/क्या अमेरिकी एजेंसी को छोड़ अब भारत को सीधे रिपोर्ट करेगी Meta? बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक Ads पर बुरी तरह फंसी कंपनी!

हालांकि, बच्चों के आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर मेटा ने अपनी गलती मानी है और साथ ही यह भी कहा है कि बच्चों की सेफ्टी से जुड़े मामलों को भारतीय एजेंसी को रिपोर्ट किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है और हम सरकार के साथ मिलकर यह तय करके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि इन अपराधों को करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए. इस तरह के समस्या से बचने के लिए अपने प्रयासों को सामूहिक रूप से मजबूत करने के लिए, मेटा अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सीधे I4C द्वारा संचालित साइबर क्राइम पोर्टल पर करेगा.