Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /बिना बताए कोई भी बना सकता था आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से AI फोटो, भारी बवाल के बाद जुकरबर्ग ने उठाया ये बड़ा कदम

बिना बताए कोई भी बना सकता था आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से AI फोटो, भारी बवाल के बाद जुकरबर्ग ने उठाया ये बड़ा कदम

Meta AI Muse Image: सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद मेटा ने अपने नए AI मॉडल से एक खास फीचर को हटा दिया है. इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी को दांव पर लगाने वाले इस टूल के खिलाफ आम जनता से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक ने मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद जुकरबर्ग की कंपनी को अपने फीचर पर रोक लगा दी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 11, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:58 PM IST
बिना बताए कोई भी बना सकता था आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से AI फोटो, भारी बवाल के बाद जुकरबर्ग ने उठाया ये बड़ा कदम

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राष्ट्रपति के साथ खेला गोल्फ, अब जीतना चाहता है FIFA का खिताब, कौन है ये कप्तान?
Harry Kane1 hr ago
2
Harmanpreet Kaur1 hr ago
3
Rohit Chandel1 hr ago
4
World Population Day1 hr ago
5
Indian railways1 hr ago