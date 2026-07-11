/बिना बताए कोई भी बना सकता था आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से AI फोटो, भारी बवाल के बाद जुकरबर्ग ने उठाया ये बड़ा कदम

AI Photo Tool: क्या इंस्टाग्राम पर आपकी तस्वीरें सेफ है? सोशल मीडिया की दुनिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब Meta एक ऐसे AI फीचर के साथ आया, जिसने यूजर्स की प्राइवेसी को खतरे में डाल दिया. इंटरनेट पर भारी विरोध के बाद मेटा को अपने इस AI मॉडल के एक खास फीचर को बंद करना पड़ा. लॉन्च के मात्र कुछ ही दनों के बाद मेटा को अपने नए AI टूल के स्पेशल फीचर पर रोक लगानी पड़ी. इंस्टाग्राम यूजर्स के विरोध के बाद, मेटा ने अपने नए AI इमेज जनरेशन टूल Muse Image से यह फीचर को पूरी तरह से हटा दिया है.
मेटा ने हाल ही में म्यूज इमेज टूल लॉन्च किया था. इस फीचर की सहायता से कोई भी यूजर किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट वाले यूजर का यूजरनेम प्रॉम्ट में टैग कर, उसकी AI इमेज बना सकता था.
इस फीचर के आते ही इंटरनेट पर प्राइवेसी को लेकर बवाल मच गया. सबसे बड़ी चिंता यह थी कि सभी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स को इसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्ट-इन यानी पहले ऑन रखा गया था. यानी अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके AI इमेज बनाए, तो आपको खुद सेटिंग में जाकर इसे ऑफ करना पड़ता था. साथ ही, अगर कोई आपकी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर AI फोटो बना भी रहा था, तो इंस्टाग्राम इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा था.
वहीं मेटा ने प्राइवेट अकाउंट्स और 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट्स को इस फीचर से पहले ही बाहर रखा था.
इस फीचर के कारण बिना परमिशन के किसी की भी इमेज का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ गया था. आम यूजर्स के साथ-साथ हॉलीवुड की बड़ी टैलेंट एजेंसी CAA जो टॉम क्रूज, जेंडया और मेरिल स्ट्रीप जैसे स्टार्स का काम संभालती है, उन्होंने ने भी इस पर आपत्ति जताई थी.
शुक्रवार को एक ब्लॉग पोस्ट में मेटा ने इस फीचर को सस्पेंड करने की पुष्टि की. कंपनी ने कहा कि हमारा मकसद एक क्रिएटिव टूल देना था, लेकिन हमें फीडबैक मिला है कि यह फीचर अपने मकसद से पीछे रह गया. इसलिए अब यह उपलब्ध नहीं है.
अब अगर कोई मेटा AI में किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट टैग करके तस्वीर बनाने की कोशिश करेगा, तो AI चैटबॉट उसे मना कर देगा. साथ ही, मेटा ने सेटिंग्स से Allow people to reuse your content... वाला टॉगल बटन भी हटा दिया है. हालांकि, म्यूज इमेज टूल सामान्य फोटो बनाने के लिए अभी भी काम करता रहेगा.
मेटा अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसे विरोध झेलना पड़ा हो. इससे पहले OpenAI को उसके Sora 2 वीडियो मॉडल के लिए और Elon Musk की xAI को Grok Imagine मॉडल के जरिए सोशल मीडिया पर विवादित तस्वीरें बनाने के कारण भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था.