Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /क्या अमेरिकी एजेंसी को छोड़ अब भारत को सीधे रिपोर्ट करेगी Meta? बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक Ads पर बुरी तरह फंसी कंपनी!

क्या अमेरिकी एजेंसी को छोड़ अब भारत को सीधे रिपोर्ट करेगी Meta? बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक Ads पर बुरी तरह फंसी कंपनी!

इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञापनों और बाल शोषण के मामलों में मेटा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एनसीपीसीआर के सामने हुई पूछताछ के बाद, मेटा ने अब भारत में सीधे I4C साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट करने का बड़ा फैसला लिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 16, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:54 PM IST
क्या अमेरिकी एजेंसी को छोड़ अब भारत को सीधे रिपोर्ट करेगी Meta? बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक Ads पर बुरी तरह फंसी कंपनी!

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
TikTok फाउंडर Zhang Yiming बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, AI बूम से चमकी किस्मत
2
3
4
5