/क्या अमेरिकी एजेंसी को छोड़ अब भारत को सीधे रिपोर्ट करेगी Meta? बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक Ads पर बुरी तरह फंसी कंपनी!

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंस गया है. मेटा के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक और संवेदनशील विज्ञापनों के मामले को लेकर मेटा के शीर्ष अधिकारियों से एक बार फिर तीखी पूछताछ हुई है. यह पूरा विवाद तब और बढ़ गया जब प्लेटफॉर्म पर चलने वाले पेड ऐड के जरिए बाल शोषण और बाल सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से जुड़ी गंभीर बातें सामने आईं.
इस मामले में मेटा इंडिया के टॉप अधिकारी बुधवार को दूसरी बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के सामने पेश हुए. आयोग इस मामले में CSEAM से जुडे कथित विज्ञापनों की जांच कर रहा है. NCPCR के सामने पेश होने वाले अधिकारियों में मेटा इंडिया के चीफ अरुण श्रीनिवास भी शामिल थे. बैठक के बाद जब वह बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया.
NCPCR ने 9 सितंबर को मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ को आयोग के सामने पेश होने के लिए समन भेजा था. यह एक्शन BBC Eye की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुई. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट को प्रमोट करने वाले पेड विज्ञापन दिखाए जा रहे थे.
रिपोर्ट के अनुसार कुछ विज्ञापन यूजर्स को टेलीग्राम के ऐसे चैनलों तक ले जा रहे थे, जहां बच्चों से जुडा यौन कंटेंट मौजूद था. जांच में यह भी दावा किया गया कि Meta के रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसे वीडियो को यूजर्स तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे.
रिपोर्ट सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंस्टाग्राम को इन विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया था. मंत्रालय ने मेटा से इस मामले में सात दिन के अंदर विस्तृत जवाब भी मांगा था.
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मेटा ने भारत सरकार के साथ सहयोग करने की बात कही है. कंपनी ने कहा है कि वह बच्चों की सुरक्षा से जुडे मामलों की जानकारी अब सीधे भारतीय साइबर क्राइम पोर्टल को देगी. यह पोर्टल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के तहत काम करता है. Meta के अनुसार बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना कंपनी की प्राथमिकता है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी.
हालांकि, बच्चों के आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर मेटा ने अपनी गलती मानी है और साथ ही यह भी कहा है कि बच्चों की सेफ्टी से जुड़े मामलों को भारतीय एजेंसी को रिपोर्ट किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है और हम सरकार के साथ मिलकर यह तय करके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि इन अपराधों को करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए. इस तरह के समस्या से बचने के लिए अपने प्रयासों को सामूहिक रूप से मजबूत करने के लिए, मेटा अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सीधे I4C द्वारा संचालित साइबर क्राइम पोर्टल पर करेगा.
मेटा अभी तक बच्चों की सुरक्षा से जुडे मामलों की रिपोर्ट मुख्य रूप से अमेरिका की संस्था (NCMEC) को भेजता था. भारत में सीधे I4C को रिपोर्ट करने की व्यवस्था शुरू होने से स्थानीय कानून लागू करने वाली एजेंसियों तक जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया में बदलाव आएगा.
टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने साफ कर दिया है कि वह मेटा को सिर्फ एक साधारण मध्यस्थ या इंटरमीडियरी मानने के पक्ष में नहीं है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, मेटा के एल्गोरिदम कंटेंट को बढ़ावा देते हैं और उसकी विजिबिलिटी तय करते हैं, इसलिए उसे अब सिर्फ एक इंटरमीडियरी के रूप में नहीं देखा जा सकता.
सरकार का मानना है कि इस स्थिति में मेटा को कानूनी इम्युनिटी यानी रक्षा कवच प्राप्त नहीं है, हालांकि कानून की सही व्याख्या और अंतिम फैसला न्यायपालिका के हाथ में है. एक सवाल के जवाब में सूत्रों ने कहा कि यह अदालत को तय करना है कि मेटा अपनी लीगल इम्युनिटी खोती है या नहीं, क्योंकि कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का काम है, लेकिन सरकार का मानना है कि उनके पास यह इम्युनिटी नहीं है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक बुनियादी और अनिवार्य जिम्मेदारी है. जो प्लेटफॉर्म बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. सरकार दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी बातचीत कर रही है, जिससे वे बच्चों से जुडे आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान कर उसे तेजी से हटा सकें.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस मामले में अलग से दिल्ली पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे. आयोग ने यह पता लगाने को कहा था कि क्या Meta ने POCSO कानून के तहत जरूरी रिपोर्टिंग नियमों का पालन किया है.