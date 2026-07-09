मेटा कर रहा है 'सुपर सेंसिंग' AI ग्लास की टेस्टिंग! सब कुछ देखने और सुनने वाले इस गैजेट से बढ़ी प्राइवेसी की चिंता

Meta Super Sensing Glass: फेसबुक की पैरेंट कंपनी Meta इन दिनों एक बहुत ही सस्मार्ट AI ग्लास टेस्ट कर रही है, जिसको लेकर अभी से ही प्राइवेसी की चिंता सामने आने लगी है. दावा किया जा रहा है कि मेटा सुपर सेंसिंग AI स्मार्ट ग्लास यानी चश्मे की टेस्टिंग कर रहा है, जो पहनने वाले के पूरे दिन का ऑडियो लगातार रिकॉर्ड करने और हर कुछ सेकंड में तस्वीरें क्लिक करने के लिए डिजाइन किया गया है. मेटा के नए सुपर सेंसिंग AI स्मार्ट ग्लास को लेकर प्राइवेसी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि मेटा का यह कदम डेटा प्राइवेसी और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग कानूनों का उल्लंघन कर सकता है.
द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेटा सुपर सेंसिंग AI स्मार्ट ग्लास की टेस्टिंग कर रहा है. इस ग्लास को लेकर कंपनी का उद्देश्य इस नए हार्डवेयर के जरिए चश्मे को एक ऐसे डिजिटल सपोर्ट में बदलना है जो सब कुछ देख और सुन सके. इस लगातार कैप्चर होने वाले डेटा की सहायता से यूजर मेटा के AI का इस्तेमल करके अपने पूरे दिन को याद कर सकेगा, पहले देखी गई चीजों के बारे में सवाल पूछ सकेगा या पुरानी बातचीत को फिर से रिकॉल कर सकेगा.
इस प्रोटोटाइप ने खुद मेटा के अंदर ही प्राइवेसी की बड़ी चुनौतियों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, खासकर उन आम लोगों को लेकर जिन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है.
बता दें कि मेटा के मौजूदा कमर्शियल स्मार्ट ग्लास में, जब भी कोई यूजर फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो फ्रेम के कोने में एक चमकदार LED लाइट अपने आप जलने लगती है जिससे आसपास के लोग अलर्ट हो जाएं. लेकिन, सूत्रों का कहना है कि मेटा के अधिकारी इस नए सुपर सेंसिंग कंटीन्यूअस रिकॉर्डिंग फीचर के चलने के दौरान इस LED लाइट को न जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं.
हालांकि इस फैसले को बदला जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आम लोगों के लिए यह जानना नामुमकिन होगा कि चश्मा पहनने वाला व्यक्ति चुपके से उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है. इनसाइडर्स का यह भी कहना है कि मेटा एक नार्मल सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए मार्केट में मौजूद अपने मौजूदा चश्मों में भी इस सुपर-सेंसिंग फीचर को रोलआउट कर सकती है.
दरअसल, यह कदम सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस प्लान को दिखाता है कि AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लास स्मार्टफोन की जगह ले लेंगे. जुकरबर्ग ने हाल ही में एक अर्निंग कॉल के दौरान इस प्रोजेक्ट को लेकर इशारा करते हुए भी कहा था कि वह चाहते हैं कि ये ग्लास एक पर्सनल एजेंट के रुप में विकसित हों जो पूरे दिन आपके साथ रहे और चीजों को याद रखने में आपकी हेल्प करे.
प्राइवेसी रेगुलेटर्स की तरफ से मिलने वाली कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए, मेटा के इंजीनियर्स ने एक अनोखा टेक्निकल वर्कअराउंड प्रपोज किया है. इस सिस्टम के तहत, ओरिजिनल रॉ वीडियो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग को मेटा कभी भी स्टोर नहीं करेगा, और न ही यह यूजर को उपलब्ध कराया जाएगा.
इसकी जगह, चश्मा तुरंत उस इमेज और ऑडियो से मेटाडेटा यानी सिर्फ मेन जानकारी का टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन निकालेगा और सिर्फ उसी टेक्स्ट डेटा को मेटा के सर्वर पर अपलोड करेगा. कंपनी का मानना है कि इससे कानूनी और प्राइवेसी से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी.
हालांकि, मेटा ने इस इंटरनल प्रोटोटाइप पर सीधे तौर पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.