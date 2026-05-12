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WhatsApp का Plus फीचर लॉन्च! अब बिना पैसे दिए नहीं मिलेंगे ये 5 स्पेशल फीचर्स, क्या आपके पास आया अपडेट?

WhatsApp Plus Features: मैसेजिंग ऐप WhatsApp में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मेटा ने अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल WhatsApp Plus रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह नया अपडेट उन यूजर्स के लिए है जो ऐप के पुराने लुक से बोर हो चुके हैं और एक खास एक्सपीरियंस चाहते हैं. बस चैटिंग को और भी पर्सनल बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 12, 2026, 06:11 AM IST
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WhatsApp का Plus फीचर लॉन्च! अब बिना पैसे दिए नहीं मिलेंगे ये 5 स्पेशल फीचर्स, क्या आपके पास आया अपडेट?

WhatsApp Plus Features: सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है. काफी समय के इंतजार के बाद मेटा ने आधिकारिक रूप पर अपना नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल WhatsApp Plus रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह नया अपडेट उन यूजर्स के लिए है जो अपने चैटिंग एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाना चाहते हैं.

WhatsApp ने एक बड़ा बदलाव करते हुए अपना नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन WhatsApp Plus आधिकारिक तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है. फिलहाल यह सर्विस कुछ चुनिंदा iPhone यूजर्स के लिए ही रोलआउट किया जा रहा है. अगर आप अपने WhatsApp को एक नया और पर्सनल लुक देना चाहते हैं, WhatsApp का यह नया फीचर आपके लिए खास है.

क्या है WhatsApp Plus?

वॉट्सऐप का WhatsApp Plus एक पेड वर्जन है. जहां X या टेलीग्राम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऐप के काम करने के तरीके को बदलते हैं, वहीं WhatsApp Plus का फोकस पर्सनलाइजेशन यानी ऐप को अपनी पसंद के मुताबिक सजाने पर है. यह उन यूजर्स के लिए है जो वॉट्सऐप के पुराने हरे रंग से बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं.

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मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रीमियम टियर में यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे. जैसे-

कलर और थीम्स
WhatsApp यूजर्स को 18 नए एक्सेंट कलर्स मिलेंगे, जो ऐप के पूरे इंटरफेस को बदल देंगे.

कस्टम ऐप आइकन
अब आप वॉट्सऐप के आइकन को भी बदल पाएंगे. इसमें 14 अलग-अलग स्टाइल के ऑप्शन दिए गए हैं.

चैट पिन करने की बढ़ी लिमिट 
अभी तक आप सिर्फ 3 चैट पिन कर सकते हैं, लेकिन प्लस यूजर्स एक साथ 20 चैट्स पिन कर पाएंगे.

बल्क कंट्रोल
आप एक साथ कई चैट्स पर एक ही थीम, अलर्ट टोन और रिंगटोन सेट कर सकेंगे.

एक्सक्लूसिव रिंगटोन्स
इसमें 10 नए प्रीमियम रिंगटोन्स शामिल किए गए हैं.

एनिमेटेड स्टिकर्स
प्रीमियम यूजर्स को खास एनिमेटेड स्टिकर पैक्स भी मिलेंगे.

कितनी होगी कीमत?

WhatsApp Plus की कीमत अलग-अलग देशों में अलग रखी गई है. WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक-

यूरोप में 2.49 यूरो रखी गई है यानी करीब ₹225 प्रति महीने भारतीय रुपये में.

पाकिस्तान में 229 पाकिस्तानी रुपये यानी करीब ₹70 प्रति माह भारतीय रुपये में.

भारत में इसकी कीमत को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ₹100 से ₹250 के बीच हो सकती है.

(ये भी पढ़ेंः Adobe ने नोएडा में खोला दुनिया का सबसे एडवांस 'AI-Ready' ऑफिस! देखें अंदर की PICS)

किसे मिलेगा और किसे नहीं?

WhatsApp का अभी यह फीचर सिर्फ iOS यानी iPhone (iOS 26.17.74) के लेटेस्ट वर्जन वाले कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही मिल रहा है. जल्द ही इसे सभी WhatsApp यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है. खास बात यह है कि WhatsApp Business इस्तेमाल करने वाले यूजर्स फिलहाल इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का लाभ नहीं ले पाएंगे.

(ये भी पढ़ेंः Jio-Airtel पर भारी पड़ी सरकारी BSNL! लाया सबसे सस्ता 30 दिन वाला Plan, ₹7.50 में...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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