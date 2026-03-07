सोशल मीडिया बैन होने के बाद भी बर्बाद होंगे बच्चे, मेटा की कर्नाटक सरकार को सलाह; बताई इसके पीछे की वजह

Meta on Karnataka Social Media Ban: जब से भारत के राज्यों में सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विचार चल रहा है, तब से यहां एक नई बहस छिड़ गई है. अभी कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ब्लैंकेट बैन लगाने का प्रस्ताव पेश ही किया था कि अब मेटा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) ने चुप्पी तोड़ते हुए सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है. मेटा का कहना है कि इस तरह के ब्लैंकेट बैन यानी पूरी तरह से रोक लगाने से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो सकता है. कंपनी का मानना है कि इससे बच्चे उन प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख करेंगे, जहां ऐसा कोई नियम-कायदा नहीं है.

क्या है कर्नाटक सरकार का प्लान?

कर्नाटक सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया का एक्सेस सीमित या बंद किया जा सकता है. इसको लेकर सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों को ऑनलाइन खतरों, साइबर बुलिंग और मानसिक तनाव से बचाया जा सकेगा. राज्य सरकार का मानना है कि छोटी उम्र में सोशल मीडिया की लत बच्चों के भविष्य और सेहत पर बुरा असर डाल रही है.

मेटा ने कहा- 'चोर दरवाजे' ढूंढ लेंगे बच्चे

मेटा ने इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर मेनस्ट्रीम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से बैन लग गया, तो बच्चे उन प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख करेंगे जो अनरेगुलेटेड हैं. इसका मतलब ऐसी वेबसाइट्स या ऐप्स, जहां कोई नियम-कानून नहीं चलता. मेटा के अधिकारियों का कहना है कि जब बच्चों को फेवरेट ऐप्स से रोका जाएगा, तो वे छिपकर डार्क वेब या कम सिक्योर प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे. वहां उन पर नजर रखना और भी मुश्किल हो जाएगा. कंपनी का सुझाव है कि बैन लगाने के बजाय माता-पिता के कंट्रोल (Parental Control) को मजबूत करना और उम्र के वेरिफिकेशन (Age Verification) के बेहतर तरीके अपनाना ज्यादा कारगर होगा.

सिक्योरिटी या प्राइवेसी का सवाल?

मेटा का कहना है कि वे पहले से ही टीनएजर्स की सुरक्षा के लिए नाइट मोड और प्राइवेट अकाउंट जैसे फीचर्स दे रहे हैं. कंपनी का कहना है कि सरकारों को पूरी तरह से बैन के बजाय एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है. अगर किसी एक राज्य में इस तरह का सख्त कानून आता है, तो टेक्नोलॉजिकल रूप से उसे लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी.

क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट्स?

साइबर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि केवल कानून बना देने से समस्या हल नहीं होगी. इंटरनेट की दुनिया में बच्चे वीपीएन (VPN) या फेक आईडी बनाकर बैन को पार कर लेते हैं. असली समाधान बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने में है, जिससे वे खुद समझ सकें कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत. फिलहाल कर्नाटक सरकार इस मसले पर एक्सपर्ट्स और स्टेकहोल्डर्स से राय ले रही है. अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो यह देश का अपनी तरह का पहला फैसला होगा. अब देखना यह है कि सरकार बच्चों की सिक्योरिटी को कैसे संभालती है. क्या सरकार ने मेटा के इन सवालों की तरफ भी विचार किया है.

