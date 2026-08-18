/बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर बढ़ी Meta की सख्ती; WhatsApp Username को लेकर सरकार भी सख्त

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन को लेकर भारत सरकार और मेटा के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है. हालांकि, बच्चों से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट यानी CSAM पर लगाम लगाने के मामले में अब मेटा का रुख पहले से काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है. लेकिन बात सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होती, ग्लोबल नियमों के बजाय भारतीय भाषाओं और संस्कृति के हिसाब से मॉडरेशन, AI से बने फेक कंटेंट पर लेबलिंग और WhatsApp यूजरनेम जैसे बड़े मुद्दों पर भी सरकार ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार , मेटा अब ऐसे गैर-कानूनी कंटेंट को अपनी प्लेटफॉर्म्स से हटाने के लिए ज्यादा सख्ती दिखा रहा है और इसे फिल्टर करने के लिए कदम उठा रहा है. सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट और मामलों में शामिल लोग किसी भी कीमत पर सेफ-हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने यह साफ किया है कि गैर-कानूनी कंटेंट के लिखाफ स्पष्ट किया है कि गैर-कानूनी कंटेंट के खिलाफ की गई सभी कार्रवाइयां भारत के मौजूदा कानूनी और संवैधानिक ढांचे के तहत ही हुई हैं. किसी भी मामले में तय कानूनों से बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठाया गया है.
दोनों पक्षों के बीच बातचीत सिर्फ CSAM तक सीमित नहीं है. सरकार ने मेटा से कहा है कि उनकी कंटेंट मॉडरेशन टीमों को केवल ग्लोबल मानकों पर निर्भर रहने के बजाय भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी समझना होगा.
अलग-अलग देशों की भाषाएं, सामाजिक मान्यताएं और संदर्भ अलग-अलग होते हैं. इसलिए मेटा को अपने प्लेटफॉर्म पर नियम लागू करते समय इन क्षेत्रीय अंतरों का ध्यान रखना जरूरी है.
WhatsApp यूजरनेम से जुड़े विवाद पर सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि इस मामले को सिर्फ मेटा तक सीमित रखकर नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के नजरिए से देखा जा रहा है. यही नियम दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू हो सकते हैं.
इसके साथ ही, AI से बनने वाले कंटेंट को लेकर भी सरकार ने चिंता जाहिर की है. सरकार चाहती है कि एआई से बने कंटेंट पर साफ तौर पर लेबल लगाया जाए, जिससे यूजर्स को पता चल सके कि वे जो देख रहे हैं वह असली है या एआई से तैयार किया गया. इसे यूजर्स के जानने के अधिकार यानी Right to Know से जोड़ा गया है.
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद किसी की आवाज दबाना या सेंसरशिप लगाना नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया को देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने से रोकना है.
सरकार ने पश्चिमी देशों का हवाला देते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना आज एक ग्लोबल समस्या बन चुका है. अभिव्यक्ति की आजादी अहम है, लेकिन भारतीय संविधान में इस पर तर्कसंगत पाबंदियां लगाने का भी प्रावधान है, क्योंकि हर देश की सामाजिक स्थितियां अलग होती हैं.