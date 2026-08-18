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बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर बढ़ी Meta की सख्ती; WhatsApp Username को लेकर सरकार भी सख्त

बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट यानी CSAM पर लगाम लगाने के लिए मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बढ़ा दी है. दूसरी ओर, भारत सरकार ने WhatsApp यूजरनेम, एआई कंटेंट लेबलिंग और भारतीय संस्कृति के मुताबिक कंटेंट मॉडरेशन पर अपना रुख साफ करते हुए नियमों को सख्त करने का संकेट दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 18, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:27 PM IST
बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर बढ़ी Meta की सख्ती; WhatsApp Username को लेकर सरकार भी सख्त
Image Credit: CSAM पर एक्शन तेज

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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