स्टाइल के चक्कर में लुटी प्राइवेसी! Meta AI चश्मे ने बेडरूम के प्राइवेट वीडियो लीक किए, कंपनी पर मुकदमा

Meta AI Smart Glasses Privacy Lawsuit: क्या आप भी रे-बैन मेटा (Ray-Ban Meta) का स्मार्ट चश्मा पहनकर बेडरूम या बाथरूम में बेफिक्र होकर रहते हैं? अगर हां, तो अब सावधान हो जाइए! फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा पर अमेरिका में एक बेहद गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ है. इसमें मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा पर आरोप है कि उसने प्राइवेसी का वादा तो किया, लेकिन पर्दे के पीछे हजारों एम्पलाईज आपके घर के सबसे प्राइवेट पल पर भी नजर रखे हुए हैं. वे सभी आपको लाइव देख रहे हैं. इसके बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है कि क्या उनकी पर्सनल जिंदगी पर निगरानी की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, स्वीडिश अखबारों और मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के एआई (AI) को ट्रेनिंग देने के नाम पर आपके चश्मे का डेटा केन्या की राजधानी नैरोबी भेजा जा रहा है. यहां मेटा ने समा (Sama) नाम की एक कंपनी को डेटा लेबलिंग का काम दिया है. वहां काम करने वाले एम्पलाईज ने खुलासा किया कि उन्हें ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें लोग कपड़े बदल रहे होते हैं, बाथरूम जा रहे होते हैं या अपना प्राइवेट पल बिता रहे होते हैं. कई बार चश्मा उतारकर मेज पर रख देने के बाद भी वह ऑन रहता है और घर की सभी बातें और वीडियो रिकॉर्ड करके सीधे मेटा के सर्वर पर भेज देता है.

कोर्ट में क्या है यूजर्स की शिकायत?

यह कानूनी शिकायत न्यू जर्सी की जीना बार्टन और कैलिफोर्निया के माटेओ कानो ने दायर की है. उनका कहना है कि मेटा ने ऐड दिया था कि यह चश्मा प्राइवेसी के लिए सिक्योर है, जबकि हकीकत में यह एक चलता-फिरता जासूसी कैमरा साबित हो रहा है. मेटा का दावा था कि वह चेहरों को धुंधला कर देता है, लेकिन उनके कर्मचारियों का कहना है कि यह तकनीक अक्सर फेल हो जाती है और लोगों के चेहरे साफ नजर आते हैं. एम्पलाईज ने बताया कि वीडियो में लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर और एटीएम पिन (PIN) तक साफ दिखाई देते हैं.

मेटा का क्या कहना है?

मेटा ने अपने बचाव में कहा कि जब यूजर्स मेटा एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो वे अपनी सहमति (Consent) देते हैं. कंपनी के अनुसार, एआई को बेहतर बनाने के लिए कभी-कभी लोगों के इंटरफेरेंस की जरूरत होती है. हालांकि, इतने सेंसिटिव डेटा का लीक होना कंपनी की साख पर बड़ा धब्बा है. कंपनी का कहना है कि यह तरीका AI सिस्टम को सही और स्मार्ट बनाने के लिए जरूरी है.

प्राइवेसी की बढ़ती चिंता, क्या करें यूजर

AI और पहनने वाले गैजेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन इक्विपमेंट का बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल करें जो 24 घंटे आपको रिकॉर्ड कर रहे हों. इसके साथ ही कंपनियों को डेटा सिक्योरिटी के नियम और सख्त बनाने होंगे. मेटा का यह मामला सिर्फ उनकी कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए एक बेहद डरावनी खबर है. बेडरूम, बाथरूम या चेंजिंग रूम में स्मार्ट ग्लास पहनने से बचें. फोन या कार्ड का इस्तेमाल करते समय चश्मे के कैमरे को नीचे की ओर रखें या उसे ऑफ कर दें. ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर देखें कि क्या आपने 'AI Improvement' के लिए डेटा शेयरिंग को ऑन किया हुआ है. क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपनी प्राइवेसी आपके हाथ में है.

