कहना है कि यह तकनीक अक्सर फेल हो जाती है और लोगों के चेहरे साफ नजर आते हैं. एम्पलाईज ने बताया कि वीडियो में लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर और एटीएम पिन (PIN) तक साफ दिखाई देते हैं.

मेटा का क्या कहना है?

मेटा ने अपने बचाव में कहा कि जब यूजर्स मेटा एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो वे अपनी सहमति (Consent) देते हैं. कंपनी के अनुसार, एआई को बेहतर बनाने के लिए कभी-कभी लोगों के इंटरफेरेंस की जरूरत होती है. हालांकि, इतने सेंसिटिव डेटा का लीक होना कंपनी की साख पर बड़ा धब्बा है. कंपनी का कहना है कि यह तरीका AI सिस्टम को सही और स्मार्ट बनाने के लिए जरूरी है.

प्राइवेसी की बढ़ती चिंता, क्या करें यूजर

AI और पहनने वाले गैजेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन इक्विपमेंट का बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल करें जो 24 घंटे आपको रिकॉर्ड कर रहे हों. इसके साथ ही कंपनियों को डेटा सिक्योरिटी के नियम और सख्त बनाने होंगे. मेटा का यह मामला सिर्फ उनकी कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए एक बेहद डरावनी खबर है. बेडरूम, बाथरूम या चेंजिंग रूम में स्मार्ट ग्लास पहनने से बचें. फोन या कार्ड का इस्तेमाल करते समय चश्मे के कैमरे को नीचे की ओर रखें या उसे ऑफ कर दें. ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर देखें कि क्या आपने 'AI Improvement' के लिए डेटा शेयरिंग को ऑन किया हुआ है. क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपनी प्राइवेसी आपके हाथ में है.

यह भी पढ़ें:- स्क्रीन छीन रही है आंखों की रोशनी? अपनाएं ये 5 जादुई हैक, चश्मा उतरने की आ जाएगी...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

AI smart glasses privacyRay-Ban Metasmart glasses privacy lawsuit

Trending news

निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका