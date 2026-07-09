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मेटा कर रहा है 'सुपर सेंसिंग' AI ग्लास की टेस्टिंग! सब कुछ देखने और सुनने वाले इस गैजेट से बढ़ी प्राइवेसी की चिंता

Meta AI Smart Glass: टेक जगत की दिग्गज कंपनी मेटा एक अनोखा सुपर सेंसिंग AI चश्मा टेस्ट कर रहा है, जो पूरे दिन चुपके से आपकी बातें सुनेगा और तस्वीरें खींचेगा. बिना वार्निंग लाइट के लगातार होने वाली इस रिकॉर्डिंग से अब आम लोगों की प्राइवेसी और कानूनी सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:41 PM IST
मेटा कर रहा है 'सुपर सेंसिंग' AI ग्लास की टेस्टिंग! सब कुछ देखने और सुनने वाले इस गैजेट से बढ़ी प्राइवेसी की चिंता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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