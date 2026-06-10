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8000 लोगों को नौकरी से निकालकर भी नहीं भरा जुकरबर्ग का पेट? अब AI के लिए चाहिए अरबों डॉलर!

Meta के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने 8,000 नौकरियां खत्म करने के बाद अब अरबों डॉलर के शेयर बेचने की तैयारी शुरू कर दी है. जानिए क्यों Google की राह पर चलकर Meta अब AI के लिए इतना बड़ा दांव खेल रही है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 10, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:44 AM IST
8000 लोगों को नौकरी से निकालकर भी नहीं भरा जुकरबर्ग का पेट? अब AI के लिए चाहिए अरबों डॉलर!
Image Credit: जुकरबर्ग ने 8,000 नौकरियां खत्म करने के बाद अब अरबों डॉलर के शेयर बेचने की तैयारी शुरू कर दी है

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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