/8000 लोगों को नौकरी से निकालकर भी नहीं भरा जुकरबर्ग का पेट? अब AI के लिए चाहिए अरबों डॉलर!

मार्क जुकरबर्ग ने पिछले महीने जब Meta के 10 फीसदी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, तो लगा कि कंपनी अब संभल जाएगी. जुकरबर्ग ने बचे हुए 70,000 कर्मचारियों को भरोसा दिया था कि 'मुश्किल दौर अब बीत चुका है'. लेकिन सिर्फ दो हफ्ते बाद ही फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है. खबर है कि Meta अब अरबों डॉलर के नए शेयर बेचने की प्लानिंग कर रही है. साफ है कि कर्मचारियों को नौकरी से निकालना भी जुकरबर्ग के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था.
Meta ने अपने खर्चों को कम करने के लिए 8,000 पदों को खत्म कर दिया. लेकिन सच यह है कि यह छंटनी कंपनी को किफायती बनाने के लिए नहीं थी. यह तो सिर्फ एक बजट मैनेजमेंट का हिस्सा था. साल 2026 में Meta का कुल खर्च 145 अरब डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. यह पिछले साल की तुलना में दोगुना है. कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) सुसान ली ने खुद माना है कि कर्मचारियों की छंटनी का मकसद एआई (AI) में किए जा रहे भारी निवेश की भरपाई करना था.
आखिर Meta को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब Google की पैरेंट कंपनी Alphabet के एक बड़े कदम में छिपा है. अल्फाबेट ने हाल ही में बाजार से 85 अरब डॉलर जुटाए हैं, जो इतिहास का सबसे बड़ा इक्विटी रेज है. वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अकेले इसमें 10 अरब डॉलर लगाए हैं. गूगल की इस सफलता को देखकर जुकरबर्ग की कंपनी भी अब इसी रास्ते पर चलने का मन बना रही है.
मार्क जुकरबर्ग का पूरा ध्यान इस समय 'Meta Superintelligence Labs' पर है. वे इंसानी कर्मचारियों से ज्यादा डेटा सेंटर्स, कस्टम चिप्स और एआई मॉडल की ट्रेनिंग पर पैसा बहा रहे हैं. आज के समय में Meta के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च कर्मचारियों को दी जाने वाली कुल सैलरी से चार से पांच गुना ज्यादा है. इसका मतलब यह है कि अगर जुकरबर्ग अपने सभी कर्मचारियों को भी निकाल दें, तो भी एआई का बिल पूरा नहीं होगा. कंपनी को इंसानों से ज्यादा जीपीयू (GPUs) और बिजली की जरूरत है.
यह पहली बार नहीं है जब Meta पैसों के लिए हाथ-पैर मार रही है. साल 2022 तक Meta पर 10 अरब डॉलर से भी कम का कर्ज था. लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने 55 अरब डॉलर का भारी कर्ज ले लिया है. इसमें लुइसियाना में 'हाइपरियन' नाम का एक सीक्रेट डेटा सेंटर बनाने के लिए लिया गया 27 अरब डॉलर का बॉन्ड भी शामिल है. कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीदना (बायबैक) भी बंद कर दिया है, जिससे साफ पता चलता है कि अंदरूनी हालत ठीक नहीं है.
दुनिया की चार बड़ी टेक कंपनियां- अल्फाबेट, अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर 2026 में एआई पर 725 अरब डॉलर खर्च करने वाली हैं. लेकिन Meta के सामने एक बड़ी चुनौती है. गूगल के पास क्लाउड बिजनेस है जिससे वह तुरंत कमाई कर सकता है. जबकि Meta की कमाई पूरी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप के विज्ञापनों पर निर्भर है. अब देखना यह होगा कि क्या इन्वेस्टर्स जुकरबर्ग के इस नए एआई के सपने पर भरोसा करके अपना पैसा लगाएंगे या नहीं.