अब चश्मे बताएंगे दिल की धड़कन! Meta के AI Smart Glasses ने उड़ाए होश, जानिए कीमत

Meta smart glasses 2025: Meta ने अपने Connect इवेंट में एक बार फिर सबको चौंका दिया है. इस इवेंट में Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने ऐसे स्मार्ट चश्मे पेश किए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं और जिन्हें एक खास न्यूरल रिस्टबैंड के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है. ये रिस्टबैंड इतनी संवेदनशील है कि सिर्फ आपकी कलाई की हल्की सी हरकत को भी समझ लेता है. इस इनोवेशन को जुकरबर्ग ने “मानव और मशीन के रिश्ते का अगला कदम” कहा है.

चश्मों में क्या है खास?

इन स्मार्ट चश्मों का नाम Meta Ray-Ban Display है, जिनमें एक छोटा सा डिस्प्ले है जो यूजर को जरूरी जानकारी रियल टाइम में दिखाता है. जुकरबर्ग के अनुसार, ये चश्मे वो सब देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं और सुन सकते हैं जो आप सुन रहे हैं. यही नहीं, ये AI तकनीक की मदद से आपकी जरूरत के हिसाब से इमेज या वीडियो भी बना सकते हैं. इन चश्मों की कीमत $799 (लगभग ₹66,000) रखी गई है और ये 30 सितंबर से बाजार में उपलब्ध होंगे.

पुराने चश्मों में भी बड़े बदलाव

Meta ने अपने पहले से मौजूद Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस में भी कुछ बड़े सुधार किए हैं. अब इनकी बैटरी लाइफ लगभग 8 घंटे तक हो गई है, जो पहले की तुलना में दोगुनी है. एक नया फीचर ‘Conversation Focus’ भी जोड़ा गया है, जो किसी से बात करते समय उसकी आवाज को साफ़ करके बैकग्राउंड नॉइज को कम कर देता है. इस अपडेट के जरिए अब पुराने मॉडल के यूजर्स को भी यह सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, अब ये चश्मे जर्मन और पुर्तगाली भाषा का भी लाइव अनुवाद कर सकते हैं. इन नए मॉडल की कीमत $379 है जबकि पुराने मॉडल अब $299 में उपलब्ध हैं.

खिलाड़ियों के लिए खास वर्जन

Meta ने इस बार खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए एक खास चश्मा Oakley Meta Vanguard भी पेश किया है. ये खासतौर पर हाई-इंटेंसिटी स्पोर्ट्स जैसे दौड़, साइकलिंग आदि के लिए बनाया गया है. इसे Garmin जैसे फिटनेस डिवाइस से जोड़ा जा सकता है, जिससे यूजर अपनी हार्ट रेट, स्पीड और अन्य फिटनेस डेटा के बारे में सीधे चश्मे के जरिए जान सकता है. उदाहरण के लिए, आप दौड़ते वक्त कह सकते हैं – “Hey Meta, मेरा हार्ट रेट क्या है?” और चश्मा आवाज में इसका जवाब देगा. यह चश्मा अपने आप वीडियो भी रिकॉर्ड करता है जब आपका दिल तेज धड़कता है या आप किसी अहम मोड़ पर पहुंचते हैं. इसकी कीमत $499 रखी गई है और यह 21 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

सुपरइंटेलिजेंस की ओर अगला कदम?

Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने पहले भी यह कहा है कि AI और स्मार्ट चश्मे मिलकर इंसान की क्षमताओं को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि वो एक “पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस” बन जाए. उनका मानना है कि आने वाले समय में यही चश्मे इंसानों और AI के बीच ऐसा रिश्ता बनाएंगे, जिससे हमारी सोचने, समझने और काम करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट ग्लासेस, सुपरइंटेलिजेंस को अपनाने का सबसे आसान तरीका होंगे.

भविष्य की झलक: Orion ग्लास

Meta ने पिछले साल Orion नामक एक और प्रोटोटाइप का भी टीजर दिखाया था, जिसे अब तक का सबसे एडवांस चश्मा बताया जा रहा है. यह होलोग्राफिक एआर ग्लास है लेकिन इसकी मार्केमें एंट्री अभी सालों दूर है. इसके बावजूद, यह साफ है कि Meta भविष्य की टेक्नोलॉजी को आज की दुनिया में लाने में जुटा है और AI के क्षेत्र में जबरदस्त निवेश कर रहा है.

FAQs

प्रश्न 1: Meta के नए AI स्मार्ट ग्लासेस की कीमत कितनी है?

Meta Ray-Ban Display की कीमत $799 (लगभग ₹66,000) है.

प्रश्न 2: न्यूरल रिस्टबैंड क्या करता है?

यह एक ऐसा बैंड है जो आपकी कलाई की बेहद हल्की हरकतों से भी AI चश्मे को कंट्रोल करने में सक्षम है.

प्रश्न 3: पुराने Ray-Ban चश्मों में नया क्या जोड़ा गया है?

इनमें अब बेहतर बैटरी, ‘Conversation Focus’ फीचर और लाइव अनुवाद की नई भाषाएं जोड़ी गई हैं.