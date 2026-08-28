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आपके बिना भी काम करेगा Meta का नया AI! शॉपिंग-बुकिंग से लेकर सुधारेगा बिगड़े रिश्ते, जानिए क्या है Project Hatch

AI चैटबॉट की दुनिया में बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है. टेक कंपनी Meta अब इंसान की जगह खुद काम करने वाला AI एजेंट Project Hatch टेस्ट कर रही है. यह टूल बिना आपकी मौजूदगी के शॉपिंग, बुकिंग और पर्सनल लाइफ संभालेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 28, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:39 PM IST
आपके बिना भी काम करेगा Meta का नया AI! शॉपिंग-बुकिंग से लेकर सुधारेगा बिगड़े रिश्ते, जानिए क्या है Project Hatch
Image Credit: बिना आपके भी काम करेगा Meta का नया AI!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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