/आपके बिना भी काम करेगा Meta का नया AI! शॉपिंग-बुकिंग से लेकर सुधारेगा बिगड़े रिश्ते, जानिए क्या है Project Hatch

AI की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अब टेक जगत की दिग्गज कंपनी Meta एआई चैटबॉट से आगे बढ़कर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है, जो सीधे इंसान की जगह ऑनलाइन काम निपटा सकती है. कंपनी फिलहाल अपने कर्मचारियों के बीच Project Hatch नाम के एक बहुत ही एडवांस AI एजेंट की टेस्टिंग कर रही है. यह टूल सिर्फ चैट करने या मन में आने वाले सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने से लेकर खरीदारी करने, पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने और यहां तक कि आपके पर्सनल रिश्तों और सेहत को बेहतर बनाने का काम भी संभालेगा.
बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार हैच कोई नार्मल चैटबॉट नहीं है. हैच के पास अपना वर्चुअल कंप्यूटर है, जिसके जरिए यह अलग-अलग वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विस पर जाकर खुद काम संभाल सकता है. यह फॉर्म भरने, खरीदारी करने, लंबी रिसर्च करने के साथ-साथ ईमेल, कैलेंडर, इंस्टाग्राम, स्पोटिफाई और ओपनटेबल जैसी सर्विस से भी जुड़ सकता है.
इस AI एजेंट को बहुत ही पर्सनल बनाया गया है. यूजर्स अपने इस एजेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, साथ ही बोलने का तरीका भी तय कर सकते हैं और यह भी चुन सकते हैं कि उसे किस जानकारी पर ध्यान देना है. खास बात यह है कि ऐप बंद होने के बाद भी यह बैकग्राउंड में काम करता रहता है. हालांकि, किसी भी सेंसिटिव काम को पूरा करने से पहले यह यूजर से परमिशन जरूर लेता है.
कंपनी के एक प्रोडक्ट मैनेजर के मुताबिक उनके हैच एजेंट ने उनके लिए डॉग सिटर खोजने, फादर्स डे का गिफ्ट खरीदने और सोने की आदतों में सुधार करने में मदद की.
Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग का लक्ष्य हर किसी के लिए पर्सनल सुपरइंटेलीजेंस बनाना है. उनके इसी विजन का हिस्सा है प्रोजेक्ट हैच. आने वाले समय में इसे आम यूजर्स के लिए एक पेड सर्विस के रूप में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी इसके लॉन्च और कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसके लिए 200 डॉलर यानी करीब 19,087.59 रुपये प्रति महीना तक चार्ज करने पर विचार कर चुकी है.
Project Hatch की यह खबर ऐसे समय में आई है जब Meta कंपनी के अंदर AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बड़े बदलाव कर रही है. इस साल की शुरुआत में जुकरबर्ग और कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने Project OT नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लान के तहत कुछ टीमों का आकार 60 प्रतिशत तक घटाने और पारंपरिक मैनेजमेंट की जगह AI एजेंट्स के साथ छोटे कर्मचारी समूहों (पॉड्स) को लगाने पर विचार किया गया था.
कंपनी ने इसी साल मई में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की थी, लेकिन बाद में कर्मचारियों के कड़े विरोध और AI टूल्स की प्रोडक्टिविटी को लेकर उठे सवालों के कारण जुकरबर्ग को छंटनी का दूसरा दौर कैंसिल करना पड़ा.
Meta ने माना कि प्रोजेक्ट OT अस्तित्व में था, लेकिन कंपनी का कहना है कि 60 प्रतिशत छंटनी जैसे कड़े कदम केवल शुरुआती प्लानिंग का हिस्सा थे और पूरी कंपनी के कर्मचारियों को कम करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था.