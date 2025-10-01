अब AI से सोच-समझकर करना बात, Facebook-Instagram पर दिखेगा असर, चौंका देगा मार्क जुकरबर्ग का नया प्लान

टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से कई तरह के बदलाव हो रहे हैं. खासतौर पर AI के आने के बाद अब लोगों की निजी जिंदगी में भी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है. ऐसे जरूरी है कि खुद ही अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए. ऐसे में अब Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फिर कुछ ऐसा खोज निकाला है जो लोगों को हैरान कर सकता है, जिससे जानने के बाद AI से कोई भी बात करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो सकती है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

AI ने ढूंढा नया ऐड्स का तरीका

दरअसल, मार्क जुकरबर्ग ने आपके Facebook और Instagram पर दिखने वाले विज्ञापनों के लिए एक नया तरीका ढूंढा है. बताया जा रहा है कि अब आपको दिखने वाली ऐड्स आपकी उन बातों के आधार पर होगी जो आपने AI से बातचीत की है. हाल ही में मेटा ने ऐलान किया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टारगेटेड ऐड्स बेचने के लिए वह AI प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर यूजर्स की बातचीत से मिले डेटा का इस्तेमाल करेगा.

16 दिसंबर से हो सकता है लागू

टेकक्रंच की रिपोर्ट की मानें तो कंपनी का कहना है कि ये बदलाव 16 दिसंबर से एक अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी के साथ प्रभावी हो जाएंगे. हालांकि, अगले कुछ दिनों में यूजर्स को इस बारे में जानकारी भी दे दी जाएगी. Meta इसे दुनियाभर में लागू करने की योजना बना रहा है, लेकिन शुरुआत में यह यूके, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया में लागू नहीं होगा. कंपनी इन क्षेत्रों में इसे तभी शुरू करेगी जब वहां की नियमों की जांच पूरी हो जाएगी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूरोपीय संघ पहले ही Meta के AI प्रोडक्ट्स को लेकर प्राइवेसी पर चिंताएं जाहिर कर चुका है.

कैसे दिखेंगे ऐड्स

इस बदलाव को लेकर Meta ने बताया है कि लोगों का व्यवहार, जैसे वे किन पोस्ट्स को लाइक या शेयर करते हैं या कौन-कौन से पेज फॉलो करते हैं ये सब उनकी रुचियों के आधार पर उन्हें सुझाव देने में मदद करता है. अब दिसंबर से Meta की AI के साथ आपकी बातचीत को भी एक नया संकेत माना जाएगा. उदाहरण के तौर पर, अगर आप Meta AI से हाइकिंग के बारे में बातें करते हैं तो कंपनी समझ जाएगी कि आपको हाइकिंग में दिलचस्पी है. इसके बाद आपको हाइकिंग ग्रुप्स, दोस्तों के ट्रेल्स के पोस्ट या हाइकिंग जूतों के विज्ञापन दिखने शुरू हो जाएंगे.

क्यों लाया जा रहा है अपडेट

कंपनी ने बताया कि यह अपडेट इसलिए लाया जा रहा है, ताकि आपको बेहतर और आपकी पसंद के मुताबिक सुझाव मिल सकें. साथ ही आपको ऐसे कंटेंट से बचाया जा सके जो आपके लिए जरूरी या आपकी पसंद के नहीं हैं. फिलहाल तो हर महीने एक अरब से ज्यादा लोग Meta AI का इस्तेमाल करते हैं.

इन विषयों पर विज्ञापन नहीं दिखाएगा Meta

Meta ने लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए कहा है कि यूजर AI से कई तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास विषय ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल वे विज्ञापनों को निजी बनाने के लिए नहीं करेंगे. कंपनी के अनुसार, अगर आप Meta AI से अपनी धर्म के बारे में सोच, यौन पहचान, राजनीतिक राय, सेहत, जाति या नस्ली पहचान, दार्शनिक विश्वास या ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं तो ये बातें आपकी पसंदीदा विज्ञापन या कंटेंट दिखाने में इस्तेमाल नहीं होंगी.